Jahresauftakt in Stuttgart: ELO ECM-Fachkongress 2019

In zwei Monaten ist es wieder soweit: ELO Digital Office lädt zum Jahresauftakt nach Stuttgart-Fellbach. Am 31. Januar 2019 treffen sich Interessenten, Kunden und Business Partner zum 16. ELO ECM-Fachkongress in der Schwabenlandhalle. Unter dem Motto »Starten Sie mit ELO in die digitale Zukunft« wird sich alles um Neuheiten rund um das Thema digitale Geschäftsprozesse drehen. Die umfangreiche Agenda sieht dabei Kundenberichte, Fachvorträge, eine begleitende Fachausstellung sowie zahlreiche Networking-Möglichkeiten zum Informationsaustausch vor.

Seit nunmehr über 20 Jahren macht der Stuttgarter Hersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office Unternehmen für die digitale Zukunft fit. Vor dem Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte eröffnet ELO das neue Geschäftsjahr und lädt Interessenten, Kunden und Business Partner ein, Zukunftsszenarien der Digitalisierung zu erleben und zu diskutieren. Der Kongress bietet eine umfangreiche Agenda und viele Networking-Möglichkeiten.

Auf dem Programm stehen Praxisberichte, die einen spannenden Einblick in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit ELO geben. Hierzu stellen Kunden unterschiedlicher Unternehmensgrößen aus verschiedenen Branchen ihre Digitalisierungsprojekte und Erfahrungen vor. Zudem gibt es eine Vielzahl an Fachvorträgen von ELO Experten, die neben den ELO Business Solutions auch erste Einblicke in die neue ELO ECM Suite 12 gewähren sowie die neue SAP-Integration des ECM-Herstellers vorstellen. Wie jedes Jahr wird der Kongress von einer großen Fachausstellung begleitet, in der ELO Business Partner über ihre speziellen Branchenlösungen im Hard- und Softwarebereich informieren.

»Wir freuen uns schon sehr auf den ECM-Fachkongress«, erklärt ELO Geschäftsführer und Keynote-Speaker Karl Heinz Mosbach. »Die Begeisterung für und der Bedarf nach digitalen Geschäftsprozesslösungen ist bei den Unternehmen ungebrochen groß – Tendenz weiter steigend in 2019!«.

Die Teilnahme am ELO ECM-Fachkongress ist kostenlos. Weitere Informationen zur Agenda und Anmeldung sind auf www.elo.com/kongress verfügbar.