Mobilfunk scheint allgegenwärtig – doch weite Teile der Erde bleiben offline. Wo Daten jenseits aller Netze entstehen, hilft nur Rechenleistung vor Ort: robuste Edge-Hardware, softwaredefinierte Virtualisierung und Starlink als Hintergrundkanal. Was Teams in Wüsten, Eisfeldern und Katastrophengebieten dabei lernen, lässt sich direkt auf Logistikzentren, Fabriken und Filialnetze übertragen.

Management Summary

Lücke bleibt: 96 Prozent der Weltbevölkerung erreichen ein 3G-Netz, rund 312 Millionen Menschen nicht [1] – Daten entstehen aber auch dort, wo keine Infrastruktur existiert.

96 Prozent der Weltbevölkerung erreichen ein 3G-Netz, rund 312 Millionen Menschen nicht [1] – Daten entstehen aber auch dort, wo keine Infrastruktur existiert. Satellit ist kein Ersatz: Starlink liefert typisch 20 bis 60 ms Latenz [3] und bleibt wetterabhängig [2]; zeitkritische Workloads gehören lokal verarbeitet.

Starlink liefert typisch 20 bis 60 ms Latenz [3] und bleibt wetterabhängig [2]; zeitkritische Workloads gehören lokal verarbeitet. Software trägt die Last: Schlanke Virtualisierung und Software-Defined Storage machen aus minimaler Hardware einen selbstheilenden, hochverfügbaren HCI-Cluster [8].

Schlanke Virtualisierung und Software-Defined Storage machen aus minimaler Hardware einen selbstheilenden, hochverfügbaren HCI-Cluster [8]. Lehre für den Alltag: Knappe Budgets, instabile Netze und fehlendes Personal vor Ort prägen auch Filialen, Fabriken und Logistikstandorte.

Knappe Budgets, instabile Netze und fehlendes Personal vor Ort prägen auch Filialen, Fabriken und Logistikstandorte. Empfehlung: Edge-Standorte autonom auslegen, die Cloud als Ergänzung nutzen und auf einfach zu betreibende Zwei-Knoten-Architekturen setzen.

Extreme Edge: Rechenleistung bis an den äußersten Rand der Welt

Was wir von der Bereitstellung von IT-Diensten in extremen Umgebungen für den IT-Alltag lernen können.

Der moderne Mensch ist es gewohnt, immer und überall vernetzt zu sein. Am abgelegenen Strand, im Autobahntunnel oder oben auf der Skipiste. Mobilfunknetze sind scheinbar allgegenwärtig. Doch die Wahrnehmung täuscht. Zwar haben rund 96 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu mindestens einem 3G-Netz, betrachtet man jedoch die tatsächliche Oberfläche der Erde, dreht sich das Bild dramatisch: Nur etwa 10 Prozent der gesamten Erdoberfläche – und lediglich 30 bis 40 Prozent der Landmasse – verfügen über eine terrestrische Netzabdeckung. Auf den Ozeanen tendiert der Empfang gegen null, und riesige Landstriche wie die Sahara, der Amazonas, das Himalaya-Gebirge oder die Polargürtel sind komplette weiße Flecken. Das ist logisch: Der Bau, die Stromversorgung und die Wartung von Mobilfunkmasten in unbewohnten oder unzugänglichen Regionen sind wirtschaftlich wie physisch kaum machbar. Netzbetreiber bauen dort aus, wo Menschen leben. Wenn Daten jedoch genau dort entstehen, wo kein Mast steht, stößt die klassische Cloud-Infrastruktur an ihre Grenzen – hier übernimmt das Extreme Edge, die Umsetzung des Edge-Computings in Gebieten, die keine Netzabdeckung haben.

Anwendungsfälle für das Extreme Edge

Das Extreme Edge ist notwendig, da es auch abseits der bewohnten Zonen Bedarf an IT-Diensten gibt. Lösungen wie das mittlerweile etablierte Starlink bringen zwar schnelles Breitband-Internet aus dem Weltraum an Orte, an denen Glasfaserkabel, Mobilfunkmasten oder herkömmliche Infrastruktur fehlen. Tatsächlich gibt es jedoch unzählige Szenarien, die kritische, datenintensive Workloads fernab jeglicher stabiler Netze verlangen. Wenn Naturkatastrophen zuschlagen, machen sich Rettungsorganisationen wie etwa das Technische Hilfswerk (THW) auf den Weg in verwüstete Gebiete, in denen lokale Netzwerke vollständig zusammengebrochen sind. Dort wird jetzt Rechenleistung benötigt, um Überschwemmungsgebiete zu kartieren, Suchtrupps zu koordinieren und Drohnen-Telemetriedaten in Echtzeit zu verarbeiten. Im Verteidigungsbereich benötigen isoliert operierende Einheiten autonome Kommandostrukturen, die lokale KI-Sensordaten und Computer-Vision-Frameworks komplett netzunabhängig verarbeiten. Nur so ist die Einsatzfähigkeit auch dann sichergestellt, wenn ein Gegner die externe Kommunikation stört oder ganz kappt.

Auch außerhalb von Krisengebieten sind kommerzielle und wissenschaftliche Teams regelmäßig in unwegsamem Terrain im Einsatz: Meeresforschungsschiffe, die Terabytes an Sonardaten aus der Tiefsee sammeln, Filmteams, die hochauflösendes 8K-Videomaterial auf isolierten Gletschern rendern oder geologische Expeditionen, die Mineralvorkommen in unerforschten Wüsten kartieren. Sie alle stehen vor demselben Engpass: Sie können weder auf zähe Satelliten-Uploads noch auf unzuverlässige Cloud-Verbindungen warten. Sie benötigen hochverfügbare Rechenleistung auf Enterprise-Niveau direkt vor Ort – und das in Umgebungen, in denen herkömmliche Server-Hardware binnen Minuten ausfallen würde.

Warum die Cloud trotz Starlink am Extreme Edge keine Option ist

Zwar löst Starlink das Problem der reinen Erreichbarkeit. Es fehlen jedoch die massiven Bandbreiten, symmetrischen Upload-Geschwindigkeiten, Latenzen im Sub-Millisekundenbereich und die kalkulierbaren Kosten, die für datenintensive Anwendungen nötig sind. Workloads mit hohem Zeitdruck – wie KI-Inferenz in Echtzeit, Rohvideoanalyse oder Multisensor-Telemetrie – können sich schlicht nicht auf einen reinen Satelliten-Backhaul verlassen. Um kontinuierliche Verfügbarkeit, null Ausfallzeit bei Unwettern (Rain Fade) und sofortige Datenverarbeitung zu garantieren, benötigen abgelegene Standorte ein lokales, redundantes »Data Center in a Box«. Starlink dient dabei nicht als primäre Recheninstanz, sondern lediglich als asynchrone Pipeline, um Ergebnisse oder zentrale Updates im Hintergrund zu synchronisieren.

Der Software-Stack macht das Extreme Edge möglich

Die Lösung dieses Problems erfordert eine völlig neue Art von Infrastruktur. Durch die Kombination aus robuster, mobiler Edge-Hardware, einem Stromgenerator und Starlink können Teams heute praktisch an jedem Fleck der Erde die volle Funktionalität eines modernen Unternehmensnetzwerks bereitstellen. Der physische Footprint ist aber nur die halbe Miete. Klassische Enterprise-IT-Stacks verlangen nach großen Server-Racks, klimatisierten Räumen und einem eigenen Administrator vor Ort. Am Extreme Edge – wo Platz, Strom und Ressourcen extrem knapp sind – muss die Software-Ebene die Hauptlast tragen.

Leichtgewichtige Virtualisierungs- und Software-Defined-Storage-Plattformen machen solche Setups überhaupt erst möglich. Indem eine schlanke Software-Schicht minimale Hardware in einen hochverfügbaren, hyperkonvergenten Cluster (HCI) verwandelt, können Teams ressourcenintensive Anwendungen – vom privaten 5G-Kernnetz über automatisierte Drohnenanalysen bis hin zu lokalen Datenbanken – direkt und parallel vor Ort ausführen. Sie sorgt dafür, dass sich das System bei einem Hardwareausfall oder einer abgebrochenen Satellitenverbindung selbst heilt (Self-Healing) und vollständig online bleibt – völlig autonom von der Cloud. So entsteht ein voll funktionsfähiges, hochverfügbares Rechenzentrum, ob im Katastrophengebiet, in der Sahara oder am Südpol.

Der Transfer in den IT-Alltag

Was nach spektakulären Ausnahme-Szenarien klingt, birgt eine fundamentale Lehre für den regulären IT-Betrieb: Die Herausforderungen der Wildnis – knappe Budgets, schwankende Netzwerkanbindungen, fehlendes IT-Personal vor Ort und die Notwendigkeit lokaler Ausfallsicherheit – entsprechen exakt den Hürden dezentral organisierter Unternehmen. Wenn eine leichtgewichtige, softwaredefinierte Lösung einen ausfallsicheren Cluster in einem tragbaren Gehäuse mitten in der Wüste betreiben kann, dann meistert sie mühelos auch ein regionales Logistikzentrum, eine automatisierte Fabrikhalle, einen Offshore-Windpark oder hunderte Einzelhandelsfilialen.

Diesen alltäglichen Edge-Anwendungsfällen mag zwar die Dramatik einer Antarktisexpedition fehlen, für den Geschäftsbetrieb sind sie jedoch essenziell: Sie halten die globale Lieferkette aufrecht, sichern die Taktung in der Fertigung und sie stellen sicher, dass Filialkassen selbst bei einem Ausfall der WAN-Verbindung unterbrechungsfrei weiterarbeiten. Genau hier liegt der Vorteil spezialisierter Architekturen: Indem Unternehmen den Fokus von überdimensionierter Hardware auf schlanke, softwaredefinierte Virtualisierungs- und Speicherschichten verlagern, senken sie nicht nur die Hardware-Anforderungen am Extreme Edge. Sie demokratisieren Edge-Computing insgesamt. Eine Software, die mit minimaler Rechenleistung auskommt und bereits auf zwei physischen Knoten eine vollständige High-Availability-Architektur realisiert, macht hochverfügbare Enterprise-IT auch für verteilte Unternehmensstandorte wirtschaftlich tragbar.

Fazit

Der größte Nutzen von Edge-Computing liegt wohl nicht in entlegenen Regionen ohne Netzwerk. Doch ob auf einer Forschungsstation zur Auswertung komplexer Datenreihen oder im regionalen Distributionszentrum zur Steuerung von Lieferketten: Die IT-Infrastruktur der nächsten Generation muss widerstandsfähig, agil und weitgehend autonom agieren. Das Extreme Edge zeigt, dass Rechenleistung auf Enterprise-Niveau weder überdimensionierte Hardware noch sterile Rechenzentren oder immense Budgets erfordert. Die Zukunft der verteilten IT gehört maßgeschneiderten, softwaredefinierten Plattformen. Indem sie kritische Anwendungen von der physischen Infrastruktur entkoppeln, schließen diese Lösungen nicht nur die Lücke zwischen Wildnis und Industrie – sie gewährleisten, dass hochverfügbare Rechenleistung ausnahmslos an jedem Standort verlässlich bereitgestellt werden kann.

Tobias Pföhler, StorMagic

Tobias Pföhler ist EMEA Sales Director bei StorMagic. Mit seiner Expertise in der IT, davon über 15 Jahre mit dem Schwerpunkt für Software-Defined Storage, hilft er Kunden und Partnern dabei, Hochverfübarkeit von Daten bei maximaler Funktionalität und Einfachheit zu erreichen.

Tobias Pföhler, EMEA Sales Director bei StorMagic: »Extreme Edge macht besonders deutlich, was auch für viele normale Unternehmensstandorte gilt: Anwendungen müssen dort zuverlässig funktionieren, wo sie gebraucht werden. Eine stabile Cloud-Verbindung kann dabei hilfreich sein, darf für kritische Prozesse aber nicht zur Voraussetzung werden.«

Tipps für den Einsatz am Edge

Autonom planen: Kritische Anwendungen so auslegen, dass sie ohne Cloud-Verbindung weiterlaufen; die Cloud dient nur der Synchronisation [7].

Kritische Anwendungen so auslegen, dass sie ohne Cloud-Verbindung weiterlaufen; die Cloud dient nur der Synchronisation [7]. Ressourcen schonen: Strom, Kühlung und Stellfläche sind knapp. Schlanke, softwaredefinierte Plattformen auf Standardhardware verringern den Bedarf [6][11].

Strom, Kühlung und Stellfläche sind knapp. Schlanke, softwaredefinierte Plattformen auf Standardhardware verringern den Bedarf [6][11]. Fernverwaltung nutzen: Bereitstellung, Updates und Monitoring zentral und aus der Ferne durchführen, da meist kein IT-Personal vor Ort ist [6][9].

Bereitstellung, Updates und Monitoring zentral und aus der Ferne durchführen, da meist kein IT-Personal vor Ort ist [6][9]. Satellitenstrecke realistisch einplanen: Freie Sicht zum Himmel sichern und mit Wettereinflüssen rechnen [2][4].

Freie Sicht zum Himmel sichern und mit Wettereinflüssen rechnen [2][4]. Selbstheilung testen: Hardwareausfall und Verbindungsabbruch regelmäßig simulieren und prüfen, ob der Cluster online bleibt.

Hardwareausfall und Verbindungsabbruch regelmäßig simulieren und prüfen, ob der Cluster online bleibt. Sicherheit mitdenken: Viele verteilte Standorte vergrößern die Angriffsfläche; mehrschichtige Schutzmaßnahmen einplanen [6].

FAQ

Was bedeutet »Extreme Edge«?

Extreme Edge beschreibt Edge-Computing in Gebieten ohne Netzabdeckung, etwa in Wüsten, auf Gletschern oder in Katastrophengebieten. Edge-Computing verarbeitet Daten nahe an ihrer Quelle, statt sie an ein entferntes Rechenzentrum zu senden [5][6].

Wie groß ist die Netzlücke weltweit?

3G oder besser erreicht 96 Prozent der Weltbevölkerung. Die restlichen 4 Prozent, rund 312 Millionen Menschen, haben keinen Zugang zu mobilem Breitband; fast die Hälfte davon lebt in Afrika [1].

Warum reicht Starlink als Cloud-Anbindung nicht aus?

Starlink erreicht typischerweise 20 bis 60 ms Latenz [3] und im Upload meist 10 bis 40 Mbit/s [4]. Für KI-Inferenz in Echtzeit oder Rohvideoanalyse ist das zu wenig und zu schwankend. Starlink eignet sich daher vor allem zum Synchronisieren von Ergebnissen im Hintergrund.

Beeinflusst das Wetter die Satellitenverbindung?

Ja. Mäßiger bis starker Regen, Schnee und Hagel können laut Starlink-Hilfe zu kurzzeitigen Ausfällen führen [2]. Ein lokaler Cluster arbeitet davon unabhängig weiter.

Worin unterscheiden sich Edge und Cloud?

Die Cloud bündelt Rechenleistung in wenigen Rechenzentren und braucht stabile Verbindungen, mit Latenzen von rund 50 bis 200 ms. Edge verarbeitet lokal, erreicht Latenzen unter 10 ms und läuft auch bei Netzausfall weiter [7].

Was ist hyperkonvergente Infrastruktur (HCI)?

HCI vereint Rechenleistung, Speicher und Netzwerk in einem softwaredefinierten System auf Standard-x86-Servern, das über eine zentrale Oberfläche verwaltet wird [8][9]. Sie eignet sich besonders für Außenstellen und Edge-Anwendungen [11].

Wie viele Server braucht ein HCI-Cluster am Edge?

Die meisten Cluster starten mit zwei bis drei Knoten [10]. Der Autor verweist darauf, dass bereits zwei physische Knoten eine vollständige Hochverfügbarkeitsarchitektur ermöglichen können; das hängt von der jeweiligen Software ab.

Welche Vorteile bietet Edge-Computing?

Geringere Latenz, weniger Bandbreitenbedarf, mehr Datenschutz, da sensible Daten vor Ort bleiben, und höhere Ausfallsicherheit durch Unabhängigkeit von zentralen Rechenzentren [5][6][7].

Welche Herausforderungen gibt es an Edge-Standorten?

Typisch sind begrenzte Stromversorgung, Kühlung und Stellfläche, knappe Bandbreite, fehlendes technisches Personal vor Ort, eine größere Angriffsfläche für Cyberbedrohungen sowie verteilte Verwaltung vieler Standorte [6].

Ersetzt Edge-Computing die Cloud?

Nein. Edge ergänzt die Cloud: Lokale Systeme übernehmen Vorverarbeitung und Echtzeit-Reaktionen, während die Cloud für Modelltraining, Langzeitspeicherung und zentrale Koordination zuständig bleibt [7].

Quellen

[1] ITU, Facts and Figures 2025 – Mobile network coverage: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-network-coverage/

[2] Starlink-Hilfe-Center, Beeinflusst das Wetter die Service-Qualität?: https://www.starlink.com/de-be/support/article/529bf751-3cad-f460-d653-4af162f195da

[4] Orbitmeter, Starlink Geschwindigkeit 2026: https://orbitmeter.com/de-de/starlink-geschwindigkeit/

[5] IBM, Was ist Edge Computing?: https://www.ibm.com/de-de/think/topics/edge-computing

[6] Cisco, Was ist Edge Computing?: https://www.cisco.com/site/de/de/learn/topics/computing/what-is-edge-computing.html

[7] IT-Dock, Edge Computing – Definition, Vorteile & Einsatz: https://it-dock.de/blog/netzwerk-und-infrastruktur/edge-computing/

[8] IBM, Was ist eine hyperkonvergente Infrastruktur? https://www.ibm.com/de-de/think/topics/hyperconverged-infrastructure

[9] StorMagic, Was ist eine hyperkonvergente Infrastruktur? https://stormagic.com/de/resources/beginners-guides/hyperconverged-infrastructure/

[10] IT-Dock, Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI): https://it-dock.de/glossar/hyperkonvergente-infrastruktur-hci/

[11] Red Hat, Was ist Hyperconverged Infrastructure?: https://www.redhat.com/de/topics/hyperconverged-infrastructure

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