Internationale VoIP-Telefonie als skalierbare Kommunikationslösung für den Digital Workplace

Herkömmliche VoIP-Telefonanlagen (kurz für Voice over IP) mit nationalen Rufnummern überall auf der Welt über ein Internet-Telefonsystem nahtlos zusammenzuschalten – das ermöglicht der internationale Voice-over-IP-Telefonanschluss »SIP Business International« von toplink. Zielgruppe der flexiblen und performanten Internettelefonie-Lösung des deutschen Digital-Workplace-Anbieters sind in Deutschland ansässige Unternehmen mit weltweit verteilten Standorten, die einen einheitlichen, internationalen Telefonanschluss nutzen wollen, ohne ihre nationalen Rufnummern in den einzelnen Ländern dabei aufzugeben.

Der internationale toplink-Telefonanschluss funktioniert bereits in über 60 Ländern (Tendenz stetig steigend) und stellt Firmenkunden – neben den weltweiten Top-Metropolregionen (wie etwa Tokio, São Paulo, Mexiko-Stadt, Osaka und

New York)* – auch die Ortsnetze der größten Städte Europas zur Verfügung. Dabei können die toplink-Kunden ihre weltweit verteilten Firmenstandorte in einer einzigen Cloud-Telefonanlage inegrieren. Das spart Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten für jeden einzelnen Unternehmensstandort. Welche Länder und internationalen Rufnummern über toplink gebucht werden können, ist online einsehbar oder kann über den toplink Vertrieb (vertrieb@toplink.de) abgefragt werden.

Datenschutz und Sicherheit Der Datenschutz und IT-Sicherheit stehen bei toplink-Produkten an erster Stelle. Daher werden auch alle Gespräche innerhalb des toplink-Netzes verschlüsselt übertragen und sind somit abhörsicher. Für ‚SIP Business International‘ gelten zudem die deutschen Datenschutzrichtlinien, da der Dienst vollständig in Deutschland gehostet wird.

»Bindet ein Unternehmen all seine Firmenstandorte in die toplink-Cloud ein, ist somit die vollständig verschlüsselte Telefonie im weltweiten Firmennetz möglich«, erklärt Andreas Diwok, Director Sales & Marketing der toplink GmbH.

Nationale und internationale Gespräche innerhalb des toplink-Netzes sind kostenfrei, für Telefonate zu anderen Festnetzanschlüssen in der EU bietet toplink eine Flatrate von 10 Euro monatlich**. Neben der flexiblen und skalierbaren Buchung von bis zu 100 Sprachkanälen – inklusive Notruf, Rufnummer-Portierung und allen gewohnten technischen Funktionalitäten wie u.a. Faxintegration oder Rufnummer-Weiterleitung – sowie einer optionalen Rufnummernblockgröße für bis zu 1.000 Rufnummern, macht ein dreimonatiges Kündigungsrecht das toplink-Produkt ‚SIP Business International‘ zudem auch für zeitlich begrenzte Auslandsprojekte interessant.

* Quelle: Webseite United Nations, www.un.org

** Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. und je Sprachkanal

