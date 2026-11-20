Die Experimentierphase ist vorbei: Unternehmen skalieren KI und holen sie dabei ins eigene Haus. Laut einer Omdia-Umfrage im Auftrag von Schneider Electric bevorzugen 55 % eine selbst betriebene Infrastruktur – aus Gründen von Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Doch Skalierung, Kosten sowie Strom- und Kühlungsbedarf bremsen viele Projekte. Entsprechend suchen 59 % externe Hilfe bei der Strategie [1].
Management Summary
- Eigenbetrieb liegt vorn: 55 % der Unternehmen setzen auf lokal betriebene, eigene KI-Infrastruktur – Treiber sind Datenschutz und Sicherheit (30 %), Zuverlässigkeit (22 %) und Regulierung (21 %) [1].
- ROI wird greifbar: 60 % der Unternehmen mit umgesetzten Projekten sehen ihre Renditeerwartungen erfüllt oder übertroffen; 78 % erwarten steigende KI-Budgets [1].
- Pilotprojekte stecken fest: Bei mehr als der Hälfte der Befragten schafft höchstens jedes fünfte Proof of Concept den Sprung in die Produktion [1].
- Hürden sind Skalierung, Kosten und Infrastruktur: Cluster-Skalierung (27 %), Kosten (25 %) sowie Strom- und Kühlungsbeschaffung (22 %) führen die Liste an; zudem fehlt Know-how (33 %) [1].
- Ohne Partner geht wenig: 59 % holen externe Unterstützung für die Strategie, 67 % für die Umsetzung – Referenzdesigns und vorgefertigte Module sollen Risiken senken [1].
Schneider Electric, ein Unternehmen im Bereich Energietechnologie, hat eine neue Studie veröffentlicht [1]. Sie basiert auf Antworten von Führungskräften aus Unternehmen weltweit und liefert neue Erkenntnisse zur Einführung von KI, zu Infrastruktur und Umsetzungsstrategien, Ausgabenmustern sowie zu den größten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Infrastruktur in Unternehmen.
Die von Omdia im Auftrag von Schneider Electric durchgeführte Umfrage zeigt: Die KI-Nutzung in Unternehmen nimmt rasch zu. Sie geht über die Experimentierphase hinaus und tritt in die frühen Phasen der Implementierung und Skalierung ein.
Während sich die Kapitalrendite von KI zunehmend belegen lässt, stehen Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen: Dazu zählen fehlendes Know-how, die Skalierung der Infrastruktur, die Verfügbarkeit von Stromversorgung und Flüssigkeitskühlung, das Bereitstellungstempo und die betriebliche Komplexität. Gleichzeitig steigen die KI-Budgets deutlich. Die Mehrheit der Unternehmen (55 %) beabsichtigt, zumindest einen Teil ihrer KI-Infrastruktur selbst zu betreiben – insbesondere aus Gründen der Sicherheit, des Datenschutzes und der Compliance.
Unternehmen bevorzugen außerdem, ihre IT nach Möglichkeit selbst zu entwickeln und zu verwalten. Zugleich wollen sie weniger von sogenannten Frontier-Modellen abhängig sein, also von den technologisch fortschrittlichsten verfügbaren KI-Modellen, deren Einsatz hohe Kosten verursachen kann. Unternehmen, die eigene, optimierte Modelle entwickeln, können kostengünstiger vorgehen, insbesondere bei kleineren Aufgaben.
Die Befragten kamen aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, öffentlicher Sektor, Bildung und Fertigung. Befragt wurden Fachkräfte aus den Bereichen IT, Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie Führungskräfte aus dem Top-Management. Die Befragten stammten aus Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
Mit zunehmenden Pilotprojekten steigen auch Rendite und Ausgaben
Da Unternehmen immer mehr KI-Pilotprojekte durchführen, steigen auch die Kapitalrendite und die Ausgaben. Die wichtigsten Ergebnisse:
- Wichtigste Gründe für den KI-Einsatz: Eine höhere Produktivität ist mit 35 % der wichtigste Grund für den verstärkten Einsatz von KI. Es folgen Kostensenkungen (25 %) und Zeitersparnis (22 %).
- Einsatz und Proofs of Concept: Bei 23 % der Befragten schaffen KI-Modelle bereits einen Mehrwert. 63 % beabsichtigen, Anwendungen generativer KI einzusetzen, und 73 % führen mindestens fünf Proofs of Concept durch.
- Kapitalrendite (ROI): 60 % der Unternehmen mit umgesetzten Projekten berichten, dass die erzielte Rendite ihren Erwartungen entspricht oder diese übertrifft. 29 % erzielen einen ROI vom Zwei- bis Fünffachen, 17 % einen ROI vom Fünf- bis Zehnfachen.
- Budgetentwicklung: Bei mehr als der Hälfte der Befragten lag das KI-Budget 2026 bei über 500.000 US-Dollar; bei 31 % betrug es mehr als eine Million US-Dollar. 78 % erwarten, dass ihre KI-Budgets im kommenden Jahr steigen. Knapp 30 % rechnen mit einem jährlichen Anstieg von 11 bis 25 %. 16 % erwarten gleichbleibende Budgets und lediglich 6 % einen Rückgang.
Herausforderungen fördern die Einführung lokaler KI-Infrastrukturen
Trotz wachsender Investitionen und erster Erfolge stehen Unternehmen bei der Skalierung von KI vor erheblichen Hürden. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass höchstens einer von fünf Proofs of Concept aufgrund personeller und infrastruktureller Herausforderungen den Übergang in den produktiven Einsatz schafft.
- Herausforderungen bei Know-how und Integration: 33 % der Befragten nennen fehlendes internes Know-how als Hindernis für eine Umsetzung im großen Maßstab. 32 % verweisen auf Schwierigkeiten bei der Integration in die bestehende Infrastruktur und auf die Komplexität der Architektur.
- Gründe für unternehmenseigene Infrastruktur: 55 % bevorzugen eine eigene, lokal betriebene Infrastruktur; Zu den wichtigsten Gründen, KI-IT im Unternehmen zu betreiben, zählen Datenschutz und Sicherheit (30 %), Zuverlässigkeitsanforderungen (22 %) und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (21 %).
- Hürden bei der Bereitstellung neuer Infrastruktur: Unternehmen nennen die Skalierung von KI-IT-Clustern (27 %), Kosten (25 %) sowie die Beschaffung von Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur (22 %) als ihre drei größten Herausforderungen.
Zugang zum richtigen Ökosystem und zur passenden Expertise ist entscheidend
Um die Einführung von KI erfolgreich zu gestalten und interne Hürden zu überwinden, greifen Unternehmen auf externe Expertise und Partner-Ökosysteme zurück:
- Unterstützung bei Strategie und Umsetzung: 59 % der Unternehmen nutzen externe Partner, um ihre KI-Strategie zu entwickeln. 67 % sind bei der Umsetzung auf externe Unterstützung angewiesen.
- Arten von Ökosystempartnern: Unternehmen arbeiten mit einem vielfältigen Netzwerk zusammen. Dazu zählen Cloud-Anbieter, Infrastruktur-Anbieter, Softwareplattformen, Systemintegratoren und spezialisierte KI-Partner.
»Wenn Unternehmen ihre eigenen KI-Umgebungen entwickeln und verwalten, bleibt fehlendes internes Know-how ein erhebliches Hindernis und ein wichtiger Grund dafür, dass Proofs of Concept scheitern«, sagte Maxine Holt, Vice President, Enterprise & Channel Research bei Omdia. »Indem Unternehmen bestehende Partnerschaften und Ressourcen wie Referenzdesigns und validierte Architekturen nutzen, können sie die Komplexität der KI-Infrastruktur bewältigen, Investitionen auf den tatsächlichen Bereitstellungsbedarf abstimmen und so die Einführung sowie die Realisierung von Geschäftswert beschleunigen.«
»Wenn KI aus der Experimentierphase in die praktische Anwendung übergeht, konzentrieren sich Unternehmen darauf, mit diesen Technologien messbaren Geschäftswert zu schaffen – mit der passenden Geschwindigkeit und Genauigkeit und zu vertretbaren Kosten«, sagte Paul Tyrer, Global Vice President, AI Ecosystem bei Schneider Electric. »Die Studie von Schneider Electric und Omdia zeigt sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen auf, denen Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer KI-Strategien und der dafür notwendigen Technologien begegnen. Zu verstehen, wo Unternehmen Fortschritte machen und wo sie Unterstützung benötigen, ist entscheidend, damit sie mit Zuversicht vorankommen können.«
Um Unternehmen bei der Einführung von KI zu unterstützen, treibt Schneider Electric die Modernisierung von Rechenzentren für KI voran. Dazu gehört, Unternehmen bei der Bereitstellung neuer Stromversorgungs- und Liquid Cooling Lösungen zu unterstützen, gemeinsam mit NVIDIA und AMD Referenzdesigns zur Beschleunigung der Bereitstellung zu entwickeln und mit RapidScale vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen anzubieten. Diese vereinfachen die Umsetzung und reduzieren Infrastruktur-Risiken. Über Partnerschaften mit Chipherstellern, Systemintegratoren und Serveranbietern unterstützt Schneider Electric Unternehmen beim Aufbau und bei der Skalierung der für KI-Workloads erforderlichen Infrastruktur.
Tipps für die Praxis
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Hinweis: Die Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen nur der Veranschaulichung. Die genannten Studienwerte stammen aus den angegebenen Quellen.
1. Use Cases priorisieren
Produktivität (35 %), Kostensenkung (25 %) und Zeitersparnis (22 %) sind die häufigsten Gründe für den KI-Einsatz [1]. Da bei mehr als der Hälfte der Befragten höchstens jedes fünfte Proof of Concept in Produktion geht [1], lohnt es sich, Ideen vorab nach Nutzen, Aufwand und Produktivpfad zu bewerten.
Praxisbeispiel (fiktiv): Ein mittelständischer Maschinenbauer sammelt zwölf KI-Ideen und bewertet sie nach Produktivitätshebel, Kosten und Zeitersparnis. Zwei Use Cases, etwa die automatische Erstellung von Wartungsberichten, erhalten Budget. Die übrigen bleiben im Backlog.
Umsetzung: Legen Sie vor dem Start je Use Case einen Verantwortlichen, eine Kennzahl und die spätere Zielumgebung fest. Ein Proof of Concept ohne diese drei Punkte startet nicht.
2. Strom und Kühlung früh klären
Die Beschaffung von Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur nennen 22 % der Unternehmen als eine der drei größten Hürden bei neuer KI-Infrastruktur, hinzu kommen die Skalierung der Cluster (27 %) und die Kosten (25 %) [1].
Praxisbeispiel (fiktiv): Eine Regionalbank will einen GPU-Cluster im bestehenden Serverraum betreiben. Die Vorabprüfung zeigt: Stromanschluss und Kühlung reichen nicht aus. Die Bank plant Flüssigkeitskühlung und längere Lieferzeiten ein und bestellt die Server erst danach.
Umsetzung: Lassen Sie Strom-, Kühl- und Platzbedarf vor der Hardwarebestellung von Facility- und IT-Team gemeinsam berechnen und binden Sie Lieferzeiten in den Projektplan ein.
3. Validierte Architekturen nutzen
Schneider Electric entwickelt gemeinsam mit NVIDIA und AMD Referenzdesigns und bietet mit RapidScale vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen an, die die Umsetzung vereinfachen und Infrastruktur-Risiken reduzieren [1]. Ein Beispiel ist das Design für die AMD-Plattform Helios mit Racks bis 246 kW [2].
Praxisbeispiel (fiktiv): Ein Klinikverbund verzichtet auf einen Eigenbau und setzt auf ein validiertes Design mit vorgefertigten Modulen. Das Projektteam muss Strom- und Kühlkonzept nicht neu entwerfen und kann sich auf Datenschutz und Anwendungen konzentrieren.
Umsetzung: Prüfen Sie, ob für Ihre Zielhardware ein Referenzdesign existiert, und weichen Sie nur mit dokumentierter Begründung davon ab.
4. Modellgröße passend wählen
Unternehmen wollen weniger von Frontier-Modellen abhängen, deren Einsatz hohe Kosten verursachen kann. Eigene, optimierte Modelle sind laut Studie besonders bei kleineren Aufgaben kostengünstiger [1].
Praxisbeispiel (fiktiv): Ein Versicherer sortiert eingehende Schadenmeldungen mit einem kleinen, optimierten Modell im eigenen Rechenzentrum, statt jede Anfrage an ein großes Frontier-Modell zu senden. Das große Modell bleibt komplexen Sonderfällen vorbehalten.
Umsetzung: Teilen Sie Aufgaben nach Komplexität ein und testen Sie für einfache Aufgaben zuerst kleinere Modelle, bevor Sie auf Frontier-Modelle zurückgreifen.
5. Know-how aufbauen und ergänzen
33 % der Befragten nennen fehlendes internes Know-how als Hindernis für den Einsatz im großen Maßstab [1]. 59 % nutzen externe Partner für die Strategie, 67 % für die Umsetzung [1]. Laut Omdia ist fehlendes Know-how ein wichtiger Grund, warum Proofs of Concept scheitern [1].
Praxisbeispiel (fiktiv): Ein Fertigungsunternehmen stellt zwei interne Fachkräfte ab und arbeitet mit einem Systemintegrator zusammen. Im Vertrag ist ein Wissenstransfer festgeschrieben, damit das Team den Betrieb nach einem Jahr selbst übernehmen kann.
Umsetzung: Kombinieren Sie externe Unterstützung mit gezielten Schulungen. Die Pflicht zur Förderung von KI-Kompetenz besteht laut AI Act bereits seit Februar 2025 [3][4].
6. Regulierung im Blick behalten
Die Pflichten hängen von Ihrer Rolle (Anbieter, Betreiber, Einführer, Händler) und der Risikoklasse des jeweiligen Systems ab [3]. Transparenzpflichten nach Art. 50 gelten seit 2. August 2026, die Kennzeichnung für Bestandssysteme muss bis 2. Dezember 2026 erfolgen. Hochrisiko-KI nach Anhang III, etwa im Personalwesen, gilt ab 2. Dezember 2027 [4].
Praxisbeispiel (fiktiv): Ein Mittelständler erfasst alle eingesetzten KI-Systeme in einer Liste. Ein Chatbot im Kundenservice erhält einen Hinweis auf die KI-Interaktion, ein Bewerbervorauswahl-Tool wird als Hochrisiko-System eingestuft und für die Frist 2027 eingeplant.
Umsetzung: Führen Sie ein KI-Inventar mit Rolle, Zweck und Risikoklasse je System, legen Sie Verantwortliche fest und prüfen Sie Fristen regelmäßig. Diese Angaben ersetzen keine Rechtsberatung.
10 FAQ
- Warum betreiben Unternehmen KI lieber selbst?
55 % bevorzugen eine eigene, lokal betriebene Infrastruktur. Hauptgründe sind Datenschutz und Sicherheit (30 %), Zuverlässigkeitsanforderungen (22 %) und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (21 %) [1].
- Wie viele KI-Pilotprojekte erreichen die Produktion?
Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass höchstens eines von fünf Proofs of Concept in den produktiven Einsatz kommt. Ursachen sind personelle und infrastrukturelle Herausforderungen [1].
- Was sind die größten Hürden bei neuer KI-Infrastruktur?
Die Skalierung von KI-IT-Clustern (27 %), Kosten (25 %) und die Beschaffung von Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur (22 %) [1].
- Warum wollen Unternehmen weniger von Frontier-Modellen abhängen?
Frontier-Modelle sind die technologisch fortschrittlichsten verfügbaren KI-Modelle, ihr Einsatz kann hohe Kosten verursachen. Eigene, optimierte Modelle sind laut Studie besonders bei kleineren Aufgaben kostengünstiger [1].
- Wie entwickeln sich die KI-Budgets?
Bei mehr als der Hälfte der Befragten lagen sie 2026 über 500.000 US-Dollar, bei 31 % über einer Million. 78 % erwarten steigende Budgets, 16 % gleichbleibende und 6 % sinkende [1].
- Wie hoch ist der Return on Investment?
60 % der Unternehmen mit umgesetzten Projekten melden eine Rendite, die den Erwartungen entspricht oder diese übertrifft. 29 % erzielen den zwei- bis fünffachen, 17 % den fünf- bis zehnfachen ROI [1].
- Welche externe Unterstützung nutzen Unternehmen?
59 % setzen bei der Strategieentwicklung auf externe Partner, 67 % bei der Umsetzung. Dazu zählen Cloud-Anbieter, Infrastruktur-Anbieter, Softwareplattformen, Systemintegratoren und spezialisierte KI-Partner [1].
- Was leisten Referenzdesigns für KI-Racks?
Sie liefern validierte Auslegungen für Strom und Kühlung. So hat Schneider Electric gemeinsam mit AMD ein Design für die Plattform Helios veröffentlicht, das Racks mit bis zu 246 kW und modulare Cluster mit bis zu 10,4 MW IT-Leistung unterstützt [2].
- Welche AI-Act-Fristen sind jetzt relevant?
Die Transparenzpflichten nach Art. 50 gelten seit dem 2. August 2026. Generative Systeme, die schon vorher am Markt waren, müssen KI-Inhalte bis zum 2. Dezember 2026 maschinenlesbar kennzeichnen. Hochrisiko-KI nach Anhang III gilt ab dem 2. Dezember 2027, nach Anhang I ab dem 2. August 2028 [3][4].
- Wer überwacht den AI Act in Deutschland?
Seit dem 29. Juli 2026 regelt das KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungs-Gesetz (KI-MIG) die Aufsicht. Zentrale Marktüberwachungsbehörde ist grundsätzlich die Bundesnetzagentur [4].
Quellen
[1] https://www.se.com/ww/en/download/document/enterprise-ai-transformation/
[2] https://datacentremagazine.com/news/schneider-electric-and-omdia-track-55-shift-to-on-prem-ai
[3] https://www.dataguard.de/eu-ai-act/anforderungen/
[4] https://caroline-herrmann.com/ki-vo-fristen/
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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