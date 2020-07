HPC Integrations-Spezialist Boston Group gibt zertifizierte Panasas ActiveStor Ultra weltweit für ihren Kundenstamm frei

Das schnellste parallele File-System zu jedem Preispunkt ist freigegeben für zur Distribution an Bostons Kundenbasis in den USA, EMEA und APAC.

Der globale Spezialist für die Integration von High Performance Computing (HPC), Boston, hat die Tests und Zertifizierung der Panasas ActiveStor Ultra Produktlinie abgeschlossen und die schlüsselfertige HPC-Speicheranwendung für den Vertrieb an seinen Kundenstamm in den USA, EMEA und APAC vorbereitet. Die ActiveStor Ultra verfügt über PanFS, das schnellste parallele Dateisystem zu jedem Preis. Boston ist ein strategischer Distributor und Integrator für ActiveStor Ultra und bietet weltweit kundenspezifische HPC-Produkt- und Servicelösungen einschließlich Installations-, Konfigurations- und Support-Dienstleistungen an.

Auf der ActiveStor Ultra HPC-Appliance läuft das parallele PanFS-Dateisystem, welche Standard-Hardware von Supermicro als Basis nutzt, wobei ein sorgfältig ausbalancierter Satz von HDDs, eine SATA SSD, eine NVMe SSD, DRAM und ein NVDIMM verwendet wird, um eine vollständig integrierte HPC-Speicherlösung zu liefern, welche Leistung und Kosten pro GB optimiert. PanFS nutzt die Adaptive Small Component Acceleration (ASCA), um Dateien auf intelligente Weise auf der optimalen Speicherebene basierend auf der Dateigröße zu platzieren, und passt sich dynamisch an die Entwicklung der Workloads an, d. h. das System passt sich automatisch an die Arbeitslast und Benutzeränderungen an, ohne dass eine weitere Anpassung erforderlich ist.

»Wir helfen unseren Kunden, fundierte Entscheidungen über neue Technologien zu treffen, indem wir die neuesten High-Performance Server- und Storage Lösungen gründlich testen und bewerten«, so David Power, CTO bei Boston. »Panasas hat mit dem überarbeiteten PanFS auf ActiveStor Ultra, das auf Supermicro Hardware geliefert wird, die HPC-Speicherlandschaft verändert, indem es eine Kombination aus überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und branchenführender Zuverlässigkeit in einer Plug-and-Play-Speicheranwendung bietet«, so David Power, CTO bei Boston.

Boston bestätigte die Leistung des parallelen PanFS-Dateisystems auf ActiveStor Ultra unter Verwendung von Interleaved- oder Random-Benchmarks (IOR) und führte auch Anwendungstests unter realen Bedingungen durch, um die Marktreife der Panasas-Lösung zu überprüfen. Mit der OpenFOAM Computational Fluid Dynamics (CFD)-Software verglich Boston die Ausführungszeiten von 50 Iterationen einer externen Aerodynamik-Simulation mit 125 Millionen Zellen. Die Analyse der Protokolldateien ermöglichte es, die I/O-Leistung von der Rechenzeit zu trennen. Dabei zeigte sich, dass PanFS auf ActiveStor Ultra einen herkömmlichen Network-Attached Storage (NAS) um den Faktor vier übertraf, wodurch die Simulationslaufzeit praktisch halbiert wurde und sich die Geschwindigkeiten annäherten, die typischerweise mit nicht »non-resilient Solid State« Systemen verbunden sind.

»Wir freuen uns sehr, unsere strategische Partnerschaft mit Boston Limited, einem der führenden HPC-Integratoren, voranzutreiben«, sagte Phil Crocker, Senior Director, Business Development and Global Channels bei Panasas. »Die starken technischen Fähigkeiten von Boston in Verbindung mit ihrem guten Ruf, ihren Kunden hochwertige HPC-Lösungen zu liefern, machen sie zu einem idealen Partner für Panasas.

ActiveStor Ultra Sonderangebot – 2PB, 20GB/S, 200k €

Boston bietet das ActiveStor Ultra HPC-Storage System zu einem Einführungspreis von 200.000 € für 2PB und 20GB/s bis zum 30. September 2020 an, einschließlich drei Jahre Support. Profitieren Sie von den Vorteilen einer modularen Architektur, die unbegrenzte Leistungsskalierbarkeit und Kapazität in einer gering zu bedienenden Appliance-Lösung bietet, die innerhalb eines Tages einfach zu verwalten ist.

Wenn Sie sich über ActiveStor Ultra-Systemkonfigurationen erkundigen möchten, die auf Ihre individuellen Workload-Anforderungen zugeschnitten sind, wenden Sie sich an Boston unter

boston-it.de/Panasas

Panasas-ActiveStoreWhitePaper-DE

