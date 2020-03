Kartenlesegerät mit Smartphone und Tablet: Ohne Kartenlesegerät geht nichts mehr

Kartenlesegerät – schneller Zahlungen annehmen ✓ effizienter arbeiten ✓ günstig starten ✓ jetzt die beste Alternative testen!

Kaum ein Geschäft kommt im heutigen modernen Zahlungsverkehr zurecht, ohne wenigstens die EC Kartenzahlung anzubieten. Immer mehr Kunden meiden die Bargeldzahlung, möchten nur noch mit Karte zahlen und suchen ihren Lieblingsladen auch nach diesem Kriterium aus. Gerade im Zuge der Anpassung der vorhandenen Kassensysteme an die neuen gesetzlichen Anforderungen machen jetzt einige Überlegungen in Richtung virtuelles Kassensystem mit passendem Kartenlesegerät notwendig. So kommt man nicht umhin, sich früher oder später ein Kartenlesegerät zu kaufen.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass der Kunde von heute den Bäcker für sein tägliches Frühstücksbrötchen tatsächlich danach auswählt, ob er mit Karte zahlen kann oder nicht. Immer weniger Menschen zeigen sich bereit, mit Bargeld zu hantieren und genießen die Vorteile des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, was den Handel dazu zwingt darauf zu reagieren. Mit dem Akzeptieren von Kartenzahlungen sind Geschäfte und Neugründer in der Lage ihren Umsatz deutlich zu steigern.

Viele kleine Händler scheuen diese Version der Zahlung noch aus Angst vor zu hohen Kosten. Doch es gibt Alternativen.

Was ist Sum Up?

Das Unternehmen wurde 2011 mit Sitz in London gegründet und startete 2012 seine Aktivitäten in Deutschland. Seine Bekanntheit erreichte Sum Up, welches in 15 Ländern aktiv ist, mit günstigen Kartenzahl-Systemen, welche über ein Smartphone oder Tablet laufen. Damit machten die Londoner es Handwerkern, Dienstleistern und kleineren Geschäften und Unternehmen möglich, ohne teure Soft- und Hardware-Anschaffungen die Kartenzahlungen ihrer Kunden zu akzeptieren.

Wie funktioniert ein mobiler Kartenleser?

Um das Angebot von Sum Up nutzen zu können sind nur wenige Dinge notwendig. Als Erstes braucht man ein Smartphone oder ein Tablet mit Internetzugang (Android oder iOS). Als Zweites wird ein Pin Terminal beziehungsweise Kartenleser von Sum Up benötigt. Man lädt sich die App von Sum Up herunter. Auf der Webseite des Unternehmens muss ein Account eingerichtet werden. Dieser wird benötigt, um Zahlungen akzeptieren zu können und zum Bestellen des Pin Terminal. Die App gibt es bei Google Play oder im Apple App Store.

Um das Pin Terminal einzurichten, geht man einfach zum Sum Up Login auf seiner App und meldet sich in seinem Account an. Genauere Anweisung findet man auf der Homepage des Anbieters.

Nach der Inbetriebnahme des Terminals verbindet sich dieses über Bluetooth mit der App. Für eine Kartenzahlung muss nur der Betrag in die App eingegeben werden und die Kundenkarte in den Kartenleser gesteckt werden. Der Kunde kann dann mit seiner Pin die Zahlung bestätigen. Die Belege können dem Kunden per E-Mail oder SMS zugeschickt werden. Somit ist nicht einmal mehr ein Drucker notwendig.

Mit dem integrierten Produktmanagement ist das Verwalten des eigenen Portfolios und der Preise von Angeboten spielend einfach. Ein weiteres Feature ist das Abrufen des aktuellen Umsatzes in Echtzeit.

Auf der Website des Unternehmens werden über das Dashboard die Anzeige des Umsatzes und der Datentransfer mit Excel oder CV ebenso ermöglicht. Diese können dann heruntergeladen und in der eigenen Buchhaltung weiter verarbeitet werden.

Wie sicher ist Sum Up?

Eine sichere Übertragung der Daten wird von Sum Up durch die Verschlüsselungsvarianten SSL, PCI-DSS Level 1 und EMV gewährleistet.

Bei der Kartenzahlung werden folgende Karten akzeptiert:

American Express

Maestro

Master Card

EC Karten

Visa Card

Vpay

Bankomat Karten

Das neuste Highlight

Seit 2020 startet das Unternehmen mit einem neuen 3 G Kartenlesegerät durch welches:

kein Smartphone oder Tablet mehr benötigt

nicht mehr abhängig vom WLAN ist

eine eigene SIM Karte besitzt

über einen integrierten Bondrucker verfügt

Die Kosten

Sum Up bietet seinen Kunden mehrere Tarife.

Basic Tarif:

Air Terminal 29,00 € / mit Ladestation 39,00 €

3 G Terminal 69,00 € / mit Bondrucker 169,00 €

1,9 % pro Transaktion, egal ob EC- oder Kreditkarte.

Plus Tarif:

Air Terminal für 59 € / mit Ladestation für 69 €

3G Terminal für 99 € / mit Bondrucker für 199 €

0,9 % pro EC- und 1,9 % pro Kreditkartenzahlung

Außerdem bekommt man eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Und der Support ist auch einzigartig.

kartenlesegerät-sum up