Frachtmanagement – einfach und smart

Kutzner Prozessoptimierung übernimmt Vertrieb und Support für SeaLand Barcode-Loesung.

Das norddeutsche Expertenhaus für Individualentwicklungen in den Bereichen Industrie und Logistik hat sein Partner- und Leistungsspektrum erweitert: Seit Januar 2019 agiert Kutzner Prozessoptimierung als europäischer Vertriebs- und Servicepartner der SeaLand Barcode-Loesung GmbH.

Logistische Herausforderungen via App meistern

Das Produkt SeaLand Barcode-Loesung ist eine indisch-deutsche Softwareentwicklung mit Release im Jahr 2018. Dabei resultiert das Tool aus jahrelanger Erfahrung eines Teams, das sich auf digitale Lösungen für die Speditions- und Logistikbranche fokussiert und hierfür Barcoding als Schlüsseltechnologie nutzt. Ein Monitoring des Inventars, ein Tracking-System für umfangreiche Projekte und ein Frühwarnsystem für beschädigte Güter zählen zu den Key-Features. Als Alleinstellungsmerkmal sticht hervor, dass die Technologie App-basiert ist und neben einem Smartphone zum Frachtmanagement und zum Scannen der Barcodes nur eine stabile Internetverbindung benötigt. Mit ihrer komplexitätsreduzierten Struktur unterstützt die App Anwender dabei, sich diversen Herausforderungen zu stellen – sei es bei intransparenten Lieferketten, der Ermittlung korrekter Ladungen, bei langen Transportwegen oder bei Transportverzögerungen terminkritischer Lieferungen.

Synergien nutzen

»Als mir Mathias Hohmann sein Produkt vorstellte, erkannte ich zügig den hohen Nutzen für die Demontage und Verlagerung von Maschinenanlagen, die aus vielen Komponenten bestehen«, erinnert sich Christian Kutzner an den Erstkontakt. »Hier im Industriekompetenz-Zentrum und auch bei anderen Maschinenbau-Kunden stehen mir die Einsatzmöglichkeiten klar vor Augen. Dieser Punkt und die räumliche Nähe zum Unternehmen legen eine Kooperation nahe und so habe ich mich gerne bereit erklärt, das Start-up in puncto Vertrieb und Service zu unterstützen.«

»Christian Kutzner bringt genau das mit, was ich mir von einem Partner erwarte: ein umfangreiches Kundennetzwerk, IT-Expertise für Out-of-the-box-Produkte im B2B und geschulte Mitarbeiter, die fachkundigen Support für mein Produkt leisten können«, begründet Mathias Hohmann, Managing Director SeaLand Barcode-Loesung GmbH, seine Entscheidung. »Erste gemeinsame Projekte befinden sich bereits in Vorbereitung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.«

Über Kutzner Prozessoptimierung

Kutzner Prozessoptimierung bietet individualisierte IT-Lösungen und branchenbezogene Beratungsleistungen im vorwiegend industriellen Umfeld an. Dabei steht die nachhaltige Effizienzsteigerung der Unternehmens- und Produktionsabläufe im Fokus. Geschäftsführer Christian Kutzner gründete das Consultingunternehmen im Jahr 2000 und beschäftigt am Standort Lilienthal aktuell 21 festangestellte langjährige Fachmitarbeiter, wobei die Teams interdisziplinär zusammengesetzt sind. Über Jahre gewachsene Expertisen liegen in den Bereichen Industrie, Fertigung und Logistik vor. Mehr Informationen unter kutzner-beratung.com