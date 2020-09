Ivanti kündigt strategische Übernahmen von MobileIron und Pulse Secure an

Ivanti, unterstützt von Clearlake Capital und TA Associates, kündigt strategische Übernahmen von MobileIron und Pulse Secure an / Das Ziel: Endgeräte weiter zu automatisieren und abzusichern

Transformatorische Übernahmen von Software-Unternehmen für Enterprise Mobile Management und Zero-Trust-Sicherheit etablieren Ivanti als marktführende Plattform für Software-Lösungen, die ein einheitliches Endgeräte-Management, Zero-Trust-Security und Enterprise Service Management ermöglichen

Salt Lake City, UT, Mountain View, CA und San Jose, CA, 29. September 2020 – Ivanti, Inc. („Ivanti“), ein Unternehmen, das IT- und Sicherheitsabläufe zur Erkennung, Verwaltung, Absicherung und zum Service von der Cloud bis zu Edge-Umgebungen automatisiert, hat bekannt gegeben, endgültige Vereinbarungen zur Übernahme von MobileIron Inc. („MobileIron“), einem führenden Anbieter von mobilzentrierten, Unified-Endpoint-Management-Lösungen, sowie Pulse Secure LLC („Pulse Secure“), einem führenden Anbieter von sicheren Access- und mobilen Sicherheitslösungen, unterzeichnet zu haben. Ivanti wurde hierbei von Tochtergesellschaften der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, „Clearlake“) und TA Associates unterstützt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit MobileIron wird Ivanti alle im Umlauf befindlichen Anteile der MobileIron Stammaktien für einen Gesamtwert von etwa 872 Millionen US-Dollar erwerben. MobileIron-Aktionäre erhalten 7,05 US-Dollar in bar pro Aktie, was einem Agio von 27% auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs vom 24. September 2020 entspricht. Der Vorstand von MobileIron hat dem Abschluss einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Aktionären, ihre Stimmen für die Transaktion abzugeben.

Pulse Secure wird von Tochtergesellschaften der Siris Capital Group, LLC (zusammen „Siris“) erworben. Details der Pulse-Secure-Transaktion wurden nicht offengelegt.

Mit dem Erwerb von MobileIron und Pulse Secure wird Ivanti seine Vision umsetzen, sich selbst-reparierende, autonome Edge-Umgebungen mit adaptiver Sicherheit und kontextbezogenen, personalisierten Nutzererfahrungen für Remote-Arbeitnehmer auszustatten. Die Kombination von Ivanti, MobileIron und Pulse Secure wird die Führungsposition von Ivanti in den Bereichen Unified Endpoint Management (UEM), Zero Trust Security sowie Enterprise Service Management (ESM) festigen. Diese Bereiche sind in den Remote-Arbeitsumgebungen von heute von entscheidender Bedeutung. Über die angekündigten Transaktionen und in Verbindung mit der Hyper-Automatisierungsplattform Ivanti Neurons wird Ivanti seinen Kunden die Erkennung, Verwaltung, den sicheren Service und eine Automatisierung über alle Gerätetypen hinweg ermöglichen. Darüber hinaus profitieren die Kunden von der erweiterten Betriebsgröße, den Unternehmensressourcen, den Servicefähigkeiten und der finanziellen Flexibilität, die Ivanti bieten wird. Nach Abschluss der Transaktionen wird das zusammengelegte Unternehmen weiterhin vom Ivanti-Vorsitzenden und CEO Jim Schaper geleitet werden.

„Durch die Zusammenführung von MobileIron und Pulse Secure mit Ivanti entsteht ein führendes Unternehmen in den wachsenden Märkten für UEM, Sicherheit und Enterprise Service Management. Wir verfügen jetzt über die umfassendste Bandbreite an Software Tools, die einer wachsenden Nachfrage des Marktes nach Lösungen rund um die Zukunft der Arbeit entgegenkommt. In dieser Zukunft wird das Arbeiten von überall und auf jedem Gerätetyp zur neuen Normalität“, erläutert Jim Schaper. „Unter Einbeziehung unseres Branchen-Know-hows und den ergänzenden Produktangeboten wird Ivanti gut positioniert sein, um unseren expandierenden Kundenstamm mit den entscheidenden Werkzeugen zu versorgen, die für die Bewältigung der IT-Herausforderungen in dieser neuen Normalität erforderlich sind. Wir heißen alle Mitarbeiter, Kunden und das Partnernetzwerk von MobileIron sowie Pulse Secure in der Ivanti-Familie willkommen. Zugleich danken wir Clearlake und TA Associates für ihre Unterstützung zur Realisierung dieser transformativen Transaktionen.“

„Im Laufe der Unternehmensentwicklung von Pulse Secure haben wir uns als führender Anbieter für sichere Zugangslösungen für Unternehmen und Service Provider etabliert. Unsere fokussierte Strategie wird mit einer starken Umsetzung durch engagierte Mitarbeiter und ein integriertes Angebotsportfolio komplettiert. Unsere Angebote sind darauf ausgerichtet, die Produktivität der Kunden zu steigern, ihnen eine größere Sichtbarkeit zu bieten und ihre Compliance zu verbessern“, fügt Sudhakar Ramakrishna, CEO von Pulse Secure, hinzu. „Siris war während der gesamten bisherigen Entwicklung ein engagierter Partner, der Seite an Seite mit uns gearbeitet hat. Wir sind für die Unterstützung und den Mehrwert des Teams für unser Geschäft dankbar. Wir teilen mit Ivanti die Überzeugung, dass in der Zukunft der Arbeit ‚Remote die neue Normalität‘ ist. Unser Engagement für den Aufbau sicherer Zugangslösungen hat das Ziel, einfache und einheitliche Anwendungserfahrungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, der Ivanti-Familie an der Seite von MobileIron beizutreten und die Ressourcen, die Clearlake und TA Associates zur Verfügung stellen, zur Festigung unserer Position als führender Anbieter von Secure Access für hybride IT-Umgebungen in einer Welt des ‚Zero-Trusts‘ einzusetzen.“

„Wir freuen uns über diesen vorläufigen Höhepunkt unserer Investition in Pulse Secure im Rahmen unserer Partnerschaft“, fügt Hilton Romanski, Partner von Siris, hinzu. „Sudhakar und das gesamte Management-Team von Pulse Secure haben exzellente Arbeit geleistet, um aus der Basistechnologie, die Siris ursprünglich erworben hatte, ein marktführendes Sicherheitsunternehmen von Weltrang aufzubauen. Die konsequente Ausrichtung von Pulse Secure auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die aus der digitalen Wirtschaft und der pandemiebedingten Nachfrage nach ortsunabhängiger Arbeit resultieren, bei gleichzeitiger Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie, ist ein klarer Beweis für die hohe Qualität und Kompetenz des Unternehmens und seines Führungsteams. Wir freuen uns darauf, dass Ivanti mit der Unterstützung von Clearlake und TA Associates das Wachstum und die Expansion von Pulse Secure weiter vorantreibt.“

Im August kündigte Ivanti, ein Portfolio-Unternehmen von Clearlake, eine neue strategische Investition von TA Associates an. Diese Investition wird in Kombination mit neuem Kapital von Clearlake dazu verwendet werden, das Wachstum von Ivanti zu beschleunigen. Clearlake und TA haben sich zur Finanzierung der strategischen Übernahmen zusammengeschlossen. UBS Investment Bank stand Clearlake und Ivanti bei der Transaktion beratend zur Seite. Shea & Company LLC beriet TA Associates bei der strategischen Beteiligung an Ivanti.

„Die transformatorische Verbindung von Ivanti, MobileIron und Pulse Secure bringt drei sich ergänzende, marktführende Unternehmen zusammen, um die Position von Ivanti als Marktführer für Sicherheits-Software zu stärken“, sagen Behdad Eghbali, Gründer und geschäftsführender Partner, und Prashant Mehrotra, Partner, von Clearlake. „Das fusionierte Unternehmen wird über die Größe, die Bandbreite der Fähigkeiten und die Ressourcen verfügen, um seine Führungsposition auszubauen und ein komplettes Produktportfolio anzubieten, das die anspruchsvollen IT-Anforderungen seiner Kunden erfüllt. Wir freuen uns darauf, unser O.P.S.®-Framework einzusetzen, um Jim Schaper und den Rest des Ivanti-Management-Teams bei der Umsetzung ihrer Strategie des dynamischen organischen und anorganischen Wachstums zu unterstützen.“

„Die Verbindung zwischen Ivanti, MobileIron und Pulse Secure schafft eine einzigartige Plattform, die bedeutende Fähigkeiten mit einem sehr erfahrenen Managementteam vereint und die verfügbaren Ressourcen für Investitionen in die nächste Generation von Produkten erhöht“, sagen Hythem El-Nazer und Harry Taylor, Geschäftsführer von TA Associates. „Wir waren begeistert, im August die Beteiligung von TA Associates an Ivanti bekannt zu geben. Jetzt freuen uns darauf, unsere laufende Partnerschaft mit Clearlake und Jim Schaper bei der Umsetzung unseres gemeinsamen ehrgeizigen Wachstumsplans für das Unternehmen fortzusetzen.“

Morgan Stanley Senior Funding, Inc., BofA Securities, UBS Investment Bank und BMO Capital Markets stellen die Fremdfinanzierung für die Übernahmen zur Verfügung. UBS Investment Bank, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC und BMO Capital Markets berieten Ivanti im Zusammenhang mit den Übernahmen von MobileIron und Pulse Secure. Sidley Austin LLP leistete Rechtsberatung für die Übernahmen und Kirkland & Ellis LLP erbrachte die Rechtsberatung für die Finanzierung von Ivanti. Barclays fungierte als exklusiver Berater von MobileIron. Pulse Secure und Siris wurden von Goldman Sachs & Co. LLC bei dem Verkauf beraten. Der Abschluss der Transaktionen unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre von MobileIron.