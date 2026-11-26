Auf der it-sa 2026 haben Sprecher von 18 Ausstellern vier Fragen beantwortet: Was prägt die Messe, was wollen Besucher am Stand wissen, was bringt 2027 und wie gefährlich ist KI? Einig waren sie sich beim Dauerthema KI, beim Wunsch nach Ordnung in der Sicherheitsarchitektur und bei den Fristen für 2027. Bei der Risikoeinschätzung reichen die Urteile vom »Apocaloptimisten« bis zum Vorwurf des Marketings.

Management Summary

Gleiche Botschaft: KI taucht an nahezu jedem Stand auf. Unvorbereitete Besucher können Angebote laut consistec kaum unterscheiden.

KI taucht an nahezu jedem Stand auf. Unvorbereitete Besucher können Angebote laut consistec kaum unterscheiden. Konsolidierung: Anbieter wie Forescout und DigiCert sehen den Weg von Point Products zu zusammenhängenden Sicherheitsumgebungen. Die Prüffrage lautet, welche vorhandenen Werkzeuge ein neues Produkt ersetzt.

Anbieter wie Forescout und DigiCert sehen den Weg von Point Products zu zusammenhängenden Sicherheitsumgebungen. Die Prüffrage lautet, welche vorhandenen Werkzeuge ein neues Produkt ersetzt. Transparenz gefragt: Besucher wollen ihre eigene Umgebung sehen, etwa bei Datenklassifizierung, SOC- und SIEM-Modernisierung, DORA und der Kontrolle von KI-Agenten. Eigene Beispieldaten machen Demos aussagekräftig.

Besucher wollen ihre eigene Umgebung sehen, etwa bei Datenklassifizierung, SOC- und SIEM-Modernisierung, DORA und der Kontrolle von KI-Agenten. Eigene Beispieldaten machen Demos aussagekräftig. 2027 bringt Fristen: Banken und Versicherer sollten den Anschluss an die EUDI-Wallet in die Budgetplanung 2027 aufnehmen. Agentische KI erreicht laut Futurae die regulierten Branchen.

Banken und Versicherer sollten den Anschluss an die EUDI-Wallet in die Budgetplanung 2027 aufnehmen. Agentische KI erreicht laut Futurae die regulierten Branchen. Streitpunkt KI-Risiko: Die Einschätzungen reichen von Chance über Marketing bis zum zweischneidigen Schwert. Einigkeit herrscht bei Leitplanken und zentral gesteuerter Nutzung gegen Schatten-KI.

Was prägt die Messe, was wollen Besucher am Stand wissen, was bringt 2027 und wie gefährlich ist KI? Sprecher von 18 Ausstellern haben diese vier Fragen auf der it-sa 2026 beantwortet. In drei Punkten lagen sie nah beieinander, beim vierten gingen die Einschätzungen weit auseinander.

Die einhellige Botschaft: KI ist überall

Schon am Morgen fiel Dr.-Ing. Thomas Sinnwell, Mitgründer und Geschäftsführer von consistec, der Andrang auf. Für unvorbereitete Besucher hält er die Orientierung allerdings für schwierig. »Die Botschaften sind doch sehr, sehr ähnlich. KI ist überall, irgendwo schwirrt es mit.« Ein Urteil über andere Stände konnte sich Armin Simon von Thales Cybersecurity Products kaum bilden. »Unser Stand ist so frequentiert, wir kommen gar nicht aus den Gesprächen raus.«

Unter der KI-Oberfläche entdeckten mehrere Gesprächspartner einen Wunsch nach Ordnung. Dirk Decker, Regional Director Central Europe bei Forescout, sieht die Branche auf dem Weg von einzelnen Point Products zu zusammenhängenden Sicherheitsumgebungen. Bei DigiCert spricht Robert Frank, Area Vice President Central Europe, von »Total Cost of Trust«. Statt Bausteine zu sammeln, sollten Unternehmen »eine Lego-Platte der Logik für Trust« entwerfen und diese dann bebauen. Beim Vergleich von Angeboten lohnt deshalb die Prüffrage, welche vorhandenen Werkzeuge ein neues Produkt überflüssig macht. Souveränität deutet Dr. Claudio Marforio, Mitgründer und CEO von Futurae, ganz pragmatisch als Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern.

Besucher wollen ihre eigene Umgebung sehen

An seinem Stand fragten Besucher vor allem nach Transparenz über die eigene Infrastruktur, berichtet Sinnwell. Zwei Lager unterscheidet Matthias Canisius, Area Vice President DACH bei Cyera. Die einen suchen für Compliance-Zwecke endlich eine saubere Klassifizierung ihrer unternehmensspezifischen Daten. Die anderen wollen KI kontrolliert einführen und müssen dafür wissen, wer oder was auf welche Daten zugreift. Sinnvoll ist es, zu solchen Gesprächen eigene Beispieldaten mitzubringen. Eine Vorführung mit Herstellerdaten verrät wenig über die eigene Umgebung.

Bei Strike48 drehte sich vieles um die Modernisierung von SOC und SIEM. »Die ist zwangsläufig, da kommt keiner mehr dran vorbei«, sagt Abdeslam Afras, Senior Director EMEA & Global Head MSSPs. Mit Finanzkunden sprach Thomas Wendt von Qualys vor allem über DORA und den Aufbau eines Risk Operations Centers. Sophos zeigte mit Fusion ein KI-gestütztes Abwehrsystem. Als Thema des kommenden Jahres sieht Sven Janssen, VP Sales DACH, allerdings Managed SOC.

Fast jedes Gespräch von Robert Sindlinger, Area Vice President EMEA Central bei Tanium, drehte sich um Automatisierung im Endpunktmanagement. Als jüngste Neuerung zeigte Tanium das agentische KI-System Atlas. Am Check-Point-Stand fragten Besucher nach der Kontrolle von KI-Agenten auf Netzebene. »Unternehmen wollen wissen, welche KI-Anwendungen und Agenten in ihrem Netz unterwegs sind und was sie dort dürfen«, sagt Lothar Geuenich, VP Central Europe bei Check Point Software. Die im Juli eingeführte AI Network Firewall setze genau dort an.

2027 bringt Fristen und Agenten

Für Banken und Versicherer sieht Henning Dittmer, VP DACH bei Ping Identity, ein unterschätztes Pflichtthema. Bis Ende 2027 müssen viele Unternehmen die EUDI-Wallet akzeptieren. »Das fliegt im Hintergrund von KI ein bisschen unterm Radar«, sagt Dittmer. Banken sollten den Wallet-Anschluss bereits in die Budgetplanung 2027 aufnehmen. Er berührt Kundenauthentifizierung und Betrugsprävention gleichermaßen. Auch Marforio erwartet eine breite Einführung digitaler Identitäten. Agentische KI, 2026 vor allem im E-Commerce zu sehen, erreicht nach seiner Prognose 2027 die regulierten Branchen.

Decker rechnet mit einem deutlichen Wechsel der Kundenwünsche von reiner Sichtbarkeit zu konkreten Handlungsvorschlägen. Alexander Koch, Senior Vice President Sales EMEA bei Yubico, spricht von »Campus-wide Deployments«. Hardware-Schlüssel schützen dann die Konten der gesamten Belegschaft statt nur privilegierte Zugänge. Canisius rechnet mit Systemen ganz ohne menschliche Orchestrierung. Steuern und schützen würde sie eine weitere KI-Ebene. Vor einer »KI-Schattengesellschaft« im Unternehmen warnt Frank Roidl, Senior Vice President Sales DACH bei Getronics. Viele Beschäftigte nutzten private Chatbots längst auch für Arbeitsthemen.

Bei KI gehen die Meinungen auseinander

Im eigenen Haus nutzen die meisten Befragten KI längst, von der Softwareentwicklung bis zu internen Abläufen. Canisius bezeichnet sich nach einem Begriff aus einer Dokumentation als »Apocaloptimist«. Als alter Pentester sieht Patrick Münch, CSO und Mitgründer von Mondoo, vor allem die gesunkene Einstiegshürde. Heute könne »der Student von nebenan« Exploits bauen. Wendt verweist auf die Teilnahme von Qualys an Project Glasswing und hält einen Teil der Debatte für Inszenierung. »Dass man vor die Presse tritt und sagt, wir haben Angst vor unserem eigenen Modell, das ist Marketing.«

Ohne Leitplanken droht dagegen Übereifer. Thomas Müller-Martin, Field Strategist bei Omada Identity, beschreibt eine KI mit wörtlich genommenem Auftrag: »Du sagst ›Räum meine Mailbox auf‹, und der Agent löscht den ganzen C-Drive. Die KI betrachtet die Aufgabe als gelöst, aber die Intention wurde fehlgedeutet.« Dittmer formuliert dazu eine einfache Regel. »Nur weil eine KI was kann, heißt das nicht, dass sie es auch darf.« Jermaine Njemanze, VP Solution Engineering bei Filigran, setzt auf KI-Bildung und hält Untergangsszenarien für überzogen. »Ich vertraue dem menschlichen Erfindungsgeist mehr als der KI.«

Nüchtern bleibt Steffen Greiner, Geschäftsführer von ADS-TEC Industrial IT. Für ihn bietet KI am Edge mit Datenverarbeitung direkt am Entstehungsort vor allem Chancen. Sein Geschäftspartner Sinnwell hält Anomalieerkennung ohne KI für eine »Mission Impossible«. Bedrohlicher findet er manipulierte Nachrichten und Pseudofakten.

Am offensten bekennt sich Alexander Ingelheim, CEO und Mitgründer von Proliance, zur KI. »Ich bin ein absoluter KI-Liebhaber«, sagt er. Er nutze die Technologie intensiv, nennt sie im Hinblick auf die Bedrohungslage aber zugleich ein »zweischneidiges Schwert«. Bei Proliance, das Kunden bei Sicherheits- und Compliance-Prozessen unterstützt, solle die Nutzung breit wachsen, aber zentral gesteuert bleiben, damit keine Schatten-KI entstehe.

Dass die meisten Befragten KI selbst einsetzen, kommt ihren Kunden zugute. Vom Umgang mit Schatten-KI bis zu Leitplanken für Agenten sammeln die Anbieter dabei Erfahrungen aus erster Hand. Im nächsten Projektgespräch lohnt die Frage nach dieser Praxis. Sie zeigt, wie ein Hersteller die eigenen Empfehlungen im Alltag umsetzt.

Tipps

Prüffrage stellen: Welche vorhandenen Werkzeuge macht ein neues Produkt überflüssig? So lassen sich Angebote trotz ähnlicher KI-Botschaften vergleichen. Eigene Daten mitbringen: Eine Vorführung mit Herstellerdaten verrät wenig. Beispieldaten aus der eigenen Umgebung zeigen, ob ein Produkt passt. Wallet-Anschluss einplanen: Banken und Versicherer sollten die EUDI-Wallet in die Budgetplanung 2027 aufnehmen und je Prozess prüfen, ob die Akzeptanzpflicht greift [1][9]. Schatten-KI erfassen: Eine offene, sanktionsfreie Umfrage zeigt, welche KI-Werkzeuge im Haus genutzt werden. Danach freigegebene Alternativen, klare Regeln und Schulung anbieten [4]. Agenten begrenzen: Jeder KI-Agent erhält eine eigene Identität, kurzlebige Zugangsdaten mit minimalen Rechten und eine Liste zugelassener Werkzeuge [6]. Managed SOC vertraglich klären: Festlegen, welche Maßnahmen der Dienstleister nachts selbst ausführen darf, etwa Konten sperren oder Endpunkte isolieren [7][8]. Nach der Praxis fragen: Im Projektgespräch erfragen, wie der Hersteller KI, Schatten-KI und Agenten-Leitplanken selbst im Alltag umsetzt.

FAQ

Was ist die EUDI-Wallet und wer muss sie akzeptieren?

Die European Digital Identity Wallet ist eine digitale Brieftasche für Identitätsnachweise nach der Verordnung (EU) 2024/1183 [2]. Jeder Mitgliedstaat muss bis etwa 24. Dezember 2026 mindestens eine Wallet anbieten. Die Annahmepflicht für regulierte private Dienste wie Banken folgt etwa am 24. Dezember 2027 [1][9].

Wann startet die deutsche Wallet?

Die erste öffentliche Stufe der deutschen staatlichen Wallet ist laut Zeitplan für Anfang Januar 2027 vorgesehen. Seit Januar 2026 gibt es eine Sandbox [1].

Gilt die Akzeptanzpflicht automatisch für jede Bank?

Sie gilt für Unternehmen, die zur starken Nutzerauthentifizierung verpflichtet sind. Bei Banken liegt das im Online-Banking typischerweise vor, die Prüfung bleibt aber je Prozess nötig [11]. Die Wallet muss unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Wunsch der Kunden akzeptiert werden [9].

Was ändert sich zusätzlich durch die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR)?

Die AMLR (Verordnung (EU) 2024/1624) gilt in wesentlichen Teilen ab dem 10. Juli 2027 und berücksichtigt elektronische Identifizierungsmittel nach eIDAS ausdrücklich als Verfahren zur Identitätsprüfung [9].

Was verlangt DORA und seit wann?

DORA ist seit dem 17. Januar 2025 verbindlich anzuwenden. Die Verordnung regelt IKT-Risikomanagement, die Meldung von IKT-Vorfällen, Resilienztests und den Umgang mit IKT-Drittdienstleistern [3][10]. Sie betrifft Finanzunternehmen und mittelbar ihre IKT-Dienstleister [10].

Was wird aus den BAIT der BaFin?

Institute im DORA-Anwenderkreis fallen seit dem 17. Januar 2025 nicht mehr unter die BAIT. Diese werden mit Ablauf des 31. Dezember 2026 vollständig aufgehoben [3].

Was ist Schatten-KI?

Schatten-KI bezeichnet KI-Werkzeuge, die Mitarbeitende ohne Freigabe des Unternehmens beruflich nutzen, meist über private Konten bei öffentlichen Chatbots. Gefährlich wird sie durch die Daten, die dabei das Haus verlassen [4].

Wie verbreitet ist Schatten-KI in Deutschland?

Laut einer Bitkom-Befragung von Sommer 2025 (604 Unternehmen) ist private KI-Nutzung in 8 Prozent der Unternehmen weit verbreitet und in 17 Prozent in Einzelfällen vorhanden. Nur 26 Prozent stellen Zugang zu generativer KI bereit [4].

Was unterscheidet KI-Agenten von Chatbots, und welche Risiken entstehen?

Agenten führen Aufgaben selbstständig in mehreren Schritten aus und benötigen dafür Zugriffsrechte [5]. Risiken sind unter anderem Prompt Injection, Kontrollverlust und Datenweitergabe [5]. Die OWASP Top 10 für agentische Anwendungen 2026 nennen Zielübernahme, Tool-Missbrauch und den Missbrauch von Identitäten und Berechtigungen [6].

Worauf kommt es bei einem Managed SOC an?

Das Service-Label sagt wenig. Entscheidend ist die Verantwortungskette vom Signal bis zur Nachbereitung und welche Gegenmaßnahmen der Anbieter eigenständig ausführen darf [7]. Zu klären sind außerdem überwachte Quellen, Besetzung in der Nacht, Reaktionszeiten und Datenstandort [8]. Nach NIS-2 muss ein erheblicher Vorfall binnen 24 Stunden gemeldet werden [8].

Quellen (Abruf: 26.11.2026)

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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