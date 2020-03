ProSieben optimiert Monitoring mithilfe integrierter Lösung von SolarWinds

Um ihr Netzwerk besser überwachen und automatisierter verwalten zu können, ergänzt die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH ihr Toolkit von SolarWinds.

Die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH erweitert ihre Partnerschaft mit SolarWinds, einem Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software. Die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH bietet umfassende Leistungen für die Herstellung und multimediale Verbreitung von Fernsehinhalten an und hat sich zuletzt für den Server & Application Monitor (SAM) als vierte Lösung von SolarWinds entschieden. Mit der Integration des weiteren Tools ergaben sich für die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH entscheidende Vorteile in Sachen Monitoring und Performance.

Seit 2016 nutzt die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH Lösungen von SolarWinds, darunter den SolarWinds Network Performance Monitor (NPM), Netflow Traffic Analyzer (NTA) und Network Configuration Manager (NCM). Als neueste Ergänzung des Toolkits ist der Server & Application Monitor (SAM) im Einsatz und macht SolarWinds so zum wichtigsten Softwareanbieter für die Netzwerküberwachung der ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH. Dieses Tool wurde dafür konzipiert, Anwendungsfehler zu finden und zu beheben, bevor es zu gravierenden Auswirkungen im Netzwerk kommt. Dabei fokussiert sich die Überwachung auf die netzwerkunterstützenden Serversysteme und Appliances.

Sascha Giese, Head Geek und Technical Product Marketing Manager bei SolarWinds, ist sich sicher, dass SAM einen großen Mehrwert für die Abteilung Netzwerk bietet: »Die Erweiterung des Toolskits mit SAM gibt der Abteilung noch mehr Einsicht in ihre Netzwerkinfrastruktur. SAM bietet dabei uneingeschränkte End-to-End-Sichtbarkeit und überwacht die Leistung von Servern und Anwendungen. Ein weiterer großer Vorteil ist die blitzschnelle Visualisierung serverübergreifender Kommunikations- und Anwendungsabhängigkeiten.«

Anpassbare Module und »Out-of-the-box”-Reporting

Andreas Wildenauer arbeitet seit sieben Jahren als Netzwerkadministrator am Standort in Unterföhring und betreut netzwerkrelevante Themen wie Planung, Installation, Infrastruktur und Monitoring. Mit dem einheitlichen System von SolarWinds ist er sehr zufrieden: »Die Lösungen von SolarWinds muss man nur installieren, feintunen und schon hat man ein komplett funktionierendes Monitoring-System.«

Für die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH zählten vor allem die Konfiguration und der modulare Aufbau zu den entscheidenden Gründen für die Wahl der Lösungen von SolarWinds, so Wildenauer. Kernaufgabe der Monitoring-Werkzeuge ist die Vielzahl an bestehenden Lösungen von unterschiedlichen Herstellern zu ersetzen, um unter anderem die Infrastruktur zu vereinheitlichen und die Verwaltung im vorhandenen Team zu vereinfachen.

Das modulartige Lizensierungsmodell macht das System anpassungsfähig: Falls weitere Module geplant sind, werden diese einfach nachinstalliert. Management Information Bases, die für Fernüberwachung, -steuerung und -konfiguration angeschlossener Geräte nötig sind, waren bei der Installation bereits integriert und werden automatisch aktualisiert. »Uns war bei der Entscheidung auch wichtig, dass sowohl das Reporting als auch KPI und Traffic Analyse ›Out-of-the-box‹ funktionieren, also ohne aufwändige Einstellungen – beziehungsweise, dass es aus der Community leicht zu bekommen ist«, ergänzt Andreas Wildenauer. »Im Falle eines erkannten Schwellenwerts schlägt das System Alarm, danach folgen Bericht und Analyse – das spart Zeit und Kosten.« Diese Funktionen sind darüber hinaus wichtig für die kontinuierliche Überwachung sowie die Ausfallsicherheit des Netzwerks.

Umfassender Support und Mehrwert

Direkten Support erhalten Andreas Wildenauer und sein Team auch auf der SolarWinds Website. »Mir gefällt die Autodiscovery der verschiedenen Nodes in allen Modulen. Zudem ist alles mobil direkt aufrufbar – auch ohne App. Und Updates auf neue Major-Versionen sind sogar kostenlos«, fügt er hinzu.

Rund 21.300 Netzwerkknoten- und Schnittstellenelemente, inklusive der drei zusätzlichen Polling-engines, werden derzeit von der integrierten SolarWinds-Lösung auf fünf virtuellen Servern überwacht.

Intuitive Handhabung, Servicenähe, assistenzgestützte Steuerung sowie die standardmäßige Integration von Drittanbietern – das alles seien zusätzliche Mehrwerte der Software laut ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH, die letztlich auch zur Entscheidung für SolarWinds beigetragen hätten, sagt Andreas Wildenauer. Die Technik der ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH verwenden zirka 6.500 potenzielle User an insgesamt 15 Außenstandorten in Deutschland; 1.000 Netzwerkkomponenten und genauso viele Server sowie eine große Broadcast-Infrastruktur sind in Betrieb.

Für die Distribution der Software zeichnete sich die Ramge Software Distribution GmbH & Co. KG verantwortlich. Das Unternehmen verfügt über hauseigene von SolarWinds zertifizierte Techniker, die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH vor Ort und aus der Ferne mit Rat und Tat zur Seite standen.

Andreas Toth, CEO und Head of technic bei RamgeSoft, erklärt: »Als Value Added Distributor arbeiten wir sehr eng mit SolarWinds zusammen. Dadurch konnten wir der ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH Projektschutz sowie unkomplizierten und schnellen Support anbieten. Das Bereitstellen der Softwarelösungen verlief wie gewohnt reibungslos.«

Sascha Giese von SolarWinds fügt abschließend hinzu: »Wir freuen uns sehr, dass sich die ProSiebenSat.1 Tech Solution GmbH für insgesamt vier Tools von SolarWinds entschieden hat und wir ihr so helfen konnten, weitere Einsicht in ihre Netzwerkinfrastruktur zu gewinnen. Unsere Tools sind funktional, einfach zu erlernen und benutzerfreundlich, schließlich wissen wir als IT-Experten, was für Werkzeuge IT-Abteilungen brauchen.«

