KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel

93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung.
Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen Agenten, die den gesamten Software Development Life Cycle (SDLC) eigenständig orchestrieren.
Die Studie markiert einen Wendepunkt für die Softwareentwicklung: Traditionelle Offshoring-Modelle geraten zunehmend unter Druck, da versteckte Kosten und regulatorische Hürden ihre Effizienz beeinträchtigen. 93 Prozent der befragten Unternehmen planen deshalb, innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre agentenbasierte KI als strategische Alternative zur ausgelagerten Softwareentwicklung und anderen traditionellen Sourcing-Modellen einzusetzen.
Agentenbasierte KI-Systeme
81 Prozent der Führungskräfte sind der Ansicht, dass agentenbasierte KI-Systeme mit autonomen Entscheidungsfähigkeiten und Workflow-Orchestrierung innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre für die Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar werden. Parallel dazu verliert klassisches Outsourcing an Wirksamkeit. Laut Studie geben 78 Prozent an, dass Offshoring die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der DSGVO erschwert. 76 Prozent berichten von steigenden Risiken durch technische Schulden (Technical Debt) sowie Qualitätsmängel im Code (Bugs und Nachbesserungen).
Neuorchestrierung der Delivery-Modelle
Gleichzeitig zeigt die Untersuchung eine deutliche Reifelücke: Zwar setzen 76 Prozent der Unternehmen KI in einzelnen Phasen des Software Development Life Cycle ein, doch nur 20 Prozent erreichen eine durchgängige Integration über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Diese Diskrepanz verdeutlicht erhebliches Potenzial für Unternehmen, die KI nicht nur punktuell, sondern strukturell skalieren. Forrester empfiehlt, innerhalb von 90 bis 120 Tagen eine klare Roadmap zur Neuorchestrierung der Delivery-Modelle zu definieren. Dazu gehört, KI-generierten Code konsequent nach dem Zero-Trust-Prinzip zu prüfen und Talentstrategien stärker auf Architektur- und Domänenwissen auszurichten statt auf rein ausführende Programmieraufgaben.
Filippo Rizzante, CTO von Reply: »Die Ergebnisse der Forrester-Studie bestätigen unsere Marktbeobachtung: KI ist nicht länger nur ein Produktivitätswerkzeug, sondern ein Disruptor, der ein neues Operating Model erfordert. Die Grenzen traditioneller Offshoring-Modelle, insbesondere bei Qualität und Compliance, führen dazu, dass Unternehmen wieder mehr Kontrolle anstreben. Mit unserem Silicon-Shoring-Modell verbinden wir die lokale Expertise unserer Branchen- und KI-Spezialisten mit der unbegrenzten Skalierbarkeit agentenbasierter KI. So ermöglichen wir es unseren Kunden, Innovation schneller voranzutreiben, ohne Sicherheit oder architektonische Integrität zu beeinträchtigen.«
Silicon Shoring ist das Delivery-Modell, das gezielt auf den Wandel hin zu agentenbasierter KI ausgerichtet ist. Auf Basis des Multi-Agenten-Systems Silicon Reply bietet es eine Alternative zu klassischen Offshoring-Ansätzen. Unternehmen sichern hohe Compliance und Qualitätsstandards, indem sie tiefgehende menschliche Expertise mit einem wachsenden Ökosystem kollaborativer autonomer KI-Agenten integrieren.
[1] www.reply.com/de/artificial-intelligence/from-code-to-control-ais-takeover-of-software-development-lifecycle
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