invoiz nun mit Funktion zur automatischen Erstellung vorausgefüllter Überweisungsträger

Kunden wollen bezahlen, wie es ihnen gefällt. Und nicht jeder Kunde akzeptiert Online-Banking. Weil gerade die klassische Überweisung immer noch eine Rolle spielt, verfügt die Software-as-a-Service-Lösung für Finanzen und Rechnungstellung invoiz daher ab sofort standardmäßig über die Funktion, eine mit invoiz erstellte Rechnung um einen vorausgefüllten Überweisungsträger zu ergänzen.

Dabei werden Kundendaten, Rechnungsnummer, Betrag und Kontonummer automatisch übernommen – im vertrauten Layout eines Überweisungsformulars. Eine Rechnung dient so als seriöse Visitenkarte des Anbieters, wie man sie auch von den großen Versandhäusern kennt. Maschinell vorausgefüllte und ausgedruckte Überweisungsträger geben mehr Glaubwürdigkeit – gerade auch angesichts aktueller Fälle, in denen handschriftlich ausgefüllte Formulare von Betrügern ausgenutzt werden.

Kleine Unternehmen und unabhängige Dienstleister können nun besser auf die Zahlungsgewohnheiten ihrer Kunden eingehen. Denn nicht alle Zeichen stehen auf Online-Banking: Obwohl die digitale Überweisung auf dem Vormarsch ist, hat auch der alte Überweisungsträger aus Papier noch lange nicht ausgedient: So belegt eine Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken von Juni 2018 zwar, dass der Anteile der Online-Banker in Deutschland auf 50 % gestiegen ist. Das heißt aber auch, dass jeder Zweite weiterhin zur Bankfiliale geht.

Darüber hinaus bieten invoiz Rechnungen auch die Möglichkeit einer unkomplizierten Online-Bezahlung an. Über das sichere Online-Bezahlverfahren invoizPAY erfolgt dies komfortabel per Mausklick entweder per PayPal oder GiroCode.

»invoiz unterstützt kleine Unternehmen und Selbstständige nicht nur Rechnungen zu erstellen, sondern auch seriös aufzutreten. Da ist ein Überweisungsträger nicht zu unterschätzen«, erläutert Ylianna Buhl, Head of Business Unit invoiz. »Denn der Kunde will zahlen, wie er es will. Und mit mehr Zahlungskomfort und einer schneller bezahlten Rechnung helfen wir damit auch unseren Anwendern, liquide zu bleiben.«

Whitepaper »Rechnungen schreiben – in Theorie und Praxis«

https://www.invoiz.de/wp-content/uploads/2017/12/Whitepaper-Rechnungen.pdf

