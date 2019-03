Früherer IBM-Direktor Tilman Binder wird neuer Geschäftsführer DACH bei BackOffice Associates

BackOffice Associates setzt Expansion im deutschsprachigen Markt fort.

BackOffice Associates, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Bewältigung komplexer Datentransformationen in Unternehmen, gab die Ernennung von Tilman Binder zum Geschäftsführer in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) bekannt.

Binder kann auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken. Über zehn Jahre lang war er Executive Director bei IBM Global Technology Services und arbeitete sowohl in Deutschland als auch in Japan. Zuvor hatte er zehn Jahre lang bei SAP in Walldorf und Tokio den Geschäftsbereich für die Markteinführungsstrategien in der Life Sciences-Branche geleitet.

Clive Bellmore, CEO Europa und Afrika, BackOffice Associates, sagt: »Wir freuen uns sehr, dass Tilman Binder unser DACH-Team übernimmt. Unser Geschäft in der DACH-Region ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Der Schwerpunkt lag dabei darauf, SAP-Kunden bei der Umstellung auf SAP S/4HANA zu unterstützen. Mit einer Persönlichkeit wie Binder an der Spitze der Organisation wird sich dieses Wachstum weiter beschleunigen.«

Binder selbst kommentiert: »An BackOffice Associates hat mich vor allem die Leidenschaft des Teams und das Engagement für seine Kunden angesprochen. Zurzeit ist es sehr spannend, im Datengeschäft zu arbeiten und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsergebnisse mithilfe von Daten zu transformieren.«

BackOffice Associates, das für ein Kundenprojekt bereits mit einem SAP Quality Award ausgezeichnet wurde, zog im Juli 2018 mit seinem DACH-Hauptquartier nach Stuttgart um. Dadurch baute das Unternehmen sein Engagement in der DACH-Region und seine Partnerschaft mit SAP weiter aus. BackOffice Associates hat mithilfe seiner Software- und Servicelösungen bereits einigen der renommiertesten Unternehmen in Deutschland und der Schweiz zu überzeugenden Geschäftsergebnissen verholfen. SAP vertreibt seit 2014 Lösungen von BackOffice Associates für die Datenmigration und das Datenqualitätsmanagement als SAP Solution Extensions.

BackOffice Associates stellt branchenführende Datentransformationslösungen bereit, um seine Kunden, die zu über einem Drittel in der DACH-Region ansässig sind, bei den komplexesten Geschäftsinitiativen zu unterstützen, etwa bei der Migration zu SAP S/4HANA und zum intelligenten Unternehmen.

Foto: BackOffice Associates