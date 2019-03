FIPS 140-2-Validierung: Sicherheitszertifikat für RDX-Verschlüsselung

Overland-Tandberg, Spezialist für Datenmanagement-, Backup- und Archivierungslösungen, hat die Hardwareverschlüsselung PowerEncrypt für RDX-Wechselplatten erfolgreich nach dem bedeutenden US-Sicherheitsstandard FIPS 140-2 validieren lassen. Produkte mit der begehrten FIPS 140-2-Validierung gelten als »vertrauliche« Produkte und stehen weltweit als Ausdruck von Datensicherheit und -integrität. In Europa gewährleistet FIPS 140-2 Verschlüsselungsstandards nach EU-DSGVO.

Die FIPS 140-2-validierte Verschlüsselung ist kostenlos für interne RDX SATA III-Laufwerke erhältlich und unterstützt sämtliche verfügbaren RDX-Medien. FIPS 140-2 beschreibt die Verschlüsselung und die zugehörigen Sicherheitsanforderungen, die IT-Produkte zur vertraulichen Nutzung erfüllen sollen. Damit ein Produkt dem Standard FIPS 140-2 Validated entspricht, muss es dessen Vorgaben zu Design und Umsetzung erfüllen und von einem unabhängigen und durch NIST (National Institute of Standards and Technology) akkreditierte Labore getestet und genehmigt werden.

FIPS 140-2 Compliance ist ein weltweit anerkannter Sicherheitsstandard und basiert auf realitätsnahen Anwendungsszenarien. Der Standard gewährleistet, dass ein Produkt solide Sicherheitspraktiken wie etwa zugelassene, starke Verschlüsselungsalgorithmen und -verfahren mit funktionsbasierter Authentifizierung einsetzt. Außerdem muss die Möglichkeit bestehen, durch den Einsatz physikalischer Sperren oder manipulationssicherer Siegel physischen Missbrauch zu erkennen.

»Unternehmensrichtlinien wie staatliche Vorgaben fordern zunehmend, gespeicherte Informationen und Daten zu verschlüsseln, weil diese durch Diebstahl, Austausch oder Verlust gefährdet sind. Die FIPS 140-2 Validierung für RDX SATA III bestätigt, dass Daten auf RDX-Medien sicher, effizient und zuverlässig geschützt sind«, sagt Hugo Bergmann, Product Line Director für RDX bei Overland-Tandberg.

Auf die wachsenden Anforderungen an eine revisionssichere Datensicherung und Archivierung durch gesetzliche Vorschriften in einer Vielzahl von Branchen antwortet Overland Tandberg mit der Einführung von RDX PowerEncrypt mit dem QuikStor SATA III Laufwerk. Die Hardware-basierte 256-BIT AES XTS-Verschlüsselung ist im Vergleich zu Software einfacher zu handhaben, belastet die Prozessorleistung nicht und erzeugt keine Konflikte mit Betriebssystem-, Applikations- und anderen Softwareständen. Die RDX PowerEncrypt-Verwaltung über den RDX Manager unterstützt dabei bis zu 8 Nutzer mit unterschiedlichen Rechteprofilen und Zugangshierarchien, bietet eine automatische Laufwerksidentifikation sowie die Analyse der Passwortsicherheit bei der Einrichtung. Um die Datensicherheit auch beim Einsatz zukünftiger Quanten- und Supercomputer zu gewährleisten, limitiert RDX PowerEncrypt darüber hinaus die Passworteigabe auf ein Passwort pro Sekunde und schützt so vor Entschlüsselung oder Hacking.

Weitere Informationen zur FIPS 140-2-Validierung für RDX PowerEncrypt: https://www.tandbergdata.com/emea/index.cfm/news-and-events/blog/fips-140-2-validation/

Weitere Informationen zu RDX PowerEncrypt sind verfügbar in folgendem White Paper: https://ftp1.overlandtandberg.com/website/website/WP_Introducing_RDX_PowerEncrypt.pdf

