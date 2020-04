Hilfe in Corona-Zeiten: USU unterstützt Service-Teams mit sofort einsetzbarer Technologie

Self-Service-Kanal (24×7) und Cloud-basierte Wissensdatenbank entlasten Kunden- und IT-Service im Homeoffice.

In 48 Stunden einsatzbereit – 90 Tage kostenlos – keine Vertragsbindung.

Beratungshotlines sind überlastet, ganze Unternehmen müssen von heute auf morgen aus dem Homeoffice produktiv arbeiten: Die Entwicklung rund um COVID-19 ist auch eine große Herausforderung für alle Service-Organisationen. USU hat daher service-spezifische Corona-Angebote zusammengestellt, die Service-Teams kurzfristig entlasten und Prozesse beschleunigen. Damit können diese auch in den aktuell turbulenten Zeiten stets qualitätsgesicherte Antworten geben. Die intelligenten Lösungen sind innerhalb von 48 Stunden direkt verfügbar sowie 90 Tage kostenlos und unverbindlich nutzbar: https://www.unymira.com/de/corona-angebot/

Kundenservice durch Self-Service und Wissensdatenbank entlasten

Für einen effektiven Self-Service-Kanal bietet USU mit Knowledge First eine intelligente Online-Hilfe für alle Standard-Themen an. Das System führt Kunden auf der Unternehmenswebseite intuitiv zur passenden aktuellen Information für alle Anliegen – unabhängig von Zeit, Ort und dem bevorzugten Endgerät. Die Anzahl der Anrufe im Servicecenter sinkt dadurch, und Unsicherheiten können binnen Sekunden behoben werden. Service-Agenten werden zusätzlich mit einer professionellen Wissensdatenbank unterstützt, um auch komplexere Anfragen schnell und qualitätsgesichert beantworten zu können. Auch im Homeoffice lassen sich mit USU Knowledge Center Wissensinhalte in der Cloud schnell erstellen, direkt verteilen und einfach durchsuchen. So hat jeder Agent schnell die passende Antwort parat, auch bei sich sehr kurzfristig ändernden Informationen.

Tickets und Ticketbearbeitung im IT-Service minimieren

Auch der IT-Service ist mit mehr Aufgaben und Serviceanfragen konfrontiert, wenn über Nacht alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten sollen. Es gilt, VPN-Zugänge einzurichten, Laptops bereitzustellen und mehr, damit die Belegschaft rasch produktiv arbeiten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt der IT-Service intelligente Tools zur Service-Automatisierung: Die Kombination aus USU-Self-Service, Alerting-System und Self-Healing-Lösungen ermöglicht es Anwendern etwa, selbst nach Lösungen zu suchen und diese direkt vom System beheben zu lassen. Zahlreiche IT-Probleme lassen sich mit nur einem Klick automatisiert lösen, und die IT kann bei Störungen proaktiv die betroffenen Anwender informieren. Das führt zu deutlich weniger Tickets, schnelleren Ticketdurchlaufzeiten und einer höheren Produktivität im IT Service Desk.

313 Artikel zu „Self-Service“

SERVICES | AUSGABE 7-8-2015 Neues Self-Service-Konzept für IT-Service-Organisationen – Endanwender im Mittelpunkt IT-Servicekunden erwarten eine rasche und verlässliche Hilfestellung bei akuten IT-Problemen oder Fragen zu einer speziellen IT-Anwendung. Der Griff zum Telefon ist für Anwender meist die erste, jedoch nicht die effizienteste Wahl. Im Durchschnitt kostet deshalb ein Ticket rund 15 Euro im First-Level-Support – Tendenz steigend. Gleichzeitig scheitern die gängigen Self-Service-Lösungen an der mangelnden Akzeptanz der Nutzer. Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KOMMENTAR Self-Service bei Embargos: Unpräzise Sanktionen lähmen Exportunternehmen zusätzlich Ende Februar gab die Bundesregierung bekannt, dass die deutsche Wirtschaft zwar vorerst nicht mit weiteren Sanktionen gegen Russland rechnen müsse. Eine Lockerung sei aber angesichts der gegenwärtigen Lage nicht zu erwarten. Somit ist es für viele Unternehmen in Deutschland weiterhin Pflicht für die Ausfuhr bestimmter Export-Güter Sondergenehmigungen einzuholen. Und das führt für einige Export-Firmen zu… Weiterlesen →