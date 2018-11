Einfache und skalierbare Data-Engineering-Lösung von Talend und Databricks

Strategische Partnerschaft kombiniert Unified Analytics und Datenmanagement in der Cloud.

Databricks sowie Talend haben die Gründung einer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit umfasst die Integration von Produkten beider Unternehmen. Ziel ist es, Data Engineers eine vereinfachte Durchführung von Datenintegrationsaufgaben auch im großen Stil zu ermöglichen.

»Im Rahmen unserer Cloud-Datenplattformstrategie nutzen wir Databricks und Talend, um Data-Engineering-Projekte im großen Maßstab mit der besten Spark-Analytics-Engine durchzuführen. Wir wollen, dass mehr Dateningenieure diese Funktionen über eine einfach zu bedienende Oberfläche nutzen können«, sagt René Greiner, Vice President Enterprise Data Integration bei Uniper, einem weltweit operierenden Energiekonzern. »Mit superschnellen Daten unserer Sensoren und Enterprise-Systeme treffen wir Entscheidungen zu Wartung, Überwachung und Asset Management in Echtzeit. Dieser moderne Ansatz ermöglicht es uns, Silos aufzubrechen und Daten besser zu monetarisieren. Dadurch können wir die Effizienz unserer Energiesparte erheblich verbessern.«

Die Integration von Talend Cloud und der Unified-Analytics-Plattform von Databricks schafft für Data Engineers die Voraussetzung für eine extrem anspruchsvolle Datenverarbeitung mithilfe der leistungsstarken Apache-Spark-Plattform. Dank dieser Integration können Benutzer über eine Drag&Drop-Oberfläche die Vorteile einer skalierbaren Lösung und der Cloud nutzen, statt Data-Engineering-Jobs manuell kodieren zu müssen. Talend Cloud ist sowohl mit Azure Databricks als auch mit Databricks für AWS integriert.

»Wir sind stolz darauf, mit der führenden Cloud-basierenden Datenverarbeitungsplattform am Markt zu kooperieren«, sagt Michael Pickett, Senior Vice President Corporate & Business Development bei Talend. »Durch die enge Zusammenarbeit können unsere gemeinsamen Kunden Cloud-Workloads der Talend-Lösung auf Databricks verschieben und erhalten eine höhere Leistung und beschleunigte Innovationszyklen.«

Die Unified Analytics-Plattform von Databricks bietet einen Cloud-basierenden Service, der in der Lage ist, alle Analyseaufgaben – von zuverlässigen und leistungsstarken Datenpipelines bis hin zu modernem Machine Learning – an zentraler Stelle und in größtem Umfang auszuführen. Mit Funktionen wie automatischer Konfiguration und automatischer Skalierung bewältigt die Unified-Analytics-Plattform von Databricks Herausforderungen hinsichtlich Betrieb und Kosten, da die Clusternutzung nach Bedarf dynamisch angepasst wird.

»Die Durchführung von Data-Engineering-Projekten auch im großen Rahmen bei gleichzeitiger Kontrolle der Gesamtbetriebskosten ist für Unternehmen, die Machine-Learning-Modelle konsequent und konsistent einsetzen wollen, nach wie vor eine Herausforderung«, sagt Michael Hoff, Senior Vice President Business Development bei Databricks. »Mit den eingebetteten Data-Quality-Komponenten von Talend Cloud entsteht durch die Integration eine zentrale Quelle an vertrauenswürdigen Daten – ein Umstand, der bei der Arbeit mit Machine-Learning-Algorithmen unverzichtbar ist. Es war für unsere gemeinsamen Kunden noch nie so einfach wie jetzt, selbst größte Datenpipelines zu betreiben.«

Talend Cloud ist eine hochsichere und hochskalierbare iPaaS (Integration Platform as a Service), die Verfügbarkeit, Qualität und Wert von Daten erhöht und es den Unternehmen so erlaubt, enorme Datenbestände sinnvoll einzusetzen. Mit der nativen und portablen Unified-Data-Plattform von Talend Cloud können Unternehmen ihre Daten nutzbar machen – so lässt sich auf der Basis wertvoller und belastbarer Datenbestände echter Wertzuwachs schaffen. Durch die native Unterstützung für Databricks in Talend entsteht eine leistungsstarke Lösung, die das dynamische Anpassen eines Big-Data-Clusters in der Cloud und das Erfassen und Verarbeiten großer Datenmengen bei gleichzeitiger Kostenkontrolle gestattet, denn bezahlt werden müssen nur die tatsächlich genutzten Ressourcen. Mit der Integration wird die Bereitstellung aussagekräftiger strukturierter Informationen möglich, die als Treiber für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen dienen.

Mehr Informationen über die strategische Partnerschaft von Talend und Databricks sind abrufbar unter: https://databricks.com/talend.