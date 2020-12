Es ist Zeit mit dem Rauchen aufzuhören

Anzeige

Rauchen ist ungesund, das ist kein Geheimnis und jeder der schon mal geraucht hat weiß ganz genau, wie schwierig es ist, damit aufzuhören. Die Zigarette zum Kaffee und nach dem Essen gehören einfach dazu. Stress auf der Arbeit, die fünf Minuten an der »frischen Luft« helfen. Abends ein Gläschen Wein oder Bier, auch da gehört der Glimmstängel unbedingt dazu. Als Raucher kann man sich auch kaum vorstellen, ohne diese kleinen Rituale zu leben und ein Ersatz bedeutet häufig eine noch stärkere Gewichtszunahme als ohnehin schon. Also fallen Bonbons, Gummibärchen und Salzstängel weg als Ersatz zur Zigarette und den damit verbundenen Gewohnheiten.

Welche Alternativen gibt es?

Tabak kann in unterschiedlichen Formen konsumiert werden. Bei einer normalen Zigarette verbrennt der Tabak mit dem Papier in der Papierhülse, was zur Folge hat, dass man bei jedem Zug auch die Partikel in die Lunge zieht, die beim Verbrennen entstehen. Dann gibt es elektronische Zigaretten, bei denen der Tabak nur erhitzt, jedoch nicht verbrannt wird. Eingefleischte Raucher empfinden den Geschmack jedoch häufig als äußerst gewöhnungsbedürftig. Eine weitere Alternative ist Epok, ein Oral-Tabak. Auf diese Art und Weise wird der Tabak über die Mundschleimhaut aufgenommen. Auch hierbei wird die Information ans Gehirn gesendet und der Tabak, respektive das Nikotin gelangen in den Körper.

Epok, ein Oral-Tabak

Epok ist kein Kautabak. Er wird unter der Oberlippe platziert, wodurch das Nikotin über den Mund in den Blutkreislauf aufgenommen wird. In Skandinavien blickt Snus auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1822 zurück reicht. Vor allem aufgrund der restriktiven Vorschriften bei Zigaretten weichen die Menschen im Norden gerne auf Snus aus. In Deutschland ist das Produkt weniger bekannt, findet aber gerade seinen Platz auf dem heimischen Tabakmarkt. Besonders ist die Herstellung von Epok, da der Tabak nur wärmebehandelt und nicht fermentiert wird. Hierfür werden verschiedene Tabaksorten gemischt, wodurch der besondere Geschmack entsteht. Epok gibt es sogar in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

