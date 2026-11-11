KI auf Erfolgskurs, Unternehmen im Stresstest: Deutschlands neue Readiness-Lücke

KI schafft messbaren Nutzen, erhöht aber zugleich die Anforderungen an Unternehmen: 56 Prozent der deutschen Befragten berichten von positiven Erträgen ihrer KI-Investitionen, während die durchschnittliche vollständige Bereitschaft für externe Risiken bei nur 25 Prozent liegt. Der Kyndryl Readiness Report 2026–27 zeigt, warum eine modernisierte IT allein nicht genügt. Für Geschäftsführung und CIOs geht es jetzt darum, Architektur, Arbeitsorganisation und Risikosteuerung gemeinsam weiterzuentwickeln. [1, 2]

Management Summary

Rendite ist kein Reifegradnachweis. 56 Prozent der deutschen Befragten melden positive KI-Erträge. Die vollständige Bereitschaft für externe Risiken liegt im Durchschnitt dennoch bei 25 Prozent. Management und IT sollten Nutzen und Belastbarkeit getrennt bewerten. [1, 2]

56 Prozent der deutschen Befragten melden positive KI-Erträge. Die vollständige Bereitschaft für externe Risiken liegt im Durchschnitt dennoch bei 25 Prozent. Management und IT sollten Nutzen und Belastbarkeit getrennt bewerten. [1, 2] Modernisierung muss am KI-Betrieb gemessen werden. 71 Prozent halten ihre IT für weitgehend oder vollständig modernisiert; 53 Prozent sehen zugleich erheblichen Bedarf zur Neuausrichtung der Architektur. Entscheidend ist nicht das Modernisierungsetikett, sondern die Eignung für konkrete KI-Workloads. [2]

71 Prozent halten ihre IT für weitgehend oder vollständig modernisiert; 53 Prozent sehen zugleich erheblichen Bedarf zur Neuausrichtung der Architektur. Entscheidend ist nicht das Modernisierungsetikett, sondern die Eignung für konkrete KI-Workloads. [2] Organisationsentwicklung gehört ins KI-Budget. Erst 27 Prozent haben Aufgaben und Zuständigkeiten offiziell neu festgelegt, 23 Prozent ein Change-Management-Programm vollständig umgesetzt. Ohne angepasste Prozesse und Verantwortlichkeiten bleibt Skalierung eine Baustelle. [2]

Erst 27 Prozent haben Aufgaben und Zuständigkeiten offiziell neu festgelegt, 23 Prozent ein Change-Management-Programm vollständig umgesetzt. Ohne angepasste Prozesse und Verantwortlichkeiten bleibt Skalierung eine Baustelle. [2] Sicherheit braucht nachweisbare Reaktionsfähigkeit. Nur 27 Prozent der deutschen Befragten fühlen sich vollständig auf Cyberangriffe vorbereitet. Die redaktionelle Konsequenz: Neben besserer Erkennung sollten Unternehmen auch Wiederanlauf, Eskalation und menschliche Eingriffe erproben. [2, 3]

Nur 27 Prozent der deutschen Befragten fühlen sich vollständig auf Cyberangriffe vorbereitet. Die redaktionelle Konsequenz: Neben besserer Erkennung sollten Unternehmen auch Wiederanlauf, Eskalation und menschliche Eingriffe erproben. [2, 3] Kontrolle ist eine strategische Investition. 65 Prozent der deutschen Führungskräfte halten volle operative Kontrolle bei Bedarf einen Aufpreis von mindestens 10 Prozent wert. Unternehmen sollten deshalb konkret festlegen, welche Daten, Schlüssel, Betriebsrechte und Ausstiegsoptionen sie selbst kontrollieren müssen. [2]

Die Readiness-Lücke schließen: Zwischen KI-Ambition und belastbarem Betrieb braucht es tragfähige technische und organisatorische Grundlagen. KI-generierte Illustration.

56 Prozent der deutschen Unternehmen verzeichnen inzwischen eine positive Rendite ihrer KI-Investitionen

Die durchschnittliche Bereitschaft in Deutschland, mit externen Risiken umzugehen, liegt bei 25 Prozent – nur 1 Prozent weniger als im Vorjahr

71 Prozent der deutschen Teilnehmer halten ihre IT für weitgehend oder vollständig modernisiert. Für KI im großen Maßstab benötigen jedoch 53 Prozent eine umfassende Neuausrichtung ihrer Architektur

Kyndryl, ein Anbieter geschäftskritischer Technologiedienstleistungen, hat die Ergebnisse seines dritten jährlichen Readiness Report veröffentlicht [1]. Demnach erzielen Unternehmen mit KI mittlerweile zwar bessere Erträge; sie fühlen sich aber zugleich weniger gut auf die damit verbundenen Risiken und Anforderungen vorbereitet.

Von positiven Erträgen aus ihren KI-Investitionen berichten 56 Prozent der deutschen Unternehmen. Doch gleichzeitig setzt KI ihre Geschäftsmodelle, technologische Grundlagen und Arbeitsweisen zunehmend unter Druck. So liegt die durchschnittliche Bereitschaft, externen Risiken zu begegnen, bei nur 25 Prozent. Vor allem auf Cyberbedrohungen und Veränderungen im Wettbewerb fühlen sie sich schlechter vorbereitet. Zum Vergleich: Weltweit verzeichnen 64 Prozent der Befragten positive Erträge; die durchschnittliche Bereitschaft, externen Risiken zu begegnen, liegt bei 24 Prozent.

Für den diesjährigen Bericht wurden die Einschätzungen und Maßnahmen von 3.700 Führungskräften aus 21 Ländern erfasst, 200 davon aus Deutschland. Die Daten zeigen ein Spannungsfeld: Während Unternehmen darum wetteifern, mit ihren erheblichen KI-Investitionen möglichst schnell Rendite zu erzielen, fühlen sie sich zugleich unzureichend darauf vorbereitet, die Herausforderungen des KI-Zeitalters zu bewältigen.

»KI eröffnet enorme Chancen. Deshalb konzentrieren sich Unternehmen jetzt darauf, erste Erfolge nachhaltig zu sichern«, sagte Martin Schroeter, Chairman und CEO von Kyndryl. »Der diesjährige Readiness Report zeigt eine neue Art von Bereitschaftslücke: Die KI-Ambitionen entwickeln sich schneller als die Systeme, die sie unterstützen sollen. Zugleich steigen die Anforderungen an die Bereitschaft, je stärker KI in Unternehmen integriert wird. Unsere Daten zeigen: Wer sich auf Menschen, Technologie und Governance konzentriert, kann mit KI erfolgreich sein und zugleich die Fähigkeit bewahren, sich an neue Chancen anzupassen.«

Der Bericht zeigt, welche Fortschritte Unternehmen machen und wie sie ihre KI-Strategien anpassen:

Global gehen mehr KI-Projekte von der Pilotierung in den Betrieb über als noch im Vorjahr. So bezeichnen sich 49 Prozent der weltweiten Teilnehmer noch als in der Experimentierphase befindlich, was 13 Prozentpunkte weniger sind als 2025 (Deutsche Unternehmen liegen bei 51 Prozent).

Auf dem deutschen Markt veränderten 47 Prozent ihre Strategie im Laufe des Jahres – mit Auswirkungen auf Technologie, Personal und Governance.

Bei rund einem Viertel der globalen Unternehmen (24 Prozent) scheiterte eine KI-Investition; 28 Prozent der deutschen Unternehmen mussten eine größere KI-Initiative einstellen (21 Prozent global).

Der Übergang vom Experimentieren zur breiteren Einführung verläuft weiterhin uneinheitlich, was besonders für Beschäftigte und Fachkräfte gilt. Unternehmen müssen die Arbeitsweise ihrer Beschäftigten noch stärker anpassen:

27 Prozent der deutschen Unternehmen haben Aufgaben und Zuständigkeiten offiziell neu festgelegt (28 Prozent global)

23 Prozent haben ein Change-Management-Programm vollständig umgesetzt (29 Prozent global).

Globale Unternehmen, die beides umgesetzt haben, sind 28 Prozentpunkte häufiger vollständig auf die Einführung ihrer KI-Lösungen vorbereitet und berichten 8 Prozentpunkte häufiger von einer positiven Rendite ihrer KI-Investitionen.

Sicherheitsbedenken schwächen das Vertrauen

Im dritten Jahr in Folge stehen Sicherheitsbedenken an der Spitze der externen Risiken. In diesem Jahr trugen sie am stärksten zum allgemeinen Readiness-Rückgang bei. Nur 27 Prozent der Unternehmen in Deutschland gaben an, vollständig auf Cyberangriffe vorbereitet zu sein (global 26 Prozent). Drei von vier Führungskräften sagen, KI helfe ihren Unternehmen dabei, Bedrohungen schneller zu erkennen. Zugleich ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit gesunken, auf Cyberangriffe zu reagieren.

Sorge, dass KI etablierte Geschäftsmodelle infrage stellt

Der zweitstärkste Rückgang betrifft die Sorge vor Veränderungen durch Wettbewerber außerhalb der eigenen Branche. 22 Prozent in Deutschland geben an, vollständig auf solche Veränderungen vorbereitet zu sein (24 Prozent global). Das Ergebnis fällt in eine Zeit, in der KI-Agenten und andere neue Technologien Branchengrenzen mehr und mehr auflösen. Führungskräfte berichten von Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Technologien. Zugleich werden etablierte Produkte und Geschäftsmodelle zunehmend infrage gestellt.

Einzelhändler beispielsweise überlegen, wie sie KI-Einkaufsassistenten nutzen können, ohne den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden zu verlieren. Softwareunternehmen müssen sich mit der Zukunft von SaaS-Modellen auseinandersetzen, weil KI die Abwägung zwischen Eigenentwicklung und Zukauf verändert. Finanzinstitute wiederum geraten durch neue Kreditmodelle unter Druck.

Digitaler Souveränität wird große Bedeutung zugemessen, konkrete Maßnahmen bleiben begrenzt

Die Studie zeigt auch, wie Führungskräfte mit digitaler Souveränität umgehen – in einem Jahr, in dem Regierungen verstärkt aktiv geworden sind, besonders deutlich in der Europäischen Union. Auffällig ist, dass Führungskräfte in der EU etwas seltener Maßnahmen zur digitalen Souveränität ergriffen haben als ihre Kolleginnen und Kollegen im Rest der Welt.

Die Studie beleuchtet auch die Abwägungen, vor denen Unternehmen bei der digitalen Souveränität stehen. 65 % der deutschen Führungskräfte halten Lösungen, die bei Bedarf volle operative Kontrolle ermöglichen, einen Aufpreis von mindestens 10 % wert (68 % global). 61 % sagen, dass ihnen größere Kontrolle wichtiger ist als eine schnellere Bereitstellung und Einführung fortschrittlicher Funktionen (60 % global).

Modernisierte Infrastruktur ist nicht automatisch für KI geeignet

Zum dritten Jahr in Folge nannten Führungskräfte die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur als wichtigste Maßnahme, mit der ihre Unternehmen externen Risiken begegnen. 71 % der deutschen Führungskräfte bewerten ihre Infrastruktur als weitgehend oder vollständig modernisiert (71 % global). Zugleich ist weltweit etwa zwei Drittel der befragten CIOs der Ansicht, dass die technologische Architektur ihres Unternehmens umfassend neu ausgerichtet werden muss, bevor sie KI im großen Maßstab vollständig unterstützen kann. In Deutschland sind es 53 %. Führungskräfte unterscheiden also zwischen einer modernen IT-Landschaft und einer Infrastruktur, die den höheren Anforderungen künstlicher Intelligenz gewachsen ist.

Lesen Sie hier den Kyndryl Readiness Report: https://www.kyndryl.com/us/en/insights/research/readiness-report

Tipps: So wird aus KI-Erfolg belastbare Readiness

Die folgenden Praxistipps sind redaktionelle Empfehlungen auf Basis der Studienergebnisse und des NIST AI Risk Management Framework. Sie sind keine zusätzlich erhobenen Studienbefunde. [1–4]

Nutzen vor Skalierung klären — Business Case : Definieren Sie für jeden Anwendungsfall Ausgangswert, Zielgröße und verantwortlichen Fachbereich. Berücksichtigen Sie neben Modellkosten auch Integration, Betrieb, Qualitätsprüfung und Schulung. Legen Sie vorab fest, wann ein Vorhaben erweitert, nachgebessert oder beendet wird. [1, 4] Architektur im konkreten Einsatz prüfen — Technische Grundlage : Prüfen Sie Datenqualität, Zugriffsrechte, Schnittstellen und Betriebsfähigkeit am geplanten KI-Prozess. Testen Sie unter realistischen Lasten, statt aus einer allgemeinen IT-Modernisierung auf KI-Eignung zu schließen. Dokumentieren Sie die Lücken vor der Produktionsfreigabe. [1, 2] Governance als Betriebsaufgabe verankern — Verantwortung : Benennen Sie Verantwortliche für Freigabe, Daten, fachliche Ergebnisprüfung und Vorfälle. Nutzen Sie Govern, Map, Measure und Manage als Orientierungsrahmen: Zuständigkeiten regeln, Nutzungskontext verstehen, Risiken messen und Maßnahmen nachhalten. [3] Sicherheit praktisch erproben — Resilienz : Ergänzen Sie Qualitäts- und Sicherheitstests um ein dokumentiertes Störungsszenario: Wer stoppt das System, wer informiert Betroffene und welcher Ersatzprozess hält den Betrieb aufrecht? Prüfen Sie Risiken und Nutzen auch nach der Einführung regelmäßig. [3, 4] Menschen und Prozesse gemeinsam entwickeln — KI-Kompetenz : Passen Sie Rollen, Übergaben und Freigaben an, statt nur Werkzeuge bereitzustellen. Gestalten Sie Schulungen nach Vorwissen, Tätigkeit und Nutzungskontext; üben Sie die Bewertung von Ergebnissen und den Umgang mit Fehlern. Die EU-Kommission betont die Entwicklung von KI-Kompetenz bei Anbietern und Betreibern. [2, 5] Souveränität vertraglich konkretisieren — Kontrolle : Legen Sie fest, welche operative Kontrolle der Anwendungsfall benötigt. Prüfen Sie Datenexport, Schlüsselverwaltung, administrative Zugriffe und Wechselmöglichkeiten; erproben Sie einen Ausstieg, bevor Sie sich langfristig binden. Ein souveränes Betriebsmodell sollte an überprüfbaren Anforderungen gemessen werden. [1, 2]

FAQ: Zehn Fragen zur KI-Readiness

1. Was ist mit der neuen Readiness-Lücke gemeint?

KI liefert häufiger positive Erträge, während Unternehmen ihre Vorbereitung auf externe Risiken schwächer einschätzen. Weltweit melden 64 Prozent positive KI-Renditen; die durchschnittliche vollständige Bereitschaft über die abgefragten externen Risiken liegt bei 24 Prozent. Die Lücke beschreibt damit ein Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und organisatorischer Belastbarkeit – nicht einen einheitlichen technischen Reifegrad. [1]

2. Wie aussagekräftig sind die deutschen Ergebnisse?

Der Bericht beruht auf den Einschätzungen von 3.700 Führungskräften aus 21 Ländern, darunter 200 aus Deutschland. Die Werte beschreiben die Antworten dieser Befragten. Sie sollten nicht ohne weitere methodische Belege auf sämtliche deutschen Unternehmen übertragen werden. Ebenso sind die gemeldeten Renditen und Modernisierungsgrade keine unabhängigen technischen Prüfungen oder geprüften Unternehmensbilanzen. [1, 2]

3. Beweist eine positive KI-Rendite, dass das Unternehmen KI-ready ist?

Nein. Die Studie stellt positive Erträge einer weiterhin geringen Vorbereitung auf externe Risiken gegenüber. Ein rentabler Anwendungsfall belegt nicht automatisch, dass andere Prozesse, Datenbestände oder Betriebsmodelle ebenso belastbar sind. Redaktionelle Empfehlung: Bewerten Sie Wirtschaftlichkeit, Ergebnisqualität und Risikokontrolle getrennt und überprüfen Sie diese Größen über den gesamten Lebenszyklus. Das NIST-Playbook empfiehlt die laufende Abwägung von Nutzen und Risiken. [1, 4]

4. Warum reicht eine modernisierte IT nicht für KI im großen Maßstab?

Modernisierung und KI-Eignung beantworten unterschiedliche Fragen. In Deutschland bewerten 71 Prozent ihre Infrastruktur als weitgehend oder vollständig modernisiert; 53 Prozent sehen dennoch Bedarf für eine umfassende Neuausrichtung der Architektur. Der globale Bericht nennt unter anderem Altsysteme, fragmentierte Daten und technische Schulden als Innovationshemmnisse. Entscheidend ist daher, ob Daten, Integration und Betrieb die Anforderungen des jeweiligen KI-Einsatzes tragen. [1, 2]

5. Wie gelingt der Schritt vom Pilotprojekt in den produktiven Betrieb?

Der Bericht beschreibt komplexe Integration, schwer vorhersehbare KI-Ausgaben und unklar definierte Anwendungsfälle als Herausforderungen. Redaktionelle Empfehlung: Vereinbaren Sie vor der Skalierung einen fachlich verantworteten Nutzenbeitrag, belastbare Qualitätskriterien und ein Betriebsmodell. Eine Freigabe sollte auch auf Risikoanalysen beruhen. NIST empfiehlt ausdrücklich zu prüfen, ob das KI-System seinen vorgesehenen Zweck erfüllt und die Einführung fortgesetzt werden sollte. [1, 4]

6. Welche Rolle spielen Beschäftigte und Change Management?

In Deutschland haben 27 Prozent der Befragten Aufgaben und Zuständigkeiten offiziell neu festgelegt; 23 Prozent berichten von einem vollständig umgesetzten Change-Management-Programm. Global berichten Unternehmen mit beiden Maßnahmen häufiger von vollständiger Einführungsbereitschaft und positiver Rendite. Dieser Zusammenhang ist kein Nachweis, dass die Maßnahmen allein den Erfolg verursacht haben. Er spricht aber dafür, die Arbeitsorganisation nicht als nachgelagertes Schulungsthema zu behandeln. [2]

7. Macht KI Unternehmen automatisch sicherer?

Nein. Die deutsche Pressemitteilung berichtet, dass drei von vier Führungskräften KI eine schnellere Bedrohungserkennung zuschreiben. Gleichzeitig fühlen sich nur 27 Prozent der deutschen Befragten vollständig auf Cyberangriffe vorbereitet. Erkennung ist also nicht gleich Reaktionsfähigkeit. Redaktionelle Empfehlung: Prüfen Sie neben der Erkennung auch Entscheidungswege, Eingriffsmöglichkeiten und Ersatzprozesse; NIST versteht Risikomanagement als kontinuierliche Aufgabe über den gesamten KI-Lebenszyklus. [2, 3]

8. Was bedeutet digitale Souveränität für die KI-Strategie?

Im vorliegenden Bericht steht die Abwägung zwischen operativer Kontrolle, Kosten und Innovationstempo im Mittelpunkt: 65 Prozent der deutschen Führungskräfte halten Lösungen mit voller operativer Kontrolle bei Bedarf einen Aufpreis von mindestens 10 Prozent wert. 61 Prozent priorisieren größere Kontrolle gegenüber schnellerer Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen. Redaktionelle Empfehlung: Übersetzen Sie diesen Anspruch in konkrete Daten-, Zugriffs-, Betriebs- und Ausstiegsanforderungen, statt Souveränität nur als Anbieteretikett zu verwenden. [2]

9. Welcher Rahmen hilft bei der praktischen KI-Governance?

Das freiwillige NIST AI Risk Management Framework 1.0 strukturiert KI-Risikomanagement in vier Funktionen: Govern, Map, Measure und Manage. Governance wirkt dabei übergreifend; Nutzungskontext, Messung und Risikobehandlung greifen iterativ ineinander. Der Rahmen ist keine starre Checkliste und kein Ersatz für anwendbare Gesetze. NIST weist darauf hin, dass Version 1.0 überarbeitet wird; der hier verwendete Kern bezieht sich auf diese Version. [3]

10. Was sollten Unternehmen bei der KI-Kompetenz beachten?

Die EU-Kommission erläutert zu Artikel 4 des AI Act, dass Anbieter und Betreiber Maßnahmen zur Entwicklung der KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten und weiterer in ihrem Auftrag mit KI befasster Personen ergreifen müssen. Dabei sind Vorwissen, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext zu berücksichtigen. Redaktionelle Empfehlung: Vermitteln Sie nicht nur Bedienwissen, sondern auch Grenzen, Ergebnisprüfung und Eskalation. Die konkrete rechtliche Umsetzung sollte an den tatsächlich eingesetzten Systemen geprüft werden. [5]

Quellen

Recherche- und Abrufstand: 11. November 2026. [1] ist der Studienbericht, [2] die deutsche Pressemitteilung. [3] bis [5] ergänzen die Einordnung und Handlungsempfehlungen.

[1] Kyndryl: Readiness Report 2026–27.

https://www.kyndryl.com/us/en/insights/research/readiness-report

[2] Kyndryl/news aktuell: Deutsche Ergebnisse des Readiness Report 2026, veröffentlicht am 10. November 2026, wiedergegeben bei FinanzNachrichten.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70088570-ki-auf-erfolgskurs-unternehmen-im-stresstest-kyndryl-readiness-report-2026-offenbart-deutschlands-neue-readiness-luecke-007.htm

[3] NIST: AI RMF Core – Govern, Map, Measure, Manage, Version 1.0.

https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/

[4] NIST: AI RMF Playbook – Manage.

https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/manage/

[5] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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