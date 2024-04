Ist Deutschland noch zu retten?

So der Titel des Wirtschaftsgipfel Deutschland 2024 am 21. Juni dieses Jahres im Sportpark Thomas Sommer in Fürth bei Nürnberg.

Zum wiederholten Male ist »manage it« als Partner dabei.

Seien Sie auch dabei. Fühlen Sie sich willkommen zu vielen relevanten Themen von IT, Management, Künstliche Intelligenz, Migration und Zustand von Deutschland.

Wenige Tage nach der Europawahl und während der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland.

www.wirtschaftsgipfel.com