»Made in Germany« war uns von Anfang an sympathisch

EDV-Systemhaus TARADOR nimmt G DATA Sicherheitslösungen ins eigene Produktportfolio auf.

Seit 2010 existiert das EDV-Systemhaus TARADOR GmbH, das sich auf Dienstleistungen im IT-Sicherheitsumfeld spezialisiert hat. Das in Potsdam ansässige Unternehmen ist Platinum Partner der G DATA Software AG und hat sich vor allem wegen dem Gütesiegel »Made in Germany« für diese Partnerschaft entschieden.

Sebastian Lindner und Christian Jacob von TARADOR sind Mitaussteller auf dem Stand von G DATA.

Die Aufgaben von IT-Administratoren sind vielfältig: Nicht nur, dass die eigene IT-Sicherheit des Unternehmens permanent überwacht werden muss, auch Backup und Storage von Daten, das Überwachen systemkritischer Komponenten sowie die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter gehört heute zum Standard. Gut, wenn es EDV-Systemhäuser wie die TARADOR GmbH gibt, die umfassende Lösungen anbieten. Das Unternehmen existiert seit 2010 und hat sich auf Dienstleistungen im IT-Sicherheitsumfeld spezialisiert. Mit der G DATA Software AG aus Bochum gibt es eine kooperative Business-Partnerschaft auf Augenhöhe; die TARADOR ist Platinum Partner von G DATA. Gerade das Gütesiegel »Made in Germany« war ein wichtiger Punkt, weshalb sich das in Potsdam ansässige Unternehmen für den Bochumer IT-Security-Lösungsanbieter entschieden hat.

»Wir waren mit dem Prozess bei einem Marktteilnehmer nicht glücklich und haben dann beschlossen, eine alternative Lösung zu suchen. Dabei haben wir uns drei relevante Anbieter angesehen. Einer davon war G DATA. Durch »Made in Germany« war uns G DATA von Anfang an sympathisch«, sagt Sebastian Lindner, Geschäftsführer der TARADOR GmbH.

G DATA Advanced Analytics als Alleinstellungsmerkmal

Was im Notfall tun, wenn der IT-Sicherheits-GAU ausgebrochen ist? Nicht nur schnelle, sondern auch kompetente und zielführende Hilfe sind die drei wesentlichen Punkte, die es zu berücksichtigen gilt. Oder in anderen Worten: G DATA Advanced Analytics. Das Tochterunternehmen von G DATA bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im IT-Sicherheitsbereich an. Dazu gehören beispielsweise eine vertiefende Schadsoftware-Analyse, wie auch das Management akuter IT-Notstände. TARADOR weiß die IT-Notfall-Einsatztruppe der G DATA Advanced Analytics zu schätzen: »Unseren Kunden«, sagt Lindner »bieten wir deshalb regelmäßig an, IT-Sicherheits-Schulungen bei der G DATA Advanced Analytics vornehmen, oder mit Penetrationstests das Unternehmensnetzwerk überprüfen zu lassen.«

Die Vorteile für TARADOR

– Ein entscheidendes Argument: »Made in Germany« und die einfach zu bedienende Management-Konsole

– Kostenlose Weiterbildung für Mitarbeiter sowie permanenter Zugriff auf aktuelle Informationen im Partnerportal

– Einbindung in Messeauftritte und Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen. Somit eine höhere Sichtbarkeit bei Business-Kunden

Die Lösung für TARADOR

– Aufnahme der G DATA Lösungen ins Produktportfolio: »Made in Germany« mit zentralisierter Management-Konsole und Report Manager

– Höhere Kompetenz im Kundenkontakt und mehr Fachwissen der eigenen Mitarbeiter, dank Lizenzverwaltung, Webinaren und umfassenden Informationen

– Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Mitaussteller auf Messen und Veranstaltungen

Mehr Informationen zur Partnerschaft zwischen G DATA und TARADOR gibt es im Unternehmensbereich.