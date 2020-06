Plattform für Erfassungslösung – Ab in die Cloud

Gerade in Zeiten von Covid-19, wo so viele Menschen wie noch nie zuvor im Home Office arbeiten, zeigen sich die Vorteile von Cloud Computing in ihrer ganzen Bandbreite. Die steigende Nachfrage nach entsprechenden Lösungen bestätigt den Trend.

Für ein perfektes Zusammenspiel ist es notwendig, alle Geschäftsprozesse einzubeziehen. So sollte zum Bespiel auch eine Scanlösung webbasiert und in der Lage sein, digitalisierte Dokumente und Informationen direkt in Cloudanwendungen zu integrieren – Info Input Solution von Kodak Alaris ist so eine Lösung.

Webbasierte Erfassung – schnell, intelligent, effizient. Gerade bei der dezentralen Digitalisierung von Dokumenten sind flexible Lösungen gefragt. Alaris Info Input Solutions erleichtert als browserbasierte Plattform die einfache Bereitstellung der Erfassungslösung, was die Kosten für die IT-Administration verringert. Für mobile Geräte steht auch eine App zur Verfügung, womit sich Dokumente jederzeit und an jedem Ort schnell mit dem Smartphone oder Tablet digitalisieren lassen. Die gescannten Informationen können dann nahtlos in den digitalen Workflow integriert werden. Die gesamte Kommunikation erfolgt mit standardmäßiger Secure-Sockets-Layer-Verschlüsselung (SSL).

Die intuitive Bedienoberfläche minimiert die Einarbeitungszeit. Außerdem kann die Scanfunktion optional innerhalb einer Geschäftsanwendung ausgeführt werden, sodass Benutzer die Anwendung zum Scannen nie beenden müssen. Es lassen sich aber auch digitale Daten, wie zum Beispiel E-Mails, erfassen. Intelligente Funktionen wie die erweiterte Indizierung sowie Extrahierung von Informationen und die direkte Integration in den Geschäftsprozess reduzieren Fehler.

Alaris Info Input Solution ist sicher, skalierbar, heterogen und bietet Unternehmen eine praktische Möglichkeit vorhandene Investitionen zu nutzen. Die offene Architektur ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Systeme sowie eine einfache Migration, ohne das Risiko einer Bereitstellung einzugehen, bei der das System komplett ersetzt werden muss.

Alaris Info Input Solution ist auch perfekt für international tätige Unternehmen. Die Lösung unterstützt neben Englisch und Deutsch, auch Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Spanisch sowie Arabisch. Das gilt auch für die optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR): Mit dieser Funktion können Benutzer bei der Verwendung von OCR zur Indizierung von Dokumenten mithilfe eines einfachen Drop-down-Menüs schnell die Sprache wechseln.

Kodak Alaris, bekannt durch seine leistungsstarken Produktionsscanner, bietet auch eine breite Range an Desktop- und Abteilungsscannern, Erfassungslösungen sowie Service und Support für alle Belange des Capturings.

Weitere Informationen unter www.alarisworld.com

Bilder: © Kodak Alaris