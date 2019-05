noris network übernimmt netplace

noris network lädt am 17. und 18. Juli 2018 zur IT-Fachtagung »#DIGITALISIERUNG – get IT ready« am Standort München/Aschheim ein. Der Rechenzentrumsdienstleister bietet mit dieser Veranstaltung ein Forum für IT-Verantwortliche, um mit IT-Experten verschiedener Hersteller in Vorträgen und Workshops die Frage zu klären: Was bedeutet die Digitalisierung für Unternehmen? Unabhängig von Branchen und Größen wollen…

Weiterlesen →