Livestream – Kommunikation über die ganze Welt

Die Technologien von Liveübertragungen sind in den letzten Jahren immer zugänglicher und simpler geworden, während die Abläufe im Hintergrund immer komplexer werden. Dementsprechend hat sich die Nutzung von Livestreams immer mehr in das tägliche Leben integriert und wird sowohl zur Kommunikation als auch zur Unterhaltung extrem häufig eingesetzt. Selbst im professionellen Bereich nehmen die Videokonferenzen per Stream weiter zu. Egal, wo man sich gerade auf der Welt befindet, mit dem Stream ist man immer verbunden und kann zahlreiche Möglichkeiten nutzen, die vor wenigen Jahren noch nicht möglich waren!

Die weltweite Kommunikation

Vielen Usern ist gar nicht bewusst, dass sie einen Livestream benutzen, wenn sie über Programme wie Skype videotelefonieren. Mit den Möglichkeiten der nahtlosen und kaum zeitversetzten Übertragung ist es ein Leichtes, mit Freunden aus anderen Ländern in Kontakt zu bleiben, kostenlose Anrufe an die Familie zu machen oder aus dem Urlaub ein Live-Video an alle zu schicken, die nicht mit dabei sein können. Auch im beruflichen Alltag haben sich Gespräche via Video immer öfter eingebürgert. Durch den Boom von Vereinbarungen mit Home Office und digitalen Nomaden, gibt es in vielen Unternehmen immer mehr Mitarbeiter, die nicht im Büro vor Ort arbeiten. Oft werden sogar Freelancer via Skype-Interview eingestellt, die noch nie einen Fuß in das Bürogebäude des Unternehmens gesetzt haben. Anders als bei einem E-Mail-Austausch oder einem Telefonat ohne Bild, können Arbeitgeber über den Livestream deutlich besser beurteilen, ob ein potenzieller Mitarbeiter in das Team passt und über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügt, denn diese ist das A und O für externe Arbeitnehmer, da Missverständnisse ohne direkten Kontakt deutlich schneller aufkommen können. Auch die Kommunikation mit Kunden verläuft heute immer öfter über den Livestream. Ein schneller Skype-Anruf ist unkompliziert und kann oft ein ganzes Callcenter ersetzen. Skype, WhatsApp und Co. sind also nicht nur praktische Apps für unterwegs, sondern werden auch im professionellen Bereich immer wichtiger.

Lerninhalte via Livestream

Tatsächlich werden über Livestreams mittlerweile immer mehr Lerninhalte verbreitet. Universitäten greifen bei überlasteten Auditorien beispielsweise immer öfter auf eine Liveübertragung, die auch in anderen Sälen oder sogar von zuhause aus mitverfolgt werden kann. Aber auch andere Bereiche setzten auf den Stream. So gibt es Yogastudios wie Yoga Vidya, die gemeinsame Meditationsstunden und Vorträge aus ihren Hallen live übertragen. Wer nicht nur zuhören, sondern auch Feedback bekommen will, kann sich auch Yogastunden geben lassen, z. B. mit dem Programm Skype-a-Yogi von dem Unternehmen Call-a-Yogi aus München. Alles was man dafür benötigt, ist ein Laptop mit Webcam, eine eigene Yogamatte und ein wenig Platz. Schon kann der Yogalehrer über Skype Übungen vormachen und gleichzeitig beobachten, wie die Positionen von seinen Schülern durchgeführt werden. Diese Möglichkeit gibt es nicht nur für Yoga, sondern auch für Fitnesstraining und Ballett. Natürlich ist der Effekt nicht dasselbe wie eine Stunde vor Ort, bei welcher der Lehrende physisch aushelfen können, doch besonders wenn man unterwegs ist, bietet der Stream eine großartige Alternative.

Unterhaltung pur

Der Unterhaltungssektor ist wohl jener Bereich, in dem Livestreaming bereits am längsten verwendet wird – denken wir nur an Liveübertragungen von Sportveranstaltungen im Fernsehen. Tatsächlich ist die Unterhaltungsbranche auch heute noch eine der größten Sektoren für den Streaming-Markt. Auf YouTube und Twitch kann heute jeder und jede zum erfolgreichen Streamer werden. Alles was es dafür benötigt, ist eine gute Idee, interessante Beiträge und etwas Glück. Auf Twitch werden hauptsächlich Gaming-Themen im Livestream ausgestrahlt, darunter zahlreiche Videos, in denen sogenannte Let’s-Play-Spieler neue Videospiele vor der Konsole spielen oder über die neuesten Gamingtrends sprechen. YouTube hat eine größere Variation an Themen, der Live-Sektor der Plattform ist jedoch eher zweitrangig und wird nicht so stark konsumiert wie die hochgeladenen Videos, die jederzeit verfügbar sind. Der Livestream wird aber nicht nur zur Übertragung genutzt, sondern auch zur Interaktion mit dem Publikum. Zahlreiche Spiele nutzen diese Möglichkeit besonders schlau aus. Das Spiel Choice Chamber lässt die Zuseher via Live-Chat entscheiden, welche Gegenstände und Waffen der Spieler in einem simplen Game erhalten darf. Dazu müssen sie nur während dem Livestream bestimmte Worte in den Chat eingeben, schon haben sie Einfluss auf den Spielverlauf. In Online-Casinos wie Betway wird außerdem seit einiger Zeit die Option von Live-Casinos angeboten. Diese bieten eine besonders realistische Spielerfahrung für Kunden, da mit echten Croupiers via Stream gespielt werden kann. Diese werden hinter einem Spieltisch mit echten Karten, Würfeln oder Kugeln gefilmt und direkt auf den Bildschirm des Spielers übertragen. Dieser kann dann entscheiden, wie er setzen und welche Züge er machen will, indem er über die Chatfunktion kommuniziert.

Der Livestream wird in vielen Bereichen des Lebens immer stärker eingesetzt und ist bereits ein alltägliches Tool, das viele Tätigkeiten einfacher macht. Egal, ob es im Beruf oder im Privaten ist, Streaming-Technologien werden uns wohl noch lange erhalten bleiben.

79 search results for „Streaming Live“