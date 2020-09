luckycloud pro Enterprise: Per Klick zur hochsicheren Private Cloud mit dezidiertem Server

Der Berliner Cloud-Anbieter luckycloud GmbH kann mit seiner Lösung luckycloud pro Enterprise ab sofort Kunden vollautomatisiert eine Private-Cloud-Lösung zur Verfügung stellen. Sie ist nicht nur im eigenen Corporate Design gestaltbar, sondern erfüllt vor allem höchste Sicherheitsanforderungen, wie z. B. die Bereitstellung eines dezidierten Servers sowie eines mandantenfähigen Systems. Von acht bis auf über 10.000 User kann die Cloud sukzessive wachsen.

luckycloud pro Enterprise verschafft Unternehmen auf Knopfdruck einen eigenen, hochsicheren Datenraum. Dabei stehen den Usern alle Funktionen für eine moderne Zusammenarbeit direkt in der Cloud-Lösung zur Verfügung. Dazu zählt z. B. ein individuelles Rechte- beziehungsweise Rollenkonzepts oder dank Versionierung mit Snapshots die gleichzeitige Bearbeitung eines Dokuments durch mehrere Mitarbeiter. »Entscheiden sich Unternehmen heute für Cloud-Lösungen, geschieht das mit einem deutlich höheren Bewusstsein für Sicherheitsanforderungen als noch vor ein paar Jahren, zumal diese in immer mehr Bereichen auch durch strenge Richtlinien vorgeschrieben sind«, erklärt Luc Mader, Gründer und CEO von luckycloud. »Gleichzeitig wünschen sich Unternehmen aber auch eine schnelle Bereitstellung entsprechender Lösungen, maximale Skalierbarkeit, Kostentransparenz und möglichst eine Wartung durch erfahrene Spezialisten. Genau das bieten wir mit luckycloud pro Enterprise. Letztlich ist das für alle Unternehmen und Organisationen eine geeignete Cloud-Lösung, die strengen Regularien gerecht werden müssen, wie z. B. der BaFin. Gleichzeitig eignet sich das Angebot aber auch für jede andere Organisation, die sehr hohe, eigene Sicherheitsansprüche hat«, so Mader.

»Besonderes ist auch die Bereitstellung eines Frontends zur Anpassung an die eigene Marke beziehungsweise das eigene Branding. Gerade auch im Mittelstand wächst das Markenbewusstsein und der Wunsch nach Anwendungen, die dem eigenen »Look and Feel« angepasst werden können. Dazu zählen nicht nur Logo, Schriftart oder Farben, sondern auch die eigene Domain, auf der wir den Server auf Wunsch einrichten«, ergänzt Nicole Smuga, CMO und Compliance Manager bei luckycloud. »Um auch Unternehmen, die am Ende des Jahres keine großen Budgets mehr zur Verfügung haben, den Weg in die sichere Cloud in Corona-Zeiten zu ermöglichen, geben wir bis Ende 2020 einen Rabatt in Höhe von 20 %. Und damit unsere Enterprise-Neukunden auch keine wertvolle Zeit verlieren, gibt es eine 30-minütige Live-Schulung – zugeschnitten auf den individuellen Anwendungsfall – noch kostenfrei dazu«, betont Nicole Smuga.

luckycloud pro Enterprise ist ab einer Teamgröße von acht Mitarbeitern buchbar und kann vom Single-Node- bis zum Cluster-Setup bedarfsgerecht auf über 10.000 User wachsen. Die Abrechnung erfolgt bedarfsgerecht und damit 100 Prozent transparent nach dem Pay-what-you-use-Prinzip sowie auf Wunsch monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Je nach Bedarf kann z. B. auch zwischen der Nutzung von Standard-Features und umfangreichen Administratorfunktionen, Premium- oder 24/7-Support gewählt werden.

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und eine 3-fach-Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Mit seinen Angeboten will luckycloud ein Gegengewicht zu dem massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen setzen und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben luckycloud Home, luckycloud Team, luckycloud pro Business und luckycloud Enterprise auch eine Hybridcloud- und Backup-Lösung sowie E-Mail und Groupware-Hosting. Mit dem Angebot luckycloud pro Enterprise Plus richtet sich das Unternehmen zudem an mittelständische Unternehmen mit besonderes hohen Sicherheitsansprüchen, zu denen vor allem auch Reseller zählen.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere tausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests schon mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden. 2019 gewann das Unternehmen den eco-Award des Verbands der deutschen Internetwirtschaft in der Kategorie Hosting. https://luckycloud.de

Der Berliner Cloud-Anbieter luckycloud GmbH ist Sieger des diesjährigen eco-Awards in der Kategorie Hosting. Bereits zum 18. Mal verlieh eine Fachjury den begehrten Preis des Verbands der deutschen Internetwirtschaft (eco) im Rahmen des eco://Kongresses in Köln. luckycloud-Gründer und Geschäftsführer, Luc Mader (re) mit CMO und Compliance Managerin, Nicole Smuga (li) | Quelle: luckycloud GmbH »Home is where the Server is« – lautete die Überschrift über der Kategorie Hosting. »Das wäre wirklich auch ein passender Leitspruch für uns«, stellt luckycloud-Gründer und Geschäftsführer Luc Mader einen Tag nach der Preisverleihung fest. »Denn unsere Mission ist der Schutz der Daten unserer Kunden und zwar kompromisslos mit allem, was dazu zählt. Ein Kriterium sind die ausschließlich deutschen Standorte unserer Server. Die Auszeichnung macht uns daher besonders stolz und glücklich. Denn sie zeigt, dass unsere Mission gegen den Strom zu schwimmen und ein Gegengewicht zu intransparenten Hosting-Angeboten amerikanischer Big Player zu schaffen, nicht nur richtig ist, sondern zu den besten der Branche zählt.« Nicole Smuga, CMO und Compliance Managerin bei luckycloud ergänzt: »Wir fühlen uns einmal mehr bestätigt auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist für das gesamte luckycloud-Team eine tolle Motivation und gibt uns zusätzliche Kraft, dem manchmal rauen Gegenwind der Branche Stand zu halten.« luckycloud wurde gegründet, um den Datenschutz der Internetnutzer zu stärken. Als sichere Cloud-Alternative aus Deutschland ermöglicht die Cloud-Hosting-Plattform einen verschlüsselten Datenaustausch und eine sichere Kommunikation – frei von Gedankenmanipulation und Daten-Monetarisierung. Der Fokus liegt auf sicheren, mobilen und kundenorientierten Lösungen mit individuell anpassbaren Verträgen. Hierfür setzt luckycloud ausschließlich auf Open-Source-Software, betreibt eine eigene, hochverfügbare Serverinfrastruktur in Deutschland und verschlüsselt auf Basis der Open-Source-Software Seafile sämtliche Daten clientseitig. Dadurch verbleibt die Schlüsselhoheit 100 %ig beim Nutzer. luckycloud überzeugte, da die hohe Sicherheit und Performanz der Angebote Hand in Hand gehen mit einer hohen Usability, der Gestaltung kundenindividueller Lösungen sowie verbrauchsabhängigen Bepreisungen. Damit erfüllte das Berliner Unternehmen und sein Hosting-Angebot die Bewertungskriterien in einem besonders hohen Maß, u. a.: Benutzerfreundlichkeit/Kundenfreundlichkeit,

vielfältige und marktunübliche Services/Paketangebote,

genau definierte Mehrwertleistungen,

flexible Tarife/Vertragslaufzeiten,

Qualitätsnachweise (Gütesiegel, Zertifizierung, Testate),

besondere Sicherheitsmerkmale (beispielsweise Datensicherheit, Backup, etc.),

Kundenreferenzen,

Innovationsfaktor. Bereits seit 18 Jahren zeichnet der Verband der Internetwirtschaft visionäre und innovative Geschäftsmodelle in verschiedenen Kategorien mit dem eco-Award aus. Eine Fachjury bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung oder Politik ernennt die Nominierten. Ausschlaggebend sind neben der Einzigartigkeit und Innovation jeder Einreichung vor allem deren bahnbrechende Reich- und Tragweite für die Branche. Damit zählt der Preis zu den renommiertesten und anerkanntesten Auszeichnungen der Internetwirtschaft. In die Riege der Preisträger reihen sich namhafte Unternehmen genauso wie junge Startups ein.

