Neuer Geschäftsführer: Centric stärkt den Geschäftsbereich SAP HCM Add On

Steven Wernike treibt die Internationalisierung als neuer Geschäftsführer der Centric Deutschland voran.

Steven Wernike wurde zum 1. Februar 2020 in die Geschäftsleitung der Centric IT Solutions GmbH berufen. In dieser Position ist er wie bereits in den letzten Jahren weiterhin für den Geschäftsbereich SAP HCM Add On Tools verantwortlich und übernimmt zusätzliche administrative Aufgaben. Steven Wernike wurde von Gerard Sanderink, Gründer und Inhaber der internationalen Centric-Gruppe, zum Geschäftsführer bestellt. In seiner neuen Funktion wird der erfahrene Finanz- und IT-Experte, der bereits seit zehn Jahren für Centric tätig ist, vor allem die Internationalisierung des erfolgreichen Geschäftsbereichs SAP HCM Add Ons vorantreiben. Neben dem internationalen Ausbau des Kerngeschäfts rund um das Personalmanagementsystem SAP HCM will Centric Deutschland auch neue Projektbereiche im SAP-Umfeld erschließen. Hier stehen vor allem strategische Zukäufe auf dem Plan.

Steven Wernike, der in den letzten Jahren als CFO und BU Manager SAP HCM Add Ons den SAP-Geschäftsbereich erfolgreich ausgebaut hat, freut sich auf sein erweitertes Aufgabenfeld: »In der DACH-Region gehören wir beim Thema Internes Kontrollsystem (IKS) für SAP HCM bereits heute zu den führenden Experten. Das Thema steht bei vielen Unternehmen derzeit ganz oben auf der Agenda. Wegen ständig wachsender Anforderungen an die Compliance und Effizienz ihrer sensiblen Prozesse suchen Personalabteilungen verstärkt nach einfach anwendbaren Spezialtools, um ihre Arbeit mit SAP HCM zu optimieren. Wir können hier auf langjährige Praxiserfahrung in HCM-Projekten verweisen und decken mit unseren schnell implementierbaren Add On Tools genau den Bedarf der SAP-Anwenderunternehmen ab. In den letzten Jahren haben wir zahlreiche namhafte, weltweit präsente Kunden wie die Evonik Industries AG, die BSH Hausgeräte GmbH und die Fressnapf Tiernahrungs GmbH hinzugewonnen. Der weitere internationale Ausbau unseres SAP-Geschäfts ist damit der folgerichtige nächste Schritt. Unser gesamtes Team freut sich auf die neuen Herausforderungen und Potenziale.«

Steven Wernike, Geschäftsführer, Centric IT Solutions GmbH