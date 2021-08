Freedom of Choice in the Communication – Comparting vom 30. Nov. bis 2. Dez. 2021

»Freedom of Choice in the Communication« – unter diesem Motto öffnet das Comparting vom 30. November bis 2. Dezember 2021 wieder seine virtuellen Türen. Das internationale Forum für die Omnichannel-Kommunikation von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung fokussiert in seiner 22. Ausgabe seit 2005 die Chancen eines interaktiven, barrierefreien und transaktionalen Dokumenten- und Output-Managements auf der Basis von offenen Standards und erläutert anschaulich, was Freiheit in der Kommunikation von heute und in Zukunft bedeutet.