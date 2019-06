IT kessel.19 – Der IT Fachkongress

Beim IT kessel.19 am 4. Juli 2019 in der Messe Sindelfingen dreht sich alles darum, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird. Mit Fachvorträgen und Technologiepartnern wagen wir einen Blick in die Zukunft und zeigen Ihnen, wie Unternehmen bereits heute sicherer und moderner arbeiten können.

Am 4. Juli 2019 findet zum wiederholten Mal der IT Fachkongress IT kessel.19 statt, der vom IT-Services Provider Konica Minolta organisiert wird. Das sich stetig weiterentwickelte Veranstaltungsformat aus Fachvorträgen, Expertengesprächen und Live-Demos hat insbesondere in den letzten Jahren zu wachsenden Aussteller- und Teilnehmerzahlen geführt, so dass die Veranstaltung nun erstmalig in den Räumlichkeiten der Messe Sindelfingen stattfinden wird. Themenschwerpunkt wird „die Arbeitswelt der Zukunft“ sein. Zusammen mit mehr als 15 Technologiepartnern zeigt das Unternehmen Lösungsansätze für innovatives und sicheres Arbeiten von morgen.

30 verschiedene Fachvorträge erwarten die Teilnehmer vor Ort. Die Themen reichen von neuen Arbeitsumgebungen und den Möglichkeiten, die KI und Collaboration-Tools im direkten Einsatz bieten, bis zu konkreten Beispielen, wie moderne Sicherheitslösungen die neuen Arbeitsumgebungen schützen. Auch Business Software-Lösungen, Modern Workplace, Cloud Software & Service, IoT & Industrie 4.0 sowie die allgemeine Digitalisierung von Geschäftsprozessen werden beleuchtet. Im Ausstellungsbereich haben die Teilnehmer die Chance, an den zahlreichen Partnerständen mit Experten ins Gespräch zu kommen. Zudem können Interessierte in dem großen Präsentations- und Kommunikationsbereich anhand von Live-Demonstrationen unmittelbar erleben, wie Konica Minolta und seine Partner Unternehmen in deren IT Business unterstützen können.

Weitere Informationen zum IT kessel.19 sowie eine Anmeldemöglichkeit sind hier zu finden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Wann:

4. Juli 2019

9.00 – 19.00 Uhr

Wo:

Messe Sindelfingen

Madentalstraße 116

71065 Sindelfingen

Veranstalter:

Konica Minolta IT Solutions GmbH

Mittlerer Pfad 1

70499 Stuttgart

Telefon: +49 (711) 1385 – 266

Fax: +49 (711) 1385 – 400

E-Mail: veranstaltung@it.konicaminolta.de

Website: https://it-kessel.de/