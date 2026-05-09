Proaktive Vermeidung von IT‑Ausfällen durch agentenbasierte künstliche Intelligenz

Moderne IT‑Landschaften sind durch hohe Komplexität, hybride Architekturen und eine wachsende Anzahl an Abhängigkeiten gekennzeichnet. In solchen Umgebungen führen Störungen häufig zu erheblichen geschäftlichen Auswirkungen. Ein zunehmend relevanter Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist der Einsatz von agentenbasierter künstlicher Intelligenz zur vorausschauenden Erkennung und Prävention von IT‑Problemen.
Von reaktiver Störungsbehebung zu präventivem IT‑Betrieb
Traditionell reagieren IT‑Organisationen auf Vorfälle erst nach deren Auftreten. Neue KI‑gestützte Verfahren ermöglichen jedoch einen Paradigmenwechsel: IT‑Risiken werden frühzeitig identifiziert und automatisiert adressiert, bevor sie sich zu geschäftskritischen Ausfällen entwickeln. Grundlage hierfür ist die kontinuierliche Analyse großer Mengen an Betriebs‑ und Observability‑Daten aus Anwendungen, Infrastrukturen und Netzwerken.
Einsatz von KI‑Agenten zur Ursachenanalyse
Zentraler Bestandteil dieses Ansatzes ist eine auf KI‑Agenten basierende Ursachenanalyse. Diese erkennt wiederkehrende Muster und sogenannte Vorläuferbedingungen von Ausfällen, die in komplexen IT‑Umgebungen häufig nur schwer manuell zu identifizieren sind. Die KI analysiert Korrelationen zwischen Anwendungsverzögerungen, Infrastrukturkonflikten, Konfigurationsänderungen und betrieblichen Ereignissen und leitet daraus kausale Zusammenhänge ab. ,
Durch diese automatisierte Analyse lassen sich kleine Anomalien erkennen, die sich schrittweise ausbreiten und später zu größeren Störungen führen könnten. IT‑Teams erhalten dadurch umsetzbare Erkenntnisse in deutlich kürzerer Zeit als mit klassischen Analyseverfahren.
Effizienzgewinne und betriebliche Auswirkungen
Der Einsatz agentenbasierter KI führt in der Praxis zu einer signifikanten Reduzierung von IT‑Vorfällen. Erfahrungswerte aus Kundenumgebungen zeigen, dass die Anzahl ungeplanter Störungen deutlich sinken kann, während sich gleichzeitig der Aufwand für geplante Wartungsarbeiten reduziert. Zudem verkürzt sich die Zeit für die Ursachenanalyse größerer Vorfälle von mehreren Wochen auf wenige Stunden, was die Berichtserstellung und Nachbearbeitung erheblich beschleunigt. ,
In großem Maßstab angewendet, trägt dieser Ansatz zu erheblichen Kosteneinsparungen bei, da Ausfälle vermieden und Betriebsunterbrechungen minimiert werden. Gleichzeitig erhöht sich die Stabilität geschäftskritischer Produktionssysteme, insbesondere in heterogenen und herstellerübergreifenden IT‑Landschaften. ,
Qualitätssicherung und menschliche Einbindung
Trotz des hohen Automatisierungsgrads bleibt die Einbindung von IT‑Expertinnen und ‑Experten ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Die durch KI generierten Erkenntnisse werden im betrieblichen Kontext überprüft und validiert, um ihre Relevanz und Umsetzbarkeit sicherzustellen. Dies unterstützt fundierte Entscheidungen und reduziert das Risiko von Fehlinterpretationen automatisierter Analysen.
Ausblick
Die vorausschauende Erkennung und Prävention von IT‑Ausfällen mithilfe agentenbasierter künstlicher Intelligenz etabliert sich zunehmend als zentraler Baustein eines modernen IT‑Betriebs. Durch die Kombination aus kontinuierlicher Datenanalyse, automatisierter Ursachenforschung und menschlicher Expertise können Unternehmen ihre IT‑Resilienz nachhaltig steigern und den Übergang von reaktiven zu präventiven Betriebsmodellen vollziehen.
Albert Absmeier & KI
Der Artikel basiert auf dieser Pressemeldung von Kyndryl
IT-Ausfälle proaktiv verhindern: Kyndryl stellt neue Agenten-basierte KI-Funktion vor
Die patentierte Kyndryl Bridge-Funktion identifiziert IT-Probleme, die anschließend von KI-Agenten gelöst werden können. Das erzielt Einsparungen, indem Vorfälle vermieden werden und kostspielige planmäßige Wartungsarbeiten entfallen.
Kyndry, Anbieter von geschäftskritischen Technologiedienstleistungen für Unternehmen, hat heute eine neue patentierte Funktion in seiner KI-gestützten, offenen Integrationsplattform Kyndryl Bridge vorgestellt. Sie ermöglicht es Kunden, IT-Risiken automatisch zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Ausfällen eskalieren, die sich auf das Geschäft auswirken.
Die Vorhersage- und Präventionsfunktion von Kyndryl wurde auf Kyndryl Bridge implementiert und bietet den mehr als 1.400 Kunden, die Kyndryl Bridge nutzen, KI-Agenten-gestützten Support. Kyndryl Bridge generiert jeden Monat mehr als 16 Millionen KI-Erkenntnisse, hat eine Reduzierung der IT-Vorfälle um bis zu 50 % bewirkt und sorgt durch vermiedene Ausfälle und eingesparte Kosten für geplante Wartungsarbeiten jährliche Einsparungen in Höhe von insgesamt 3 Milliarden US-Dollar.
»Durch die Einbettung von KI-Agenten in Kyndryl Bridge zur proaktiven Risikoerkennung wandeln wir den IT-Betrieb von reaktiver Ausfallbehebung hin zu proaktiver, evidenzbasierter Prävention«, sagte Xerxes Cooper, Global Leader bei Kyndryl Delivery. »Die Korrelation von Millionen von Observability-Signalen über Anwendungen und die gesamte Infrastruktur hinweg hilft unseren Kunden, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie überhaupt spürbar werden.«
Dieser proaktive Ansatz basiert auf einer auf KI-Agenten gestützten Ursachenanalyse innerhalb von Kyndryl Bridge, die auf mehr als 200.000 Kundengeräten verfügbar ist, um die zugrunde liegenden Bedingungen zu identifizieren, die häufig Ausfällen vorausgehen. Durch die Beschleunigung von Analysen, die früher umfangreiche manuelle Untersuchungen erforderten, ermöglicht die Plattform den Teams, umsetzbare Erkenntnisse schneller zu gewinnen. Dies unterstützt ein früheres Eingreifen und reduziert die Auswirkungen komplexer Vorfälle in hybriden und herstellerübergreifenden Umgebungen.
In großem Maßstab reduziert diese fortschrittliche Funktion die Zeit die für die Ursachenanalyse größerer IT-Vorfälle benötigt wird drastisch. Unternehmen können so notwendige Berichte innerhalb von Stunden statt Wochen erstellen . Kyndryl-Experten überprüfen und validieren die generierten Erkenntnisse im Hinblick auf den betrieblichen Kontext und die Übereinstimmung mit den Kundenumgebungen.
Vorausschauende Erkennung und Prävention von Ausfällen
Die patentierte Funktion identifiziert dynamisch relevante Muster und validiert kausale Zusammenhänge zwischen Anwendungsverzögerungen, Infrastrukturkonflikten, Konfigurationsänderungen und Betriebsereignissen. Dies geschieht durch die Analyse und Bereitstellung von Erkenntnissen darüber, wie sich kleine Anomalien ansammeln und über die IT hinweg ausbreiten. Dadurch wandelt sich der Betrieb von reaktiver Wiederherstellung zu proaktiver Prävention. Teams können damit frühzeitig eingreifen und Ausfallzeiten in komplexen Umgebungen mit mehreren Anbietern reduzieren.
Auswirkungen auf Kunden & Verfügbarkeit
Kundenprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse durch beschleunigte Erkennung und verbesserte Genauigkeit bei der Prävention von Problemen, die zu Geschäftsausfällen hätten führen können. Diese Funktion ermöglicht die frühzeitige Erkennung von mehr als 10 Millionen Vorfällen pro Jahr und hat bei bestimmten Kunden zu einer Reduzierung der geschäftskritischen Produktionsausfälle um über 90 % geführt.
Diese patentierte Funktion von Kyndryl Bridge steht Kyndryl-Kunden nun in vollem Umfang zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über Kyndryl Bridge und wie es seine Position als branchenführende Plattform für proaktiven IT-Betrieb und Innovation weiter stärkt. https://www.kyndryl.com/us/en/services/platform
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