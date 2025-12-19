High Performance, Low Carbon: zukunftssichere Kühlung für Rechenzentren mit ebm-papst

Die Leistungsdichte von Rechenzentren nimmt zu. Bis 2030 wird der steigende Einsatz von KI-Anwendungen den Strombedarf um rund 160 % erhöhen. Neue Technologien wie Liquid Cooling können eine höhere Kühlleistung bieten, doch die Implementierung ist oft zeit- und kostenintensiv. Ventilatoren von ebm-papst für Liquid-to-Air (L2A) Kühlsysteme sind kosteneffizient, einfacher zu implementieren und bieten eine hohe Kühlleistung sowie höhere Wirkungsgrade.

Strengere ESG-Vorgaben verlangen Kühlsysteme, die den CO 2 -Fußabdruck der gesamten Infrastruktur senken. Rear Door Heat Exchanger (RDHx) folgen diesem Anspruch: Die Wärme wird direkt am Rack abgeführt. Ventilatoren von ebm-papst sind auf die hohen Leistungsdichten und optimale Strömungsführung im RDHx-Umfeld abgestimmt. Ergänzt um das digitale Ökosystems NEXAIRA.Systems entsteht eine zukunftssichere, energieeffiziente Kühlung zur Erfüllung der ESG-Ziele.

