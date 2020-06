OfficeMaster Call Recording von Ferrari electronic – Rechtssicherer Telefonmitschnitt auch im Homeoffice

Das Aufzeichnen von Telefongesprächen ist in zahlreichen Branchen längst etabliert. Sei es infolge gesetzlicher Vorschriften, zur Serviceoptimierung oder um telefonisch getroffene Vereinbarungen nachvollziehen zu können. Aber lässt sich dieses Verfahren auch aufrechterhalten, wenn Mitarbeiter kurzerhand ins Homeoffice beordert werden?

Die vergangenen Wochen stellten den Unternehmensalltag gehörig auf den Kopf. Sofern ansatzweise möglich, wurden Mitarbeiter zur Arbeit im Homeoffice angewiesen. Mit der alleinigen Verlagerung des Arbeitsmittelpunkts in die eigenen vier Wänden ist es allerdings nicht getan. Wesentlich für den Erfolg dieses Arbeitsmodells ist, dass das Homeoffice eine gleichwertige Alternative zum Unternehmensbüro darstellt. Es muss sichergestellt sein, dass Arbeitsprozesse uneingeschränkt und verlustfrei fortgeführt werden können und bestehende Sicherheitsstandards auch weiterhin erfüllt werden.

Nutzerverwaltung ermöglicht zentrales Rechte- und Sicherheitsmanagement. Beste Voraussetzungen hierfür schaffen die Entwicklungen des UC-Herstellers Ferrari electronic. Mit OfficeMaster Call Recording 5.0 hat das Berliner Unternehmen eine Lösung für den Telefonmitschnitt entwickelt, die sich problemlos in bestehende IT-Systeme integrieren lässt. Neuanschaffungen von Soft- oder Hardware sind nicht notwendig. Unternehmen steht damit eine unkomplizierte modulare Lösung zur Verfügung, anhand derer die Mitarbeiter Telefonate auch in den eigenen Räumlichkeiten und unter Verwendung der bereits bestehenden IT rechtssicher mitschneiden können.

Realisiert wird dies über eine Nutzerverwaltung, die mit der neuen Version der Lösung erstmals zur Verfügung steht. Sie unterstützt die Authentifizierung von Usern und Usergruppen durch das Active Directory und erlaubt ein zentrales Rechte- und Sicherheitsmanagement für alle angebundenen Clients. Die Implementierung wird insbesondere bei mehreren Anwendern vereinfacht und die Sicherheit erhöht. OfficeMaster Call Recording 5.0 selbst ist auf dem Unternehmensnetzwerk abgelegt. Die Mitarbeiter haben die Anwendung auf ihren Laptops oder PCs installiert, der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt über eine sichere VPN-Verbindung.

Intuitive Bedienung und flexible Voreinstellungen. OfficeMaster Call Recording 5.0 lässt sich intuitiv bedienen und zeigt anhand vielfältiger Echtzeitfunktionen den aktuellen Status und die belegten Leitungen an. Es ist möglich, sowohl automatisiert als auch manuell mitzuschneiden, wahlweise wird nur der Anrufer oder der Angerufene aufgenommen. Anhand des Mitschnitt-Finders können gespeicherte Mitschnitte gesucht, angehört, versendet, archiviert und vom Administrator gelöscht werden.

Die auch im Homeoffice verpflichtenden Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien erfüllt die Lösung über auswählbare Voreinstellungen. Durch sogenannte Prefilter können einzelne Nummern oder feste Zeiträume nach Bedarf vom Mitschnitt ausgeschlossen werden. Sicherheitsvorkehrungen gegen missbräuchliche Nutzung und Manipulationsversuche realisiert die Lösung über einen Passwortschutz, verschlüsselte Speicherung und eine rollenbasierte Anwenderoberfläche. Eine Fingerprint-Funktion weist auf nachträgliche Veränderungen der Mitschnitte hin.

In Kombination mit der OfficeMaster Suite 7 DX stehen Unternehmen noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Die neue Unified-Communications-Lösung von Ferrari electronic ist mit einer eigenen Voicemail-Lösung ausgestattet, die entgangene Anrufe im E-Mail-Postfach anzeigt. So ist sichergestellt, dass auch im Homeoffice kein Anruf verloren geht.

Fazit. Die Arbeit im Homeoffice muss keine Einschränkung der Arbeitsprozesse bedeuten. Setzen Unternehmen auf die OfficeMaster-Produktfamilie von Ferrari electronic sind dem Fortführen des Arbeitsalltags kaum Grenzen gesetzt.

