Dokumentenaustausch in der Pharmabranche – Manipulationssicher und nachvollziehbar

Sei es während der Produktionsprozesse von Medikamenten, im Rahmen klinischer Studien oder im Austausch mit dem Großhandel: Wann immer es in der Pharmabranche um den Transfer von Daten geht, sind Sicherheit und Diskretion in besonderem Maße gefordert. Dokumente müssen korrekt und nachvollziehbar übermittelt, Fehler auf ein Minimum reduziert werden und vertrauliche Patientendaten besonderen Schutz erfahren. Unterstützung bieten intelligente Unified-Communications-Lösungen wie OfficeMaster Suite 7 DX von Ferrari electronic, die für einen revisions- und manipulationssicheren Dokumentenaustausch in IP-Umgebungen sorgen.

Fehler passieren, tagtäglich und branchenübergreifend. Dennoch sind sie in Sparten wie der Pharmabranche besonders gravierend – im schlimmsten Falle mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für den Einzelnen. Sich hochambitionierte Null-Fehler-Prinzipien auf die Fahne zu schreiben mag eine Lösung sein. Wesentlich effektiver ist es, sich dem Prinzip nach und nach anzunähern und als ersten Schritt Prozesse zu definieren, die sich mit Hilfe entsprechender IT-Lösungen absichern, automatisieren und nachvollziehen lassen.

Digitaler Dokumentenaustausch: Basis für Interaktion der Pharmabranche. Eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang dem Dokumentenaustausch in IP-Umgebungen zu. Er macht die reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Pharmabranche erst möglich und vernetzt ihre Akteure über alle Ebenen hinweg. Die Anwendungsbeispiele sind nahezu grenzenlos: Pharmafirmen lagern ihre Medikamentenproduktion immer häufiger an Auftragshersteller aus. Damit steigt die Notwendigkeit, Produktionsdaten digital, sicher und nachvollziehbar austauschen zu können. Bestellt eine Apotheke Medikamente, basiert auch dieser Vorgang überwiegend auf digitalem Dokumentenaustausch. Gleiches gilt für die Abwicklung des Bestellvorgangs und die Auslieferung der Ware. Auch für die Durchführung medizinischer Studien ist der digitale Dokumentenaustausch essenziell, zudem muss bezogen auf Patientendaten und Studienergebnissen ein Höchstmaß an Manipulations- und Datenschutz garantiert sein.

NGDX: Rechts- und manipulationssichere Alternative zur E-Mail. Möglich wird all das mit intelligenten Softwarelösungen wie OfficeMaster Suite 7 DX des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic. OfficeMaster Suite 7 DX digitalisiert den Dokumentenein- und -ausgang, indem es das vorhandene E-Mail-System mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und Voice-Mail zu einer echten Unified-Communications-Lösung verbindet. Den in der Pharmabranche notwendigen manipulationssicheren, nachvollziehbaren, digitalen Dokumentenaustausch bewerkstelligt die Lösung über ihr Feature Next Generation Document Exchange (NGDX). Damit werden Dokumente im Original, verlustfrei und End-to-End an den Empfänger übermittelt. Formatierungen, Farben und selbst hohe Auflösungen bleiben erhalten. Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie Hyperlinks oder Applikationen sind hingegen vom Transfer ausgeschlossen.

Für ein Höchstmaß an Sicherheit lässt sich die Dokumentenübertragung zusätzlich verschlüsseln, digital signieren und per Blockchain-Technologie absichern. Damit ist NGDX neben dem Fax die erste rechtssichere Alternative zur E-Mail. Der Dokumententransfer selbst erfolgt in sehr hoher Geschwindigkeit, bei reiner IP-Übertragung bis zu hundertfach schneller als per Fax. Dies ist ein großer Vorteil für die Übermittlung umfangreicher Datensätze, wie es bei klinischen Studien häufig der Fall ist. Quittiert wird der erfolgreich abgeschlossene Dokumententransfer mit einem qualifizierten Sendebericht. Dieser hat selbst vor Gericht Bestand und zeigt jederzeit an, welche Dokumente bereits versendet und empfangen wurden.

Garantierter Dokumentenempfang und Kopplung an mobile Endgeräte. Dass die versendeten Dokumente den Empfänger erreichen, ist garantiert. NGDX ist abwärtskompatibel zum etablierten Faxprotokoll. Das bedeutet, dass auch herkömmliche Faxserver und analoge Fax-Endgeräte ohne zusätzliche Soft- oder Hardware angesprochen werden können. Eine Dokumentenübertragung ist somit jederzeit und unabhängig vom Empfangsgerät sichergestellt. Eine wichtige Voraussetzung, da das Faxgerät gerade im Medizinbereich noch überdurchschnittlich oft zum Einsatz kommt. Ein weiterer Vorteil ist, dass NGDX in der Lage ist, auch hybride Dokumentenformate zu übertragen. Diese können von Mensch und Maschine gelesen und folglich automatisch weiterverarbeitet werden. Eine wichtige Möglichkeit zur Prozessoptimierung in der Pharmabranche und Voraussetzung für die reibungslose Verarbeitung von Arztrezepten und Überweisungsscheinen.

OfficeMaster Suite 7 DX ist ohne zusätzliches Anwenderprogramm und unmittelbar nach Einrichtung der Telefonverbindung funktionsfähig, zusätzliche Investitionen in Hard- oder Software sind nicht notwendig. Der Tatsache, dass in der Pharmabranche rund um die Uhr gearbeitet wird, trägt die OfficeMaster Suite 7 DX mit der Möglichkeit einer Kopplung an mobile Endgeräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets Rechnung. So ist sichergestellt, dass die Akteure auch unabhängig von ihrem Standort online präsent sein und agieren können und ein manipulationssicherer Austausch sensibler Dokumente auch im Homeoffice und außerhalb der regulären Arbeitszeit möglich ist. Beste Voraussetzungen für ein effektives, nachvollziehbares und sicheres Arbeiten auch in den gegenwärtigen, herausfordernden Zeiten.

