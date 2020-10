Gartner platziert Jedox zum 4. Mal in Folge im Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis Solutions

Jedox wurde zum vierten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning and Analysis Solutions ausgezeichnet [1]. In ihrem Bericht würdigen die Analysten des unabhängigen US-Unternehmens Gartner in diesem Jahr 12 Anbieter.

Gartner definiert den Markt für Cloud-Finanzplanung und -Analyse (FP&A) als Lösungen, die die Finanzabteilung bei Budgetierung, Planung und Performance Management unterstützen. Dabei sind Funktionen zur Modellierung, Unterstützung der Zusammenarbeit, für Analysen und Leistungsberichte entscheidend, die den Finanzbereich beim Performance Management begleiten und es erlauben, Unternehmensstrategie und -ausführung sinnvoll zu verknüpfen und zu steuern. Für den Bericht wurden 12 verschiedene Softwareanbieter nach 15 Kriterien bewertet.

»Wir glauben, dass die Platzierung von Jedox im Magic Quadrant über 4 Jahre in Folge bestätigt, dass Jedox ein vertrauenswürdiger Cloud-Partner für globale Unternehmen ist, die ihre Planung und Analyse im gesamten Unternehmen automatisieren, integrieren und transformieren möchten«, sagt Florian Winterstein, CEO von Jedox. »Wir freuen uns über den Mehrwert für unsere Kunden.«

Gartner prognostiziert, dass bis zum Jahr 2024 70 % aller neuen Finanzplanungs- und Analyseprojekte zu »extended«, also erweiterten Planungs- und Analyseprojekten (xP&A) werden, indem ihr Umfang über den Finanzbereich hinaus auf andere Bereiche der Unternehmensplanung und -analyse ausgeweitet wird.

»Unsere Kunden rund um den Globus nennen die Flexibilität und Skalierbarkeit unserer Lösung als entscheidende Merkmale. Bei Jedox investieren wir kontinuierlich in unsere Plattform, indem wir erweiterte Planungsfunktionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens sowie einfache, sofort einsetzbare Integrationen mit bestehenden Systemen und Best-of-Breed-Anwendungen anbieten. Als Partner der Microsoft Azure Gold Cloud Platform sind unsere Lösungen zudem hochgradig kompatibel mit Excel, Power BI und Dynamics 365«, sagt Dr. Rolf Gegenmantel, Chief Product Officer bei Jedox.

Der vollständige Bericht ist verfügbar über die Jedox-Website unter https://www.jedox.com/de/ressourcen/analyst-gartner-magic-quadrant/

_______________

[1] Gartner, »Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis Solutions”, Greg Leiter, Robert Anderson, John Van Decker, 6 October 2020

39 Artikel zu „Jedox“

NEWS | PRODUKTMELDUNG Jedox stellt brandneue User Experience und zukunftsweisende Planungsfunktionen vor Innovatives Enterprise Performance Management für effektive Zusammenarbeit und mehr Produktivität. Die Jedox AG, ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Enterprise Performance Management-Software, stellt eine umfassend überarbeitete Version ihrer Softwarelösung mit den weitreichendsten Updates der User Experience in der Unternehmensgeschichte vor. Unter dem Motto »Anwender begeistern. Produktivität steigern« setzt das Jedox Release 2020 vor allem mit… Weiterlesen →