Neuer Deutschland-Standort: Symfony-Herausgeber SensioLabs eröffnet Büro in Hamburg

Pünktlich zum 01. Dezember 2018 ist SensioLabs um einen Standort reicher. Nach Köln und Berlin bezieht die deutsche Niederlassung des Symfony-Herausgebers nun auch in Hamburg ein eigenes Büro. Hintergrund der Expansion in eine weitere deutsche Großstadt ist der immer schneller wachsende Bedarf von Unternehmen nach externer Unterstützung bei der Entwicklung ihrer auf Symfony basierenden Web-Anwendungen.

»Der Start unseres Hamburg Office macht es uns möglich, unseren Kunden einen viel direkteren Zugriff auf unsere Experten anzubieten. Schon seit vielen Jahren unterstützen wir diverse Unternehmen in und rund um Hamburg mit unseren Leistungen. Zudem wollen wir mit diesem Schritt die Möglichkeit schaffen, neben zusätzlichen Kunden auch neue Mitarbeiter zu gewinnen, die uns vor Ort in Hamburg unterstützen«, so Freerich Bäthge, CEO der SensioLabs Deutschland GmbH.

Symfony ist weltweit das meistgenutzte PHP-Framework und wird rund um den Globus von über 600.000 Entwicklern eingesetzt. Symfony bildet die Basis zahlreicher bekannter Open-Source-Projekte wie Drupal, eZ Publish, Shopware, Oro, Akeneo und Piwik. In Deutschland nutzten die meisten DAX-Unternehmen und fast alle Internetagenturen das Symfony Framework oder andere von SensioLabs entwickelte Open Source Produkte für ihre eigenen Lösungen.

SensioLabs bietet als IT-Beratungsunternehmen neben einem umfangreichen Consulting-Angebot die konkrete Umsetzung von wegweisenden Weblösungen. Da man gemeinsam am Markt stärker agieren kann, setzt SensioLabs auf ein gut ausgebautes Partnernetzwerk, welches auf einem exklusiven Partnerprogramm basiert. Durch die Partnerschaft mit SensioLabs können Unternehmen ihren eigenen Kunden gegenüber einen besonders hohen Qualitätsstandard garantieren und versichern damit u.a. die Beschäftigung zertifizierter Symfony-Entwickler. Zu den langjährigen SensioLabs Partnern zählt am Standort Hamburg die Silpion IT-Solutions, einer der führenden Full-Service-IT-Dienstleister Norddeutschlands.

Einmal jährlich veranstaltet das Unternehmen die mehrtägige Konferenz SymfonyLive, zu der jedes Jahr hunderte PHP-Entwickler zusammenkommen. Um die Community das gesamte Jahr zusammenzuführen, finden sehr regelmäßig von SensioLabs initiierte User Group Treffen in verschiedenen Städten, u.a. in Hamburg, zu unterschiedlichen Aspekten des Frameworks statt.

Die SensioLabs Deutschland GmbH (https://sensiolabs.de/) ist die deutsche Niederlassung des Herausgebers von Symfony, einer auf PHP basierenden Open Source Software. Das Unternehmen ist an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg mit eigenen Büros vertreten und steht unter Leitung von CEO Freerich Bäthge. Mit seinem Leistungsangebot stellt SensioLabs hiesigen Unternehmen die Expertise in der Arbeit mit Symfony unmittelbar zur Verfügung. Zudem verschafft es direkten Zugang zu den weltweit besten Symfony-Entwicklern, einer Vielzahl zertifizierter Partner und Freelancer-Ressourcen deutschlandweit.