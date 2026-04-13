KI‑gestützte Betrugsmaschen bei Geldanlagen

Erscheinungsformen, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen.
- Einleitung
Die Digitalisierung der Finanzmärkte eröffnet neue Möglichkeiten für private Anlegerinnen und Anleger, bringt jedoch zugleich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten mit sich. Besonders auffällig ist in den letzten Jahren der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Täterinnen und Täter, um Geldanlagebetrug realistischer, skalierbarer und schwerer erkennbar zu machen. Ein zentrales Phänomen in diesem Zusammenhang ist der Cybertrading Fraud, der häufig mit Kryptowährungen und vermeintlich innovativen Investmentmodellen verknüpft ist.
- Typische KI‑gestützte Betrugsmaschen
2.1 Deepfake‑basierte Anlagewerbung
Eine besonders wirkungsvolle Methode ist der Einsatz von KI‑generierten Deepfakes, bei denen prominente Persönlichkeiten scheinbar glaubwürdig für bestimmte Geldanlagen werben. Mithilfe synthetischer Audio‑ und Videoinhalte erwecken Betrüger den Eindruck, bekannte Personen stünden hinter lukrativen Investitionsangeboten, die sich später als betrügerisch herausstellen.
Diese Inhalte werden häufig über soziale Netzwerke, Video‑Plattformen oder Werbeanzeigen verbreitet und zielen darauf ab, Vertrauen und Handlungsdruck zu erzeugen.
2.2 Cybertrading Fraud im Kryptobereich
Beim Cybertrading Fraud werden potenzielle Anleger dazu verleitet, Geld in vermeintlich gewinnbringende Online‑Handelsplattformen zu investieren. Besonders Kryptowährungen stehen im Fokus, da sie für viele Menschen komplex, schwer verständlich und mit Hoffnung auf schnelle Renditen verbunden sind. Täter nutzen gezielt Inflationsängste bei klassischen Spareinlagen und die Unwissenheit über Finanzprodukte, um Zahlungen zu erzwingen oder fortlaufende Nachinvestitionen anzuregen.
2.3 Werbung als zentraler Einstiegspunkt
Empirische Befragungsdaten zeigen, dass Online‑Werbung eine entscheidende Rolle bei der Kontaktanbahnung spielt. Ein erheblicher Anteil der Betroffenen wurde erstmals über Internetanzeigen auf die jeweilige Anlagemöglichkeit aufmerksam. Dies verdeutlicht die hohe Reichweite und Manipulationskraft KI‑optimierter Werbeinhalte.
- Verbreitung und Betroffenheit
Laut Befragungsergebnissen hat etwa jede sechste befragte Person bereits in Kryptowährungen investiert. Rund ein Drittel davon machte im Nachhinein Erfahrungen mit betrügerischen Anlageformen. Hochgerechnet ergibt sich, dass rund drei Prozent aller Befragten bereits selbst Opfer von betrügerischen Kryptowährungsanlagen wurden, auf die sie durch Online‑Werbung aufmerksam geworden waren. Diese Zahlen unterstreichen die gesellschaftliche Relevanz des Problems.
- Erkennungsmerkmale von KI‑gestütztem Anlagebetrug
Anlegerinnen und Anleger können verdächtige Angebote unter anderem an folgenden Merkmalen erkennen:
- Unrealistisch hohe oder garantierte Renditeversprechen
- Zeitdruck, etwa durch »exklusive« oder »nur heute gültige« Angebote
- Werbeinhalte mit prominenten Personen ohne überprüfbare Originalquelle
- Fehlende oder unvollständige Informationen zu Anbietern, Lizenzen oder Impressum
- Aufforderung zu schnellen Überweisungen, häufig ins Ausland oder auf Kryptowallets
Gerade bei professionell wirkenden KI‑Inhalten ist eine kritische Überprüfung der Quelle entscheidend.
- Schutz‑ und Präventionsmaßnahmen
5.1 Informationskompetenz stärken
Ein zentraler Schutzfaktor ist die finanzielle und digitale Bildung. Wer Grundzüge von Geldanlagen, Kryptowährungen und gängigen Betrugsmustern kennt, ist deutlich weniger anfällig für Täuschungsversuche.
5.2 Prüfung von Quellen und Anbietern
- Seriosität von Plattformen über offizielle Register prüfen
- Vorsicht bei Werbung über soziale Medien
- Keine Investitionen allein auf Basis von Testimonials oder Videos tätigen
5.3 Technische und organisatorische Vorsorge
- Nutzung seriöser Informationsportale
- Skepsis gegenüber KI‑erstellten Inhalten
- Frühzeitige Beratung bei Verbraucher‑ oder Finanzaufsichtsstellen
5.4 Melden verdächtiger Inhalte
Verdächtige Werbeanzeigen oder Plattformen sollten gemeldet werden, um deren weitere Verbreitung zu begrenzen und andere potenzielle Opfer zu schützen.
- Fazit
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich des Anlagebetrugs stellt eine neue Qualitätsstufe krimineller Täuschung dar. Insbesondere Deepfakes und automatisierte Online‑Werbung erhöhen die Glaubwürdigkeit betrügerischer Angebote erheblich. Gleichzeitig zeigt sich, dass informierte, kritische und gut vorbereitete Anlegerinnen und Anleger wirksam vorbeugen können. Prävention, Aufklärung und Aufmerksamkeit bleiben daher die wirksamsten Mittel gegen KI‑gestützten Geldanlagebetrug.
Albert Absmeier & KI
Knapp jede bzw. jeder Sechste unter den Befragten hat schon einmal in Kryptowährung investiert (15 %). Fast ein Drittel davon hat wiederum bereits in eine Anlage investiert, die sich anschließend als Betrug herausstellte (31 %). Etwa zwei Drittel dieser Betroffenen sind durch Werbung im Internet auf die jeweilige Anlagemöglichkeit gestoßen (64 %). Zusammenfassend haben demnach etwa drei Prozent aller Befragten bereits in Kryptowährung investiert und dabei Erfahrungen mit betrügerischen Anlagen gemacht, auf die sie durch Werbung im Internet aufmerksam geworden waren.
819 Artikel zu „Cyber Betrug Geld“
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KI-Betrug im Netz: Die meisten Nutzer sind leicht(gläubig)e Opfer
Fast die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland fühlt sich zwar in der Lage, KI-generierte Inhalte zu erkennen. Tatsächlich schaut jedoch kaum jemand genauer hin: Nur eine Minderheit hat schon einmal etwa nach Unstimmigkeiten im Bild gesucht oder die Quelle überprüft (28 beziehungsweise 19 %). Der Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik…
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FIFA Weltmeisterschaft 2026: Vorsicht Betrug im Zusammenhang mit Fußball
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Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
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17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
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Penetrationstests senken Kosten für Cyberversicherungen
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Macht Geld glücklich? Ab 3.266 Euro netto im Monat ja.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen persönlichem und beruflichem Glücksgefühl und der Höhe des monatlichen Nettogehalts. Trotz der aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind die Beschäftigten in Deutschland ein überwiegend glückliches Volk. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage – dem kununu Happiness-Index 2025 – für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der…
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Cybersecurity Report zeigt: Malware-Angriffe sind 2025 um 131 % gestiegen
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Malware, Betrug, Scams und Datendiebstahl: Massive Sicherheitslücken
Cybersicherheitsverhalten, KI-Bedenken und Risiken von Verbrauchern weltweit. 14 Prozent der Befragten fielen im letzten Jahr digitalem Betrug zum Opfer. Soziale Medien überholen E-Mail als bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher. Die neue 2025 Consumer Cybersecurity Survey von Bitdefender gibt Einblicke in zentrale Verhaltensweisen, Praktiken und Bedenken im Bereich der…
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So schützen Sie Ihr Geld beim Onlinebanking
Sparen findet nicht nur am Bankschalter statt: Viele Menschen nutzen auch Onlinebanking und mobile Banking-Apps, um ihre Finanzen zu verwalten. Etwa jede zehnte Person, die im Vorjahr von Cyberkriminalität betroffen war, erlebte jedoch Betrug beim Onlinebanking (11 %). Wer sein Geld online verwaltet, sollte seine digitale Sicherheit daher genauso ernstnehmen wie die Wahl seiner Bank.…
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Vertrauen unter Beschuss: KI und Automatisierung befeuern eine neue Welle zielgerichteter Cyberkriminalität
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Riskante Schnäppchenjagd: Verbraucher verlieren viel Geld durch Shopping-Scams
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Süßes oder Scam – Halloween ist eine Zeit für saisonalen Internetbetrug
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