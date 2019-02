ELO Digital Office baut erfolgreiches Veranstaltungskonzept weiter aus

ELO beginnt das neue Jahr mit vier Solution Days in Folge.

Der ECM-Hersteller ELO Digital Office baut in diesem Jahr sein erfolgreiches Veranstaltungskonzept aus: Erstmals wird es im März innerhalb von 14 Tagen vier Solution Days in verschiedenen Städten Deutschlands geben. Die Besucher erwarten zahlreiche Vorträge von Kunden und Fachexperten zum umfangreichen Portfolio der ELO Business Solutions. Darüber hinaus stehen Workshops und eine begleitende Fachausstellung auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr etablierte der Stuttgarter ECM-Hersteller mit dem ELO Solution Day ein erfolgreiches neues Veranstaltungskonzept. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen entschied sich ELO nun, die zuletzt über das Jahr verteilten Events komprimiert im Frühjahr und Herbst deutschlandweit stattfinden zu lassen. Im März gastiert der ELO Solution Day daher innerhalb von zwei Wochen zunächst im Schloss Herrenhausen in Hannover (13.03.), dann im Signal Iduna Park in Dortmund (20.03.), am Folgetag in der Leipziger Kongresshalle am Zoo (21.03) und schließlich im H4 Hotel an der Münchner Messe (27.03.).

Die Entscheidung hierzu fiel Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach leicht: »Auch wenn sich meine Befürchtungen gegenüber des neuen CEBIT-Konzepts leider bewahrheitet haben, muss ich dennoch feststellen, dass wir mit dem Aus der CEBIT eine sehr wichtige Geschäftsplattform verloren haben. Durch die Positionierung von vier Solution Days im März wollen wir hier entgegenwirken, da die Nachfrage nach digitalen Lösungen für Unternehmensprozesse ungebrochen groß ist. Der Zeitpunkt der alten CEBIT war mit Blick auf das Geschäftsjahr ideal, daher war der März für uns gesetzt.«

Bei den ELO Solution Days liegt der Fokus auf den Business Solutions des ECM-Herstellers. Hierbei handelt es sich um intelligente Fachlösungen, die auf Best-Practice-Ansätzen basieren. Sie sind fertig vorkonfiguriert, damit sofort einsetzbar und können gleichzeitig sehr leicht auf individuelle Anforderungen angepasst werden. Zum umfangreichen Portfolio gehören Vertrags- und Rechnungsmanagement, Besuchermanagement, intelligentes Wissensmanagement oder auch Softwarelösungen für den Personalbereich, wie die digitale Personalakte oder ein Bewerbermanagement.

Die Business Solutions werden auf dem Event in Kundenvorträgen und Präsentationen von ELO Fachexperten vorgestellt. Darüber hinaus gibt es thematisch abgestimmte interaktive Workshops und eine begleitende Fachausstellung der Business Partner und Kooperationspartner. Eine zweite Runde der Solution Days ist für den Herbst geplant. Hier gastiert ELO Digital Office zunächst im K in Kornwestheim (17.10.) und voraussichtlich am 23.10. im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Die Teilnahme an den ELO Solution Days ist kostenlos. Weitere Informationen zu den Veranstaltungsorten und der Agenda finden Sie hier. https://www.elo.com/de-de/events/elo-solution-days.html

