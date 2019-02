Qlik zählt zu den führenden Anbietern für Analytics und BI-Software

Top-Bewertung für Qlik bereits zum neunten Mal in Folge.

Das Analystenhaus Gartner bewertet Qlik im jährlichen Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms [1] schon zum neunten Mal in Folge als Leader. Diese erneute Spitzenplatzierung gab Qlik bekannt.

»Qliks Investitionen werden weiterhin Kunden dabei unterstützten, die komplexesten Datenherausforderungen zu bewältigen und den Wandel voranzutreiben, der für die Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt notwendig ist. Unser Unternehmen wächst und unsere starke finanzielle Performance ermöglicht es uns, weiterhin in mehr End-to-End-Daten- und Analyselösungen für unsere Kunden zu investieren«, sagte Mike Capone, CEO von Qlik. »Vor kurzem haben wir die Übernahme der CrunchBot KI-basierten Technologie abgeschlossen, um unsere kognitiven und dialogorientierten Analysefähigkeiten weiter auszubauen.«

Flexibilität ohne Grenzen durch die Associative Engine

Die einzigartige assoziative Technologie von Qlik hat das Gesicht von Analytics und BI verändert. Sie ist außerdem ein wesentliches Element in Qliks Mission, Unternehmenskunden die robusteste End-to-End-Datenmanagement- und Analyseplattform anzubieten. Mit der Associative Engine ermöglicht Qlik Kunden die Analyse von Informationen aus beliebigen Datenquellen – in der Cloud, on-Premises, in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung – ohne jegliche Einschränkungen oder Grenzen.

Dieser Ansatz von Qlik ist entscheidender denn je, in Anbetracht der wichtigsten Trends, die Kunden durch Analysen verfolgen wollen: die Nutzung von Daten in der Cloud, die Verwaltung aller Daten (nicht nur großer Datenmengen), das Profitieren von nur einem Blick auf alle Daten und der Ausbau von Augmented Intelligence bis an die Grenzen des Unternehmens. In diesem Jahr nutzte Qlik außerdem den offenen Charakter seiner Plattform, um Innovationen und Verbesserungen seiner Multi-Cloud-Angebote, erweiterte Intelligenz und maschinelles Lernen innerhalb von Qlik Sense durch Insight Advisor und die kürzlich erfolgte Übernahme von CrunchBot sowie erweiterte Datenmanagementfunktionen durch den Qlik Associative Big Data Index und Qlik Data Catalyst bereitzustellen.

Weitere Funktionen für bisher ungenutzte IoT-Daten

Qlik erweiterte auch die Möglichkeiten der Kunden, von zwei wichtigen Ressourcen zu profitieren – bisher ungenutzte IoT-Daten durch Embedded Analytics und Qlik Core sowie eine erhöhte Gesamtnutzung der Daten für eine schnellere und effektivere Entscheidungsfindung durch verbesserte Datenkompetenz.

Qlik Core unterstützt Entwickler, neue Arten datengesteuerter Anwendungen mit der Qlik Associative Engine für modernstes IoT und große Datenherausforderungen zu erstellen. Durch ein entwicklerorientiertes Modell, das speziell für die Cloud geschaffen wurde, nutzen Entwickler Linux und einen containerbasierten Ansatz für die Engine, zusammen mit der Unterstützung von offenen APIs und Open-Source-Bibliotheken für die Integration in Non-Dashboard-Projekte. Entwickler können Qlik Core über die Entwickler-Community von Qlik, GitHub und Docker, kostenlos testen.

Da Unternehmen mehr Daten zur Verfügung stellen, ist es wichtig, dass die Benutzer in der Lage sind, Daten für Entscheidungen zu lesen, zu analysieren und anzuwenden, mit Daten im gesamten Unternehmen zu kommunizieren und dieses Datenwissen für bessere Ergebnisse zu nutzen. Qlik hat mehrere Programme zur Förderung der Datenkompetenz eingeführt, um die Leistung aller Anwender zu verbessern, mit fast 20 Kursen zur Datenkompetenz im Rahmen des Continuous Classroom von Qlik und der Einführung der weltweit ersten globalen Data Literacy Community. Darüber hinaus gab Qlik den ersten Data Literacy Index in Auftrag – eine Umfrage, die den wahren Geschäftswert von Datenkompetenz für die Unternehmensergebnisse aufzeigte.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts steht unter https://www.qlik.com/GartnerMQ2019. zum Download bereit

[1] Gartner, »Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms« by Cindi Howson, James Richardson, Rita L. Sallam, Austin Kronz, February 11, 2019.