Exclusive Networks und Partner auf der it-sa 2019: Cybersecurity- und IoT-Security-Trends, Services und Trainings

it-sa 2019 – Halle 9, Stand 316: Auch in diesem Jahr zeigt Exclusive Networks mit seinen Herstellern innovative und technologisch führende Lösungen, wie sich Unternehmen und das Internet of Things vor Cyberangriffen schützen können und sich Schwachstellen schnell erkennen lassen. Einen Ausstellungsschwerpunkt legt der Distributor auf sein umfassende Services- und Trainingsangebot. Und natürlich verwöhnt der Sophos-Profi-Barista die Standbesucher.

Ein brandneues Standdesign erwartet die Besucher des Exclusive-Standes auf der it-sa in Nürnberg: Da der Schwerpunkt auf dem globalen Service- und Trainingsangebot von Exclusive Networks liegt, das eine Menge Handelspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz interessieren dürfte, wurde vor allem für viel Besprechungsplatz gesorgt. Natürlich wie immer zuvorkommend umsorgt von dem freundlichen Standpersonal und dem Sophos-Barista.

Auf der technischen Seite zeigen Exclusive Networks und seine Hersteller Lösungen für Cybersecurity und IoT-Security, die erfahrungsgemäß für Unternehmen immer wichtiger werden. Speziell für diese beiden Themen zeigt Exclusive verschiedene Lösungen, wie man Schwachstellen erkennen, Risikopotenziale abschätzen und entsprechende Gegenmaßnahmen treffen kann. Das Lösungsangebot ist in diesem Segment naturgemäß komplex, aber auf dem Exclusive-Networks-Stand dürfen die Besucher Aufklärung erwarten und eine Demonstration wie unterschiedliche Lösungen optimal zusammenspielen können.

Services und Trainings mit Fokus

Als weiteren Messeschwerpunkt hat Exclusive Networks das Thema Services und Trainings in den Mittelpunkt gestellt. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bietet der VAD in allen Bereichen der Netzwerksicherheit neben den Produkten ein komplettes, ausgereiftes Dienstleistungsspektrum inklusive Support, Installation und Schulungen im gesamten DACH-Bereich. Die Trainings für die Produkte verschiedenster Hersteller sind aufgrund der langjährigen Erfahrung von Exclusive Networks sehr praxisnah und effizient gestaltet. Besucher können sich auf der Messe über individuelle Trainingsangebote informieren. Auch für alle weiteren Service-Bereiche von Exclusive wie etwa Logistik und Kundendienst oder Finanzierung und Leasing sind Experten vor Ort, die Fragen beantworten.

Exclusive-Networks-Partner auf der it-sa

Natürlich sind wieder exklusive Hersteller mit ihren Ansprechpartnern und Experten am Stand. Fachhändler und Endkunden finden selbstverständlich auch zu allen anderen Angeboten aus dem Exclusive-Networks-Portfolio den passenden Ansprechpartner am Stand in Halle 9 Stand 316.

CyberTrap Software: Spezialisiert auf Deception-Technologien für Unternehmen und Behörden. Die 2017 eingeführte Deception-as-a-Service-Technologie unterstützt Firmen ihre Security- und Threat-Intelligenz bei APT und Zero-Days-Attacken zu verbessern.

Greenbone Networks: Hochsichere, deutsche Appliance-Lösung identifiziert Sicherheitslücken in der Unternehmens-IT und bewertet deren Risikopotenzial.

Guardicore: Lösungen für die Rechenzentrums- und Cloud-Sicherheit, die die Kernressourcen von Unternehmen durch flexible, schnell bereitgestellte und leicht verständliche Mikrosegmentierungssteuerungen schützen. Unterschiedliche Erkennungsmethoden kombiniert mit „dynamic Deception“ isolieren Security Threats schnellstmöglich und liefern angepasste Schadensbegrenzungsempfehlungen.

IoT Inspector identifiziert Firmware-Schwachstellen auf IoT-Geräten. Durch automatisierte Sicherheitsanalysen von Firmware wird eine skalierbare Grundlage geschaffen, um verschiedene Schwachstellen transparent zu machen.

Bild: © Exclusive Networks