KI‑gestützte Betrugsmaschen bei Geldanlagen

Erscheinungsformen, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen.

Einleitung

Die Digitalisierung der Finanzmärkte eröffnet neue Möglichkeiten für private Anlegerinnen und Anleger, bringt jedoch zugleich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten mit sich. Besonders auffällig ist in den letzten Jahren der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Täterinnen und Täter, um Geldanlagebetrug realistischer, skalierbarer und schwerer erkennbar zu machen. Ein zentrales Phänomen in diesem Zusammenhang ist der Cybertrading Fraud, der häufig mit Kryptowährungen und vermeintlich innovativen Investmentmodellen verknüpft ist.

Typische KI‑gestützte Betrugsmaschen

2.1 Deepfake‑basierte Anlagewerbung

Eine besonders wirkungsvolle Methode ist der Einsatz von KI‑generierten Deepfakes, bei denen prominente Persönlichkeiten scheinbar glaubwürdig für bestimmte Geldanlagen werben. Mithilfe synthetischer Audio‑ und Videoinhalte erwecken Betrüger den Eindruck, bekannte Personen stünden hinter lukrativen Investitionsangeboten, die sich später als betrügerisch herausstellen.

Diese Inhalte werden häufig über soziale Netzwerke, Video‑Plattformen oder Werbeanzeigen verbreitet und zielen darauf ab, Vertrauen und Handlungsdruck zu erzeugen.

2.2 Cybertrading Fraud im Kryptobereich

Beim Cybertrading Fraud werden potenzielle Anleger dazu verleitet, Geld in vermeintlich gewinnbringende Online‑Handelsplattformen zu investieren. Besonders Kryptowährungen stehen im Fokus, da sie für viele Menschen komplex, schwer verständlich und mit Hoffnung auf schnelle Renditen verbunden sind. Täter nutzen gezielt Inflationsängste bei klassischen Spareinlagen und die Unwissenheit über Finanzprodukte, um Zahlungen zu erzwingen oder fortlaufende Nachinvestitionen anzuregen.

2.3 Werbung als zentraler Einstiegspunkt

Empirische Befragungsdaten zeigen, dass Online‑Werbung eine entscheidende Rolle bei der Kontaktanbahnung spielt. Ein erheblicher Anteil der Betroffenen wurde erstmals über Internetanzeigen auf die jeweilige Anlagemöglichkeit aufmerksam. Dies verdeutlicht die hohe Reichweite und Manipulationskraft KI‑optimierter Werbeinhalte.

Verbreitung und Betroffenheit

Laut Befragungsergebnissen hat etwa jede sechste befragte Person bereits in Kryptowährungen investiert. Rund ein Drittel davon machte im Nachhinein Erfahrungen mit betrügerischen Anlageformen. Hochgerechnet ergibt sich, dass rund drei Prozent aller Befragten bereits selbst Opfer von betrügerischen Kryptowährungsanlagen wurden, auf die sie durch Online‑Werbung aufmerksam geworden waren. Diese Zahlen unterstreichen die gesellschaftliche Relevanz des Problems.

Erkennungsmerkmale von KI‑gestütztem Anlagebetrug

Anlegerinnen und Anleger können verdächtige Angebote unter anderem an folgenden Merkmalen erkennen:

Unrealistisch hohe oder garantierte Renditeversprechen

Zeitdruck, etwa durch »exklusive« oder »nur heute gültige« Angebote

Werbeinhalte mit prominenten Personen ohne überprüfbare Originalquelle

Fehlende oder unvollständige Informationen zu Anbietern, Lizenzen oder Impressum

Aufforderung zu schnellen Überweisungen, häufig ins Ausland oder auf Kryptowallets

Gerade bei professionell wirkenden KI‑Inhalten ist eine kritische Überprüfung der Quelle entscheidend.

Schutz‑ und Präventionsmaßnahmen

5.1 Informationskompetenz stärken

Ein zentraler Schutzfaktor ist die finanzielle und digitale Bildung. Wer Grundzüge von Geldanlagen, Kryptowährungen und gängigen Betrugsmustern kennt, ist deutlich weniger anfällig für Täuschungsversuche.

5.2 Prüfung von Quellen und Anbietern

Seriosität von Plattformen über offizielle Register prüfen

Vorsicht bei Werbung über soziale Medien

Keine Investitionen allein auf Basis von Testimonials oder Videos tätigen

5.3 Technische und organisatorische Vorsorge

Nutzung seriöser Informationsportale

Skepsis gegenüber KI‑erstellten Inhalten

Frühzeitige Beratung bei Verbraucher‑ oder Finanzaufsichtsstellen

5.4 Melden verdächtiger Inhalte

Verdächtige Werbeanzeigen oder Plattformen sollten gemeldet werden, um deren weitere Verbreitung zu begrenzen und andere potenzielle Opfer zu schützen.

Fazit

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich des Anlagebetrugs stellt eine neue Qualitätsstufe krimineller Täuschung dar. Insbesondere Deepfakes und automatisierte Online‑Werbung erhöhen die Glaubwürdigkeit betrügerischer Angebote erheblich. Gleichzeitig zeigt sich, dass informierte, kritische und gut vorbereitete Anlegerinnen und Anleger wirksam vorbeugen können. Prävention, Aufklärung und Aufmerksamkeit bleiben daher die wirksamsten Mittel gegen KI‑gestützten Geldanlagebetrug.

Albert Absmeier & KI

Knapp jede bzw. jeder Sechste unter den Befragten hat schon einmal in Kryptowährung investiert (15 %). Fast ein Drittel davon hat wiederum bereits in eine Anlage investiert, die sich anschließend als Betrug herausstellte (31 %). Etwa zwei Drittel dieser Betroffenen sind durch Werbung im Internet auf die jeweilige Anlagemöglichkeit gestoßen (64 %). Zusammenfassend haben demnach etwa drei Prozent aller Befragten bereits in Kryptowährung investiert und dabei Erfahrungen mit betrügerischen Anlagen gemacht, auf die sie durch Werbung im Internet aufmerksam geworden waren.

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