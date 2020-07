Neues IGEL Ready Program öffnet IGEL-Betriebssystem für unbegrenzte Integration von Partnerlösungen

Zahl von 90 Technologiepartnern soll sich bis 2021 verdoppeln – neues Ökosystem erweitert Möglichkeiten, Hardware, Software und Anwendungen in die IGEL-Plattform zu integrieren.

IGEL, führender Anbieter eines Edge Operating Systems (OS) für Cloud Workspaces, stellt das IGEL Ready Program vor. Dieses öffnet das IGEL Betriebssystem für jeden Technologiepartner, der seine Produkte integrieren und validieren möchte. Bereits heute sind mehr als 90 Unternehmen in die IGEL Plattform integriert, unter anderem Microsoft, Citrix und Zoom. Mit den erweiterten Möglichkeiten des IGEL Ready Program zielt IGEL darauf, diese Zahl bis 2021 zu verdoppeln. Das neue Partnerprogramm schafft ein Ökosystem, in dem Kunden mit dem IGEL OS kompatible Geräte und Anwendungen in vielen Kategorien vergleichen, sie schnell mit ihren Cloud Workspaces oder virtuellen Desktops verbinden und sicher von jedem Endgerät mit IGEL OS darauf zugreifen können.

Für Technologiepartner bedeutet das IGEL Ready Program eine gute Möglichkeit, ihre Produkte einem wachsenden Markt anzubieten und die Präsenz gegenüber ihren Kunden zu stärken. IGEL Ready nimmt ab sofort Bewerbungen von allen Hard- und Softwareanbietern sowie Peripherieherstellern entgegen, die daran interessiert sind, ihre Technologie in IGEL zu integrieren und zu verifizieren. Sofern sie die speziellen Hard- und Software-Anforderungen erfüllen und die Kompatibilität gewährleisten, werden die Anwendungen als IGEL Ready Showcase nach acht Kategorien geordnet für Kunden präsentiert: Cloud Workspaces / VDI / DaaS, Communication and collaboration, Software and applications, Endpoints, Peripherals and others, Printers and Scanners, Security, Analytics.

IGEL arbeitet bereits mit 150 Partnern daran, diese in das Programm einzuführen, darunter Goliath Technologies, Lakeside Software, LG Business Solutions, Liquidware, Login VSI, PrinterLogic, Sennheiser, Tehama, Cherry, ControlUp, deviceTRUST, Fluendo, Tricerat, SecMaker, OnLogic, Systec & Solutions, BUURST, Channel Mechanics, Veridium and EPOS.

Mit der Teilnahme am IGEL Ready Program erreichen Partner mehr als 3 Millionen Endgeräte, die derzeit mit IGEL OS betrieben werden, sowie über 17.000 IGEL Kunden und Tausende von IGEL Vertriebspartnern.

Jed Ayres, CEO von IGEL: »Jetzt kommt die Zeit von IGEL. Vor über einem Jahrzehnt sahen wir mit dem Aufkommen der Cloud und virtuellen Desktops unsere Chance im Markt. Wir entschieden uns, unseren Fokus zu verschieben und unser einfaches, aber leistungsstarkes Betriebssystem zu perfektionieren. Damit haben wir uns für das enorme Wachstum positioniert. Mit dem Wandel zu einer offenen Plattform, die speziell auf Partner ausgerichtet ist, beginnt jetzt eine neue Ära.«

Mit dem IGEL Ready Program können Kunden Angebote aus dem reichhaltigen IGEL Partnerökosystem nutzen und dabei darauf vertrauen, dass sie ihre Angestellten mit den wichtigsten Tools und Funktionen ausstatten, damit diese ihre Arbeit sicher und effektiv verrichten können. In seiner 20-jährigen Geschichte hat IGEL Beziehungen zu bekanntesten Marken der Hard- und Softwarebranche etabliert, darunter Amazon, AMD, Intel, VMware und Cisco. Im Jahr 2019 wurde IGEL als erstes Linux-basiertes Betriebssystem für Windows Virtual Desktop zertifiziert.

Pratik Shah, Director of Product Management von Citrix: »Citrix und IGEL arbeiten seit 20 Jahren eng zusammen, um ihren gemeinsamen Kunden einfache, smarte und sicher Lösungen anzubieten. Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit dem Start des IGEL Ready Program zu erweitern. Damit stellen wir sicher, dass unsere validierten Lösungen leicht gefunden werden, und unsere Kunden können sich sicher sein, dass sie die aktuellsten Versionen verwenden, die auf ihre Leistungsfähigkeit und Interoperabilität hin getestet wurden.«

Interessierte Partner können den Bewerbungsprozess für das IGEL Ready Program hier starten: https://www.igel.de/partners/technology-partners/

Das IGEL Ready Ökosystem erkunden: igel.com/ready

Hintergrund:

Die Ankündigung des IGEL Ready Program kommt zu einem kritischen Augenblick für die IT-Branche. Die weit verbreitete Migration in die Cloud und die Zunahme von verteilten Arbeitsplätzen führten zu Änderungen bei der Verwaltung und Absicherung von Endgeräten. Das verstärkt die Nachfrage nach virtuellen Apps, Desktops und Cloud Workspaces. Im Jahr 2019 verlieh Microsoft mit der lang erwarteten Vorstellung von Windows Virtual Desktop, bei der Linux am Endpoint öffentlich akzeptiert wurde, dem Markt weiteren Schwung

Diese Rahmenbedingungen unterstützen das Wachstum und die Marktführerschaft von IGEL. Denn IGEL hat frühzeitig erkannt, dass sein Edge Betriebssystem und seine Verwaltungswerkzeuge Unternehmen dabei helfen können, über Nacht in die Cloud zu migrieren. Mit der Installation von IGEL OS auf einem beliebigen x86-64 Gerät- einschließlich Windows Desktops, Laptops, HP oder Dell Wyse Thin Clients und Mac Books – kann eine Verbindung zu jeder Cloud, einschließlich AWS, Azure, Citrix und VMware hergestellt werden. Mit IGEL können Unternehmen bestehende Hardware einfach umwandeln und Tausende von Endgeräten über eine zentrale Schnittstelle verwalten, mit der Sicherheit eines schlanken, Read-only Linux Betriebssystems.

IGEL hat sich als führende Stimme bei Endgeräten für den Zugriff auf Virtual Desktops und Cloud Workspaces sowie als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen etabliert. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen die 100-Millionen-Dollar-Umsatzhürde genommen und die aktuelle Nachfrage ist ungebrochen, da mobiles und verteiltes Arbeiten das moderne Leben transformiert.

