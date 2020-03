Jedox stellt brandneue User Experience und zukunftsweisende Planungsfunktionen vor

Innovatives Enterprise Performance Management für effektive Zusammenarbeit und mehr Produktivität.

Die Jedox AG, ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Enterprise Performance Management-Software, stellt eine umfassend überarbeitete Version ihrer Softwarelösung mit den weitreichendsten Updates der User Experience in der Unternehmensgeschichte vor. Unter dem Motto »Anwender begeistern. Produktivität steigern« setzt das Jedox Release 2020 vor allem mit seiner innovativen User Experience und intelligenten KI-gestützten Planungsfunktionen neue Maßstäbe für die effektive Zusammenarbeit in einem unternehmensweiten Performance Management.

Grundlage des Jedox Release 2020 sind eingehende Anwenderbefragungen, in denen die Teilnehmer bestätigten, dass sie vor allem intuitive und flexible Werkzeuge benötigen, um wachsenden Ansprüchen an den Finanzbereich in der schnelllebigen Geschäftswelt im Zuge des digitalen Wandels gerecht zu werden. Die neueste Jedox Generation ermöglicht es Finanzteams effektiver mit verschiedenen Funktionen im Unternehmen zusammenarbeiten, um die operative Planung zu integrieren und neue Erkenntnisse für datengesteuerte Entscheidungen zu liefern.

Die wichtigsten Neuheiten im Jedox 2020 Release umfassen:

Neue Jedox 2020 User Experience: vereinfacht die integrierte Planung im gesamten Unternehmen und steigert die Produktivität im Anwendungsdesign

AIssisted™ Planning: generiert neue Erkenntnisse mit Predictive Analytics und Machine Learning um sich in schnelllebigen Märkten Wettbewerbsvorteile zu sichern

Dynamische Ansichten und smarte Formatierung: ermöglicht die hoch-flexible Datenanalyse in Sekunden und ein agiles Standardberichtswesen

Weiterentwicklung der Jedox Add-ins für Microsoft Excel: schafft noch mehr Komfort für Nutzer mit führender Excel-basierter Planungsfunktionalität im Web, auf dem Smartphone und Desktop

Dr. Rolf Gegenmantel, Chief Product and Marketing Officer der Jedox AG erläutert die Zielsetzung des Release 2020: »Mit unseren EPM-Lösungen wollen wir die Produktivität und die Wertschöpfung im gesamten Unternehmen steigern. Die neueste Generation von Jedox bietet ein kontinuierliches, agiles und unternehmensweites Performance Management. Dies ermöglicht unseren Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil in volatilen Märkten.

Uns ist es sehr wichtig, mit der hoch-skalierbaren Cloud-Lösung Kunden jeden Reifegrads zu unterstützen; von der schnellen Implementierung einer automatisierten Finanzplanung und Analyse, über den Aufbau einer integrierten, abteilungsübergreifenden Unternehmensplanung, bis hin zur Umsetzung einer KI-gestützten Performance Management Lösung.«

Weitere Informationen zu Jedox Release 2020

Blog Artikel: Jedox 2020.1 What’s New

Live Events: Jedox 2020 Roadshows

Webinar 2020

