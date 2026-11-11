KI wird bis 2030 netto 1,7 Millionen Arbeitsplätze schaffen

KI und Arbeitsplätze: Positive Bilanz, tiefgreifender Wandel

KI dürfte nach Gartner bis 2030 weltweit mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen. Doch die positive Nettobilanz von 1,7 Millionen Stellen verdeckt den größeren Umbruch: Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten sollen ihre Aufgaben und Arbeitsweisen anpassen müssen. Für Geschäftsführung, CIOs und Personalverantwortliche geht es deshalb nicht nur um Stellenzahlen, sondern um neue Prozesse, passende Kompetenzen und eine vorausschauende Personalplanung. [1]

Management Summary

Eine positive Nettobilanz ist kein Entwarnungssignal. Gartner erwartet bis 2030 weltweit 10,6 Millionen neue und 8,9 Millionen wegfallende Arbeitsplätze. Unternehmen sollten Entstehung, Wegfall und Veränderung von Arbeit getrennt planen. [1]

Gartner erwartet bis 2030 weltweit 10,6 Millionen neue und 8,9 Millionen wegfallende Arbeitsplätze. Unternehmen sollten Entstehung, Wegfall und Veränderung von Arbeit getrennt planen. [1] Der größere Hebel liegt im Umbau der Arbeit. Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten – 435,5 Millionen Menschen – sollen ihre Tätigkeiten und Zuständigkeiten anpassen müssen. Prozessgestaltung und Qualifizierung gehören deshalb in die KI-Strategie, nicht erst in deren Nachbereitung. [1]

Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten – 435,5 Millionen Menschen – sollen ihre Tätigkeiten und Zuständigkeiten anpassen müssen. Prozessgestaltung und Qualifizierung gehören deshalb in die KI-Strategie, nicht erst in deren Nachbereitung. [1] Aufgeschobene Einstellungen brauchen eigene Transparenz. Gartner rechnet bis 2030 mit insgesamt fünf Millionen Menschen, die von verzögerten Einstellungen betroffen sein werden. Nicht geschaffene Stellen sind keine entfallenen Arbeitsplätze, können aber die Personalplanung erheblich verändern. [1]

Gartner rechnet bis 2030 mit insgesamt fünf Millionen Menschen, die von verzögerten Einstellungen betroffen sein werden. Nicht geschaffene Stellen sind keine entfallenen Arbeitsplätze, können aber die Personalplanung erheblich verändern. [1] Branchenlogik schlägt pauschale Automatisierungsziele. Anlagenintensive Branchen, öffentlicher Sektor und Technologiebranche zeigen unterschiedliche Beschäftigungseffekte. Die globale Prognose ersetzt keine Analyse der eigenen Tätigkeiten, Daten und betrieblichen Anforderungen. [1]

Anlagenintensive Branchen, öffentlicher Sektor und Technologiebranche zeigen unterschiedliche Beschäftigungseffekte. Die globale Prognose ersetzt keine Analyse der eigenen Tätigkeiten, Daten und betrieblichen Anforderungen. [1] KI-Kompetenz und neue Lernwege werden zur Führungsaufgabe. Die ILO hält die Veränderung von Tätigkeiten für die wahrscheinlichste GenAI-Wirkung. Redaktionelle Konsequenz: Beschäftigte an der Neugestaltung beteiligen, Ergebnisprüfung trainieren und Entwicklungsmöglichkeiten auch bei automatisierten Einstiegsaufgaben sichern. [2, 3]

Arbeit neu gestalten: Menschen, Prozesse und KI müssen gemeinsam weiterentwickelt werden. Individuelle KI-generierte Symbolillustration, keine dokumentarische Aufnahme.

Arbeitsplatzverluste werden höchstens 1,8 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer betreffen.

Über 20 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer werden ihre Arbeitsplätze verändert sehen.

KI dürfte laut Gartner bis 2030 netto 1,7 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Der Prognose zufolge wird KI mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen: Weltweit sollen bis 2030 10,6 Millionen neue Stellen entstehen, während 8,9 Millionen wegfallen.

Bei der Gartner IT Symposium/Xpo in Barcelona sagte Helen Poitevin, Distinguished VP Analyst bei Gartner: »Unternehmen, die bei der Umsetzung von KI am weitesten sind, betrachten KI nicht als Ersatz für Arbeitskräfte, sondern als Impuls, Abläufe neu zu gestalten. Sie richten die Fähigkeiten ihrer Belegschaft und die technologischen Möglichkeiten neu aufeinander aus, um sich in verändernden Märkten zu behaupten. Sie sorgen dafür, dass der wirtschaftliche Nutzen von KI über den Ersatz menschlicher Arbeit hinausgeht.«

Eine der größten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Jahr 2026 war, dass Unternehmen die Schaffung und Besetzung von 1,3 Millionen Stellen aufschoben. Gleichzeitig gingen 2,2 Millionen Arbeitsplätze verloren und 1,6 Millionen kamen hinzu. Bis 2030 werden insgesamt fünf Millionen Menschen von verzögerten Einstellungen betroffen gewesen sein, weil Unternehmens- und IT-Führungskräfte die Schaffung neuer Stellen vertagt haben. »Aufgeschobene Stellen sind nicht dasselbe wie verlorene Arbeitsplätze. Sie werden schlicht nicht geschaffen«, sagte John Lovelock, Distinguished VP Analyst und Chief of Research bei Gartner.

Abbildung 1: Prognose der kumulierten Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze weltweit, 2025–2030 (in Millionen Arbeitsplätzen)

Arbeitsplatzverluste betreffen voraussichtlich bis zu 1,8 Prozent der Beschäftigten weltweit

Gartner prognostiziert, dass bis 2030 zwischen 0,4 und 1,8 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsplatzverlust erleben werden, der unmittelbar auf KI zurückzuführen ist. Bis 2030 werden etwas mehr als 20 Prozent der Beschäftigten (435,5 Millionen Menschen weltweit) ihre Arbeit an neue Anforderungen anpassen müssen. Dabei verändern sich ihre Tätigkeiten, ihre Arbeitsweise und die Grenzen ihrer Zuständigkeiten.

»Die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze sind je nach Region, Tätigkeitsbereich und Branche unterschiedlich verteilt. Der größte Fehler, den Unternehmens- und IT-Führungskräfte machen können, besteht darin, Erkenntnisse aus einer Branche oder einer Tätigkeit auf eine andere zu übertragen. Das kann zu gravierenden Fehleinschätzungen und verfehlten Zielen führen«, sagte Poitevin. »Jede Branche steht vor eigenen Herausforderungen und Risiken, die Führungskräfte verstehen und angehen müssen.«

Gartner erläuterte, wie sich KI-bedingte Veränderungen der Beschäftigung voraussichtlich in drei Branchenbereichen entwickeln werden: anlagenintensive Branchen, öffentlicher Sektor und Technologiebranche.

Anlagenintensive Branchen handeln mit physischen Produkten oder erbringen Dienstleistungen innerhalb kapitalintensiver physischer Infrastrukturen. Auf sie entfällt weltweit der größte Anteil der Arbeitsplätze. Bis 2030 werden in diesen Branchen 6,4 Millionen Arbeitsplätze entstehen und 6 Millionen wegfallen. KI-bedingte Arbeitsplatzverluste werden bis 2030 voraussichtlich 0,4 Prozent der weltweiten Beschäftigten in diesen Branchen betreffen.

Öffentlicher Sektor: Die KI-Investitionen im öffentlichen Sektor werden voraussichtlich nicht ausreichen, um den künftigen gravierenden Fachkräftemangel abzumildern, der durch andere Faktoren verursacht wird. Bis 2030 werden im öffentlichen Sektor 0,4 Millionen Arbeitsplätze entstehen und 0,9 Millionen wegfallen. Die KI-bedingten Arbeitsplatzverluste werden bis 2030 voraussichtlich 0,4 Prozent der weltweiten Beschäftigten im öffentlichen Sektor betreffen.

Technologiebranche: KI wirkt sich stark auf die Technologiebranche aus; fast 70 Prozent der Beschäftigten sind in hohem Maße dem Einfluss von KI ausgesetzt. Bis 2030 werden in der Technologiebranche 1,9 Millionen Arbeitsplätze entstehen und 0,4 Millionen wegfallen. Die KI-bedingten Arbeitsplatzverluste werden bis 2030 voraussichtlich 1,8 Prozent der weltweiten Beschäftigten in der Technologiebranche betreffen.

Weitere Informationen verfügbar

Gartner-Kunden finden weitere Informationen im Bericht »KI wird keine Arbeitsplatz-Apokalypse auslösen, aber bis 2030 ein Beschäftigungschaos entfesseln« (Originaltitel: »AI Won’t Cause a Jobs Apocalypse, but Will Unleash Job Chaos Through 2030«).

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-11-10-gartner-forecasts-artificial-intelligence-will-drive-a-net-increase-of-1-7-million-jobs-by-2030

Tipps: Den KI-bedingten Wandel der Arbeit gestalten

Die folgenden Empfehlungen sind eine redaktionelle Ableitung aus Gartner, ILO und den Hinweisen der EU-Kommission. Sie sind keine zusätzlichen Prognosewerte. [1–4]

Infografik: Sechs Praxistipps im Überblick

KI-generierte Infografik mit sechs Tipps und Quellenverweisen.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Umsetzungsvorschläge vertiefen die sechs Empfehlungen. Alle Praxisbeispiele sind hypothetische Szenarien, keine dokumentierten Unternehmensfälle. Genannte Vorgehensweisen und Prüffragen sind redaktionelle Vorschläge; es werden keine gemessenen Erfolge behauptet. Die Quellen [1]–[4] belegen die zugrunde liegende Einordnung, nicht die hypothetischen Beispiele.

1. Aufgaben statt Stellenetiketten analysieren — Prozesssicht

Worum es geht: Eine Berufsbezeichnung sagt wenig darüber aus, welche Arbeitsschritte sich sinnvoll mit KI unterstützen lassen. Ausgangspunkt sollte deshalb der konkrete Ablauf sein. Der aufgabenbezogene Ansatz der ILO unterscheidet die potenzielle KI-Exposition von der vollständigen Automatisierung eines Berufs. [2]

So setzen Sie den Tipp um: Wählen Sie einen abgegrenzten Prozess und zerlegen Sie ihn gemeinsam mit dem Fachteam in Arbeitsschritte. Halten Sie für jeden Schritt Eingangsdaten, erwartetes Ergebnis, typische Ausnahmen und die fachliche Verantwortung fest. Unterscheiden Sie anschließend zwischen KI-Unterstützung, möglicher Automatisierung und Aufgaben, die bewusst menschlich bleiben. Prüfen Sie insbesondere, ob die Kontrolle eines KI-Ergebnisses mehr Aufwand erzeugt als der bisherige Arbeitsschritt. Erst danach bestimmen Sie den Umfang eines Piloten.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Ein technischer Kundendienst möchte seine Bearbeitung von Serviceanfragen verbessern. Die KI soll eingehende Beschreibungen zusammenfassen und passende Hinweise aus freigegebenen Handbüchern vorschlagen. Die Entscheidung über eine sicherheitsrelevante Reparatur bleibt beim Fachteam. Unvollständige Angaben werden zur Rückfrage weitergeleitet. Im Pilot prüft das Team, ob die Vorschläge fachlich zutreffen und ob die zusätzliche Kontrolle die Bearbeitung tatsächlich erleichtert. Der Anwendungsfall betrifft damit einzelne Aufgaben, nicht den pauschalen Ersatz der Servicerolle.

Ergebnis und Prüffrage: Erstellen Sie eine Aufgabenkarte mit Verantwortlichkeiten, Grenzen und Freigaberegeln. Können alle Beteiligten erklären, was die KI übernehmen darf und wann zwingend ein Mensch entscheidet?

2. Personalplanung differenzieren — Transparenz

Worum es geht: Aufgeschobene Einstellungen, neue Rollen und wegfallende Tätigkeiten sind unterschiedliche Entwicklungen. Gartner grenzt vertagte beziehungsweise nicht geschaffene Stellen ausdrücklich von Arbeitsplatzverlusten ab. Für die Planung sollten diese Größen daher getrennt sichtbar sein. [1]

So setzen Sie den Tipp um: Dokumentieren Sie für jede geplante Veränderung den betroffenen Prozess, den Anlass und die zugrunde liegende Annahme. Bei einer vertagten Einstellung sollte feststehen, wer die Arbeit zwischenzeitlich übernimmt, welche KI-Funktion Entlastung schaffen soll und wann die Entscheidung erneut geprüft wird. Unterscheiden Sie nachweislich entfallene Aufgaben von bloß erwarteten Einsparungen. Besprechen Sie offene Besetzungen gemeinsam mit Fachbereich, IT und Personalbereich. Vermeiden Sie, freie Kapazität allein aus der Verfügbarkeit eines Werkzeugs abzuleiten.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Ein Unternehmen vertagt eine zusätzliche Stelle für die Bearbeitung von Lieferantenanfragen, weil ein KI-Assistent vorbereitet wird. Die geplante Stelle bleibt im Personalplan als vertagte Besetzung sichtbar. Das Fachteam erfasst während des Piloten unbearbeitete Anfragen, Rückfragen und erforderliche Nacharbeit. Stellt sich heraus, dass der Assistent nur einfache Fälle unterstützt, wird die Besetzungsentscheidung neu bewertet. Parallel kann eine neue Aufgabe für die Pflege der Wissensbasis entstehen. Beide Entwicklungen werden getrennt dokumentiert, statt sie als automatisch ausgeglichene Stellenbilanz zu behandeln.

Ergebnis und Prüffrage: Führen Sie eine Übersicht über neue Rollen, veränderte Aufgaben und vertagte Besetzungen. Ist jede Entscheidung durch einen konkreten Prozessnachweis begründet und mit einem Überprüfungstermin versehen?

3. Qualifizierung am Einsatzfall ausrichten — Kompetenzen

Worum es geht: KI-Kompetenz sollte zur tatsächlichen Anwendung passen. Die EU-Kommission nennt Vorwissen, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext als relevante Faktoren für Maßnahmen zur Entwicklung von KI-Kompetenz. Eine einheitliche Einführung für alle Rollen ersetzt daher nicht die anwendungsbezogene Vorbereitung. [4]

So setzen Sie den Tipp um: Beschreiben Sie zuerst, welche Entscheidungen Beschäftigte im neuen Ablauf treffen müssen. Entwickeln Sie darauf abgestimmte Übungen: Eingaben präzisieren, Ergebnisse mit einer verlässlichen Quelle vergleichen, unvollständige Antworten erkennen und Unsicherheiten weitergeben. Nutzen Sie freigegebene oder fiktive Übungsdaten. Halten Sie Nutzungsgrenzen und Ansprechpartner in einer kurzen Arbeitshilfe fest. Planen Sie Auffrischungen ein, wenn das System oder der Prozess verändert wird. Prüfen Sie den Lernerfolg anhand von Übungsfällen, nicht anhand individueller Produktivitätsranglisten.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Eine kommunale Servicestelle führt einen Assistenten für Antwortentwürfe ein. In einer Schulung bearbeitet das Team fiktive Bürgeranfragen. Einige KI-Entwürfe enthalten unpassende Zuständigkeiten oder veraltete Hinweise. Die Teilnehmenden üben, die Aussagen mit den freigegebenen Informationen abzugleichen und bei Zweifeln einen Fachverantwortlichen einzubeziehen. Die endgültige Antwort wird weiterhin fachlich freigegeben. Das Übungsziel ist ein sicherer Ablauf, nicht das möglichst schnelle Übernehmen des Vorschlags.

Ergebnis und Prüffrage: Erstellen Sie rollenbezogene Lernziele, Übungsfälle und eine Eskalationshilfe. Wissen die Nutzer nicht nur, wie sie das System bedienen, sondern auch, wann sie dessen Ergebnis nicht verwenden dürfen?

4. Einstiegsrollen neu gestalten — Nachwuchs

Worum es geht: Wenn KI einfache Tätigkeiten unterstützt, müssen Lerngelegenheiten für Nachwuchskräfte bewusst erhalten oder neu geschaffen werden. Gartner empfiehlt dies speziell für Marketingteams und warnt davor, automatisierte Einstiegsaufgaben mit einem entfallenden Bedarf an Nachwuchs gleichzusetzen. Die Übertragung auf andere Bereiche muss am jeweiligen Kontext geprüft werden. [3]

So setzen Sie den Tipp um: Identifizieren Sie, welche fachlichen Grundlagen bisher durch Routinearbeit gelernt wurden. Überlegen Sie anschließend, wie Beschäftigte diese Erfahrungen in einem KI-gestützten Ablauf erwerben können. Geeignet sind beispielsweise begleitete Quellenprüfungen, die Analyse von Fehlerfällen und das Erarbeiten alternativer Lösungsvorschläge. Planen Sie feste Rücksprachen mit erfahrenen Kollegen. Erweitern Sie Verantwortung schrittweise und stellen Sie sicher, dass nicht nur die Bedienung des Werkzeugs, sondern fachliche Urteilsfähigkeit entwickelt wird.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Ein Marketingteam lässt erste Textentwürfe für Produktinformationen durch KI vorbereiten. Ein Junior übernimmt nicht nur die sprachliche Überarbeitung, sondern prüft Produktangaben, Zielgruppenbezug und Übereinstimmung mit dem Briefing. In einer gemeinsamen Besprechung erklärt eine erfahrene Kollegin, warum ein scheinbar überzeugender Vorschlag fachlich ungeeignet ist. Der Junior entwickelt anschließend eine begründete Alternative. Die weggefallene reine Entwurfsroutine wird so durch angeleitete Analyse und fachliche Reflexion ergänzt.

Ergebnis und Prüffrage: Erstellen Sie einen Lernpfad mit Übungsaufgaben, Begleitung und abgestuften Freigaben. Welche fachliche Erfahrung würde durch Automatisierung verloren gehen, und wo wird sie im neuen Ablauf gezielt aufgebaut?

5. Beschäftigte früh beteiligen — Arbeitsgestaltung

Worum es geht: Neue Technik verändert auch Übergaben, Zuständigkeiten und die praktische Zusammenarbeit. Die ILO beschreibt ihren aufgabenbezogenen Ansatz als Grundlage für sozialen Dialog und gezielte Maßnahmen zur Gestaltung des Übergangs. Beschäftigte sollten daher an der konkreten Neugestaltung mitwirken können. [2]

So setzen Sie den Tipp um: Besprechen Sie den vorgesehenen Ablauf vor der Einführung mit dem betroffenen Team und, soweit einschlägig, der Beschäftigtenvertretung. Sammeln Sie typische Ausnahmefälle und Situationen, in denen ein KI-Vorschlag nicht verwendet werden darf. Dokumentieren Sie, wer fachlich entscheidet, wer technische Störungen bearbeitet und wer offene Fragen aufnimmt. Schaffen Sie eine Rückmeldemöglichkeit ohne Druck, unsichere Ergebnisse trotzdem zu übernehmen. Prüfen Sie im Pilot auch, ob Aufgaben nur zwischen Teams verschoben werden und an anderer Stelle zusätzliche Arbeit entsteht.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Ein Instandhaltungsteam testet KI-generierte Zusammenfassungen von Wartungsprotokollen. In der Vorbereitung weisen Techniker darauf hin, dass einige Abkürzungen nur an bestimmten Anlagen gelten. Gemeinsam werden diese Fälle als prüfpflichtig markiert. Außerdem legt das Team fest, dass die Zusammenfassung keine Reparaturfreigabe ersetzt. Nach jedem Testlauf werden missverständliche Ergebnisse gesammelt und mit der IT besprochen. So fließt praktisches Wissen in den Ablauf ein, statt erst nach dem produktiven Start als Störung sichtbar zu werden.

Ergebnis und Prüffrage: Halten Sie vereinbarte Verantwortlichkeiten, Ausnahmefälle und Rückmeldewege schriftlich fest. Können Beschäftigte den Ablauf mitgestalten und problematische Vorschläge ohne Umwege zur Prüfung geben?

6. Nutzen im Prozess nachweisen — Wirkung

Worum es geht: Gartner betont den wirtschaftlichen Nutzen von KI über den Ersatz menschlicher Arbeit hinaus. Redaktionell folgt daraus: Entscheidend ist, ob ein Prozess insgesamt besser funktioniert, nicht ob ein einzelner Arbeitsschritt schneller erscheint. Die globale Beschäftigungsprognose liefert dafür keine betrieblichen Zielwerte. [1]

So setzen Sie den Tipp um: Dokumentieren Sie vor dem Pilot den bisherigen Ablauf und wählen Sie passende Prozessgrößen, etwa Durchlaufzeit, fachliche Fehler, Nacharbeit und offene Fälle. Berücksichtigen Sie im Vergleich auch die Zeit für Prüfung, Datenpflege und Störungsbearbeitung. Legen Sie vorab fest, welche Ergebnisse eine Fortsetzung rechtfertigen und welche Probleme eine Nachbesserung erfordern. Untersuchen Sie außerdem, ob Zeitgewinne tatsächlich nutzbar sind oder nur aus kurzen, über den Tag verteilten Unterbrechungen bestehen. Bewerten Sie den Ablauf auf Teamebene, ohne einzelne Beschäftigte zu bewerten oder zu rangieren.

Praxisbeispiel — hypothetisch: Ein Vertriebsteam nutzt KI zur Vorbereitung von Angebotsunterlagen. Der Entwurf entsteht schneller, benötigt aber weiterhin eine Prüfung von Preisen, Leistungsumfang und Kundenvorgaben. Im Pilot wird deshalb nicht nur die Entwurfszeit betrachtet, sondern der gesamte Weg bis zum freigegebenen Angebot. Häufige Korrekturen werden dokumentiert. Erst wenn der Gesamtprozess nachvollziehbar verbessert ist, wird über eine breitere Nutzung entschieden. Frei werdende Zeit soll beispielsweise für die Klärung komplexer Kundenanforderungen eingesetzt werden; ein Erfolg wird nicht vorab unterstellt.

Ergebnis und Prüffrage: Erstellen Sie einen Prozessvergleich mit dokumentierten Annahmen, Aufwand und Qualitätskriterien. Wird der Nutzen nach allen notwendigen Kontrollen und Zusatzaufgaben sichtbar, und ist die Verwendung gewonnener Zeit konkret geplant?

FAQ: Zehn Fragen zu KI und Arbeitsplätzen

1. Wird KI bis 2030 mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen?

Gartner prognostiziert weltweit 10,6 Millionen neue und 8,9 Millionen wegfallende Arbeitsplätze sowie eine positive Nettobilanz von 1,7 Millionen Stellen bis 2030. Das ist eine Prognose, kein bereits eingetretenes Ergebnis. Sie sagt zudem nicht, dass neue Stellen am selben Ort oder mit denselben Kompetenzanforderungen entstehen wie die entfallenden. [1]

2. Warum ist die Nettobilanz allein wenig aussagekräftig?

Die Nettobilanz verdichtet gegenläufige Entwicklungen zu einer Zahl. Sie zeigt weder die notwendigen Berufswechsel noch veränderte Aufgaben oder verzögerte Einstellungen. Gartner erwartet, dass mehr als 20 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit anpassen müssen. Für Entscheider ist deshalb die Gestaltung des Übergangs mindestens so wichtig wie das Verhältnis neuer und entfallender Stellen. [1]

3. Sind aufgeschobene Einstellungen dasselbe wie Arbeitsplatzverluste?

Nein. Gartner unterscheidet nicht geschaffene beziehungsweise vertagte Stellen von verlorenen Arbeitsplätzen. Für 2026 nennt die Mitteilung 1,3 Millionen aufgeschobene Stellen; bis 2030 sollen insgesamt fünf Millionen Menschen von verzögerten Einstellungen betroffen gewesen sein. Diese Größe sollte deshalb getrennt von Arbeitsplatzverlusten geführt und nicht als zusätzliche Entlassungszahl dargestellt werden. [1]

4. Was bedeutet eine hohe KI-Exposition?

KI-Exposition beschreibt, in welchem Maße Tätigkeiten eines Berufs durch die Technologie beeinflusst werden können. Sie ist keine Wahrscheinlichkeit für eine Entlassung. Die ILO untersucht die Exposition auf Aufgabenebene und hält die Veränderung von Arbeit für die wahrscheinlichste Wirkung generativer KI, weil die meisten Berufe weiterhin Tätigkeiten mit menschlichem Beitrag enthalten. [2]

5. Welche Branchen unterscheiden sich in Gartners Prognose?

Für anlagenintensive Branchen erwartet Gartner bis 2030 weltweit 6,4 Millionen neue und 6 Millionen entfallende Arbeitsplätze. Für den öffentlichen Sektor nennt die Prognose 0,4 Millionen neue und 0,9 Millionen entfallende Stellen; für die Technologiebranche 1,9 Millionen neue und 0,4 Millionen entfallende Stellen. Die drei ausgewählten Bereiche sind kein vollständiger Branchenüberblick. Ihre Angaben dürfen daher nicht als vollständige Aufschlüsselung der globalen Gesamtzahlen gelesen werden. [1]

6. Lässt sich die globale Prognose auf Deutschland übertragen?

Nicht unmittelbar. Die öffentliche Gartner-Mitteilung enthält keine eigene Deutschland-Prognose. Gartner betont vielmehr Unterschiede zwischen Regionen, Branchen und Tätigkeitsbereichen. Redaktionelle Empfehlung: Prüfen Sie die eigene Prozess- und Beschäftigungsstruktur, bevor Sie aus globalen Angaben lokale Personalentscheidungen ableiten. [1]

7. Bestätigt die ILO die Gartner-Zahlen?

Nein, die beiden Quellen untersuchen unterschiedliche Größen. Gartner prognostiziert Beschäftigungseffekte von KI bis 2030. Der ILO-Index von 2025 bewertet die potenzielle berufliche Exposition gegenüber generativer KI. Danach arbeitet weltweit jeder vierte Beschäftigte in einem Beruf mit zumindest gewisser GenAI-Exposition. Das ist weder eine Arbeitsplatzverlustprognose noch eine unmittelbare Bestätigung der Gartner-Zahlen. Die gemeinsame Aussage ist enger: Veränderungen von Aufgaben verdienen besondere Aufmerksamkeit. [1, 2]

8. Wie sollten Unternehmen Nachwuchsrollen entwickeln?

Gartner empfiehlt für Marketingteams, Einstiegsrollen neu zu gestalten, wenn KI grundlegende Tätigkeiten automatisiert. Dazu gehören frühere Erfahrungen mit anspruchsvolleren Aufgaben, Coaching und die Prüfung von KI-Ergebnissen. Redaktionelle Empfehlung: Untersuchen Sie für jede betroffene Funktion, welche Lerngelegenheiten durch Automatisierung verschwinden und wie diese ersetzt werden können. Die branchenspezifische Aussage ist kein pauschaler Beleg für sämtliche Berufe. [3]

9. Welche KI-Kompetenzen brauchen Beschäftigte?

Nach der EU-Kommission sind technische Kenntnisse, Erfahrung, Ausbildung und Einsatzkontext bei Maßnahmen zur Entwicklung von KI-Kompetenz zu berücksichtigen. Redaktionelle Empfehlung: Vermitteln Sie neben der Bedienung auch die Bewertung von Ergebnissen, das Erkennen von Grenzen und die passenden Eskalationswege. Art und Tiefe der Schulung sollten sich nach der tatsächlichen Tätigkeit richten, nicht nach einem identischen Programm für alle. [4]

10. Woran sollten Geschäftsführung, CIO und Personalbereich den Wandel messen?

Redaktionelle Empfehlung: Nutzen Sie ein gemeinsames Prozessbild und verfolgen Sie Aufgabenveränderungen, Qualifizierungsfortschritte, offene Besetzungen sowie Qualität und Durchlaufzeit. Halten Sie fest, wie KI Arbeit unterstützt und wo menschliche Verantwortung verbleibt. Grundlage ist Gartners Hinweis, den wirtschaftlichen Nutzen über den Ersatz menschlicher Arbeit hinaus zu betrachten, ergänzt um den aufgabenbezogenen Ansatz der ILO. Diese Empfehlungen sind keine vorgegebenen Studien-KPIs. [1, 2]

Quellen

Recherche- und Abrufstand: 11. November 2026. [1] ist die Ausgangsquelle des Artikels; [2] bis [4] ergänzen Forschung, Einordnung und Praxistipps.

[1] Gartner: Gartner Forecasts AI Will Drive a Net Increase of 1.7 Million Jobs by 2030. Pressemitteilung vom 10. November 2026.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-11-10-gartner-forecasts-artificial-intelligence-will-drive-a-net-increase-of-1-7-million-jobs-by-2030

[2] ILO: Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. Working Paper 140, 20. Mai 2025.

https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

[3] Gartner: Gartner Predicts AI Will Allow the Majority of High-Performing Marketing Teams to Eliminate Traditional Bottom Rungs of the Corporate Ladder by 2030. Pressemitteilung vom 29. September 2026.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-29-gartner-predicts-ai-will-allow-the-majority-of-high-performing-marketing-teams-to-eliminate-traditional-bottom-rungs-of-the-corporate-ladder-by-2030

[4] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers

Transparenzhinweis: Vorspann, Management Summary, Tipps, FAQ und Symbolillustration wurden mit Unterstützung von KI erstellt.

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