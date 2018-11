Konnektoren für PIM: Effizienter Doppelpack

Automatisierter Datenimport und implementierter Katalogstandard: Vision IT veröffentlicht nutzbringende Konnektoren für Akeneo PIM.

Das Consultingunternehmen Vision IT agiert seit über 10 Jahren als strategischer E-Business-Partner für Unternehmen im B2B-Bereich. Im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten steht PIM, das effiziente Management von Produktinformationen. Um insbesondere mittelständische Kunden dabei zu unterstützen, praktikable und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für erfolgreiches Omnichannel-Marketing zu finden, setzt Vision IT auf Partner Akeneo. Als Marktführer auf dem Open-Source-PIM-Markt stellt der Anbieter smarte Lösungen mit hoher Anschlussfähigkeit an bestehende IT-Systeme bereit. Den Open-Source-Charakter des Systems sowie langjährige Erfahrung in Kundenprojekten nutzt Vision IT aktuell für zwei eigene Produktentwicklungen.

Katalogstandard: clever genutzt

Der digitale Austausch vielfältiger und komplexer Katalog- und Produktinformationen benötigt Standards, die den kompletten Beschaffungsprozess von der Bestellung bis zur Abrechnung definieren. Hierfür hat sich in der DACH-Region BMEcat als favorisiertes B2B-Format etabliert. BMEcat integriert Produktbeschreibungen, die auf Klassifikationen wie eCl@ss und ETIM aufbauen, und reichert diese mit kaufmännischen und Marketing-Daten sowie mit Informationen für die Datenübertragung an. Um die standardisierten Prozesse für Akeneo PIM nutzbar zu machen, entwickelte Vision IT ihren BMEcat Import Connector. Mit dem Tool importieren Anwender wie Händler oder Hersteller strukturierte BMEcat-Kataloge nach Standard 1.2 und 2005 bequem in ihre Akeneo-Produktdatenbank.

Komfortabler Produktdaten-Import

Mit ihrem eigenentwickelten Product Import Mapping bringt Vision IT Tempo in die Produktdatenpflege: User weisen CSV- und Excel-Spalten einfach den passenden Akeneo-Attributen zu und importieren verschiedene Excel-Formate in ihr PIM.

So spart der Konnektor die zeitaufwändige manuelle Aufbereitung der Excel-Dateien und vermeidet damit verbundene potenzielle Fehlerquellen im Arbeitsalltag.

Beide Anwendungen stehen direkt im Akeneo Marketplace https://marketplace.akeneo.com zum Download bereit.