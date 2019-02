foxdox ab sofort mit zwei wesentlichen Neuerungen

foxdox-App in neuer Version – foxdox.share für d.3one-Kunden kostenlos verfügbar.

foxdox, die Filesharing- und Archivierungslösung von d.velop, steht Anwendern ab sofort mit zwei attraktiven Neuerungen zur Verfügung.

foxdox, die Filesharing- und Archivierungslösung von d.velop für Unternehmen und private Anwender, bietet dem Nutzer mit foxdox.share und der neuen foxdox-App jetzt neue attraktive Möglichkeiten. foxdox.share, die foxdox-Integration der d.velop-ECM-Oberfläche d.3one, erlaubt Nutzern ab sofort das Teilen von Dokumenten mit einem Klick direkt aus der d.velop ECM-Lösung heraus. Die foxdox Mobile App in der Version 2.2.0 ist für Android und iOS freigegeben. Anwender profitieren unter anderem von einer verbesserten Geschwindigkeit und einer vereinfachten Bedienung.

Details zu foxdox.share: Dokumente direkt aus d.3one mit Dritten teilen

Dank der foxdox-Integration in d.3one lassen sich Dokumente ab sofort per Klick direkt aus der d.velop ECM-Lösung mit Dritten teilen. Und dies auch dann, wenn der externe Adressat kein d3-System nutzt. Dies geschieht, indem Dokumente direkt von d.3 nach foxdox in die Cloud geladen werden. Anschließend kann das Dokument mithilfe eines öffentlichen und/oder mit einem Passwort geschützten Links, für den auch ein Ablaufdatum festgelegt werden kann, veröffentlicht werden. Diese Dokumente lassen sich anschließend via Mail verschicken. Öffentliche Links bieten den Vorteil, dass sich damit auch sehr große Dateien teilen lassen. Der Empfänger kann sich das Dokument im Webbrowser ansehen oder bequem herunterladen. Zudem lassen sich Dokumente mit foxdox-Kontakten teilen.

foxdox stammt aus dem gleichen Hause wie d.3one. Daher sind beide Lösungen nahtlos ineinander integriert. Die Erweiterung lässt sich für d.velop-Kunden ganz einfach über das d.velop Service Portal installieren. Die Funktionen auf einen Blick:

Sehr einfache Integration in d.3one

Dokumente lassen sich von d.3 nach foxdox laden

Veröffentlichen von Dokumenten mithilfe eines öffentlichen und geschützten Links

Veröffentlichte Dokumente einfach per Mail zu verschicken

Die neue foxdox Mobile App

Ab sofort verfügbar ist die an zahlreichen Stellen verbesserte foxdox Mobile App. Sie ist in der Version 2.2.0 für Android und iOS freigegeben und steht für alle Nutzer in den jeweiligen Stores zum Download bereit. Anwender profitieren von einer besseren Performance, schnelleren Reaktionen und dem neuen, einfacheren Design sowie der damit verbesserten Bedienung. Anwender der Vorgängerversion nehmen ihre Dokumente ganz einfach in die neue Version mit.

Bild 1: Übersichtliches Interface – die neue Benutzeroberfläche der foxdox Mobile App 2.2.0

Bild 2: Sichere digitale Zustellung der Gehaltsabrechnung ist mit foxdox kein Problem

Bildquelle: d.velop AG