Regulierungsflut im Mittelstand: Wie aus lästiger Pflicht lebendige Strategie wird

Management Summary

Compliance wächst zusammen: DSGVO, NIS2, KI-Regulierung und Informationssicherheit lassen sich im Mittelstand immer schwerer getrennt behandeln. Gemeinsame Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten können Doppelarbeit reduzieren und Nachweise vereinfachen.

DSGVO, NIS2, KI-Regulierung und Informationssicherheit lassen sich im Mittelstand immer schwerer getrennt behandeln. Gemeinsame Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten können Doppelarbeit reduzieren und Nachweise vereinfachen. Risikomanagement statt reiner Pflichterfüllung: Der Praxisfall Spörer zeigt, dass NIS2 weit über technische Cybersecurity hinausführt. Eine Gap-Analyse deckte unter anderem Schwächen bei physischer Infrastruktur, Identitätsprüfung neuer Mitarbeiter und Dokumentation vorhandener Schutzmaßnahmen auf.

Der Praxisfall Spörer zeigt, dass NIS2 weit über technische Cybersecurity hinausführt. Eine Gap-Analyse deckte unter anderem Schwächen bei physischer Infrastruktur, Identitätsprüfung neuer Mitarbeiter und Dokumentation vorhandener Schutzmaßnahmen auf. Krisenvorsorge muss offline funktionieren: Notfallpläne, Ansprechpartner für Polizei, Forensik und Versicherer sowie Kommunikationswege müssen auch verfügbar sein, wenn zentrale IT-Systeme ausgefallen sind. Cyberversicherungen ersetzen diese Vorbereitung nicht.

Notfallpläne, Ansprechpartner für Polizei, Forensik und Versicherer sowie Kommunikationswege müssen auch verfügbar sein, wenn zentrale IT-Systeme ausgefallen sind. Cyberversicherungen ersetzen diese Vorbereitung nicht. KI soll Compliance stärker automatisieren: Proliance setzt KI unter anderem ein, um Lieferanteninformationen aufzubereiten, Kritikalitäten einzuschätzen und Dokumentationen auf logische Lücken zu prüfen. Damit verschiebt sich der Fokus von manueller Dokumentation hin zu risikobasierter Steuerung.

Proliance setzt KI unter anderem ein, um Lieferanteninformationen aufzubereiten, Kritikalitäten einzuschätzen und Dokumentationen auf logische Lücken zu prüfen. Damit verschiebt sich der Fokus von manueller Dokumentation hin zu risikobasierter Steuerung. Digitale Souveränität bedeutet Handlungsfähigkeit: Der Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) versteht darunter technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung – nicht die vollständige Abkehr von außereuropäischen Technologien.

Der Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) versteht darunter technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung – nicht die vollständige Abkehr von außereuropäischen Technologien. Management-Fazit: Compliance wird vom Pflichtprogramm zum Steuerungsinstrument. Wer Risiken, Prozesse, Nachweise, Verantwortlichkeiten und technologische Abhängigkeiten gemeinsam betrachtet, verbessert nicht nur die regulatorische Nachweisfähigkeit, sondern auch die operative Resilienz und Handlungsfähigkeit des Unternehmens.

Integrierte Compliance: Datenschutz, Informationssicherheit, KI-Governance und Krisenvorsorge gemeinsam gestalten. KI-generiertes Symbolbild.

NIS2, DSGVO, AI Act, ISO 27001: Für Mittelständler wächst Compliance zu einem Netz aus Pflichten und Nachweisen. Beim Proliance-Roundtable zeigte sich jedoch: Wer Regulatorik, Informationssicherheit und digitale Souveränität gemeinsam denkt, gewinnt mehr als Rechtssicherheit.

Der Einstieg in Informationssicherheit beginnt im Mittelstand offenbar selten als langfristiges Strategieprojekt. Häufig kommt der Anstoß sehr konkret: Ein wichtiger Kunde schickt einen umfangreichen Sicherheitsfragebogen und verlangt innerhalb weniger Wochen belastbare Antworten. Plötzlich steht nicht nur die IT, sondern die gesamte Geschäftsbeziehung auf dem Prüfstand.

Alexander Ingelheim, CEO und Gründer von Proliance, beschrieb dieses Szenario beim Presse-Roundtable als typischen Auslöser für Compliance-Projekte. Viele Unternehmen besitzen keine eigenen Abteilungen für Datenschutz, Informationssicherheit oder KI-Governance. Verantwortlichkeiten landen deshalb bei Geschäftsführung, IT, Datenschutzbeauftragten oder externen Dienstleistern – oft zusätzlich zum Tagesgeschäft. Gleichzeitig wächst die Zahl der Vorgaben.

»Der Mittelstand scheitert nicht an fehlendem Problembewusstsein, sondern an der wachsenden Zahl paralleler Pflichten«, so Alexander Ingelheim, CEO und Gründer von Proliance. »Der Ausweg liegt darin, Datenschutz, Informationssicherheit und KI-Governance nicht länger getrennt zu behandeln – und europäische Technologie zugleich als Teil der digitalen Souveränität zu verstehen.«

Foto: Stefan Mutschler/KI-bearbeitet

Ein Vorfall, mehrere Pflichten

Das eigentliche Problem sieht Ingelheim weniger in einzelnen Gesetzen als in deren isolierter Umsetzung. DSGVO, NIS2 und KI-Regulierung griffen zunehmend ineinander. Ein Sicherheitsvorfall könne deshalb gleichzeitig unterschiedliche Melde- und Dokumentationspflichten auslösen. Sein Plädoyer: Compliance nicht für jedes Regelwerk neu aufbauen, sondern gemeinsame Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten zentral organisieren.

Damit verschiebt sich die Frage von »Welches Gesetz muss erfüllt werden?« zu »Welche Prozesse, Systeme, Daten und Risiken müssen kontrolliert werden?« Die Schwellenwerte eines Gesetzes bleiben relevant. Doch selbst Unternehmen, die formal nicht unmittelbar betroffen sind, können über Lieferketten oder Kundenanforderungen faktisch denselben Nachweisdruck spüren.

Wie dieser übergreifende Ansatz technisch aussehen kann, zeigte Florian Müller aus der Produktentwicklung von Proliance. Die Compliance-Management-Plattform führt unter anderem Prozesse, Informationswerte, Datenspeicher, Risiken und Lieferanten in einer gemeinsamen Dokumentation zusammen. Darauf lassen sich Bewertungen und Maßnahmen aufsetzen sowie Abhängigkeiten und kritische Dienstleister identifizieren.

Seit Sommer integriert Proliance zudem KI-Funktionen. Müller betonte dabei den europäischen Betrieb und die Kontrolle darüber, wo Kundendaten verarbeitet werden. Die KI soll beispielsweise Informationen zu Lieferanten zusammentragen, Einträge vorbereiten, Kritikalität bewerten und die Dokumentationsqualität auf logische Lücken prüfen. Ziel ist nicht nur schnellere Dokumentation, sondern ein stärker risikobasiertes Vorgehen: Aufmerksamkeit soll dort landen, wo Prozesse, Dienstleister oder Abhängigkeiten tatsächlich kritisch sind.

NIS2 wird zum praktischen Risikomanagement

Wie schnell aus abstrakter Regulierung ein konkretes Betriebsrisiko wird, machte Wolf-Dieter Mirz von der Spörer AG deutlich. Das Unternehmen ist unter anderem in Reha-Technik und Home Care tätig und verarbeitet sensible Gesundheitsdaten. Bei NIS2 stand zunächst trotzdem eine formale Frage im Raum: Fällt Spörer überhaupt unmittelbar unter die Richtlinie? Selbst Gespräche mit Verbänden und hochqualifizierten Branchenkontakten hätten darauf zunächst keine eindeutige Antwort geliefert. Schließlich rückte Spörer diese Abgrenzung in den Hintergrund und handelte proaktiv mit Fokus auf Sicherheit. Denn: Ob ein Unternehmen formal betroffen ist oder nicht, ändert nichts an den vorhandenen Risiken. Gute Entscheidung, denn Inzwischen sei auch die formale Betroffenheit bestätigt.

»Ein Notfallplan muss auch dann funktionieren, wenn die normale IT bereits ausgefallen ist«, so Wolf-Dieter Mirz, Geschäftsführer & Prokurist bei der Spörer AG.

Foto: Stefan Mutschler

Eine Gap-Analyse brachte dabei Risiken ans Licht, die mit klassischer Cybersecurity zunächst wenig zu tun hatten. Zwar waren Zutritte bereits mit Chip-Lesern und Sicherheitsschlüsseln abgesichert. Gleichzeitig zeigte sich jedoch, dass die zentrale Stromversorgung im Keller vergleichsweise leicht erreichbar war – und damit theoretisch auch Kabel oder Leitungen manipuliert werden könnten. Eine weitere Lücke fand sich im Personalprozess: Bei Neueinstellungen war bislang keine Ausweiskontrolle vorgesehen. Hinzu kamen Defizite bei der Dokumentation bereits vorhandener Sicherheitsmaßnahmen. Die Analyse machte damit sichtbar, dass Informationssicherheit nicht an Firewall und Endpoint-Schutz endet, sondern auch Gebäude, Personalprozesse und belastbare Nachweise umfasst.

Besonders plastisch wurde Mirz beim Thema Krisenvorsorge. Ein Notfallplan müsse auch dann funktionieren, wenn die normale IT bereits ausgefallen ist. Im Ernstfall stellen sich banale, aber folgenreiche Fragen: Wer informiert Polizei und Forensiker? Wie ist die Cyberversicherung erreichbar? Und wo liegt der Notfallplan, wenn genau die Systeme nicht mehr verfügbar sind, auf denen er gespeichert wurde? Auch eine Cyberversicherung ersetze diese Vorbereitung nicht; Leistungen könnten davon abhängen, dass vereinbarte Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden. Mirz empfahl dringend, bei Versicherungspolicen auch das Kleingedruckte zu lesen, wo oft rigide Vorgaben versteckt seien.

Für Spörer hat das zusätzlich eine operative Dimension. Fällt die Infrastruktur eines Unternehmens aus dem Gesundheitsumfeld aus, geht es nicht nur um Datenverluste oder Bußgelder. Im Extremfall kann auch die Versorgung von Patienten beeinträchtigt werden. Mirz fasste die daraus folgende Risikologik sinngemäß so zusammen: Entscheidend sei weniger, ob ein Sicherheitsvorfall komme, sondern wie gut das Unternehmen vorbereitet sei, wenn er komme.

Digitale Souveränität beginnt mit Wahlfreiheit

Isabel Weyerts vom Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) erweiterte den Blick auf die strategische Dimension. Der Verband versteht digitale Souveränität nicht als Abschottung, sondern als Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Dazu gehören technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung. Gemeint sind unter anderem der Abbau kritischer einseitiger Abhängigkeiten, die Kontrolle über Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung eigener Daten sowie die Fähigkeit von Staat und Wirtschaft, in zentralen Bereichen der digitalen Transformation handlungsfähig zu bleiben.

»Digitale Souveränität bedeutet nicht Abschottung, sondern die Fähigkeit zur Selbstbestimmung«, so Isabel Weyerts, Vorstandsreferentin beim BITMi e.V. »Dazu gehören technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung.«

Foto: Stefan Mutschler/KI-bearbeitet

Diese Perspektive erhält durch die Struktur des deutschen Digitalmarktes besonderes Gewicht. Nach den vom BITMi präsentierten Destatis-Zahlen macht der IT-Mittelstand 99 Prozent der deutschen Digitalbranche aus, stellt 57 Prozent der Arbeitsplätze und erwirtschaftet 107 Milliarden Euro Jahresumsatz. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben mehr als 2.500 IT-Unternehmen.

Der IT-Mittelstand ist damit nicht nur Anwender von Regulierung, sondern ein wesentlicher Teil der technologischen Basis der deutschen Wirtschaft. Eine vom BITMi beauftragte Studie der Universität Potsdam untersucht entsprechend seine Rolle als Digitalisierungspartner auch für andere Mittelständler und Großunternehmen.

Weyerts betonte zugleich, dass digitale Souveränität keineswegs den vollständigen Ersatz außereuropäischer Produkte verlangt. Relevant sind vor allem Abhängigkeiten, die im Ausfall- oder Konfliktfall die eigene Handlungsfähigkeit gefährden. Europäischer Rechtsraum, nachvollziehbare Datenverarbeitung und lokale beziehungsweise europäische Hosting-Optionen werden dadurch zunehmend selbst zu Qualitätsmerkmalen.

Aus Compliance wird Steuerungsfähigkeit

Der Roundtable verband damit vier Themen, die in Unternehmen noch häufig getrennt behandelt werden: Regulatorik, Informationssicherheit, KI-Governance und digitale Souveränität. Für den Mittelstand spricht vieles dafür, neue Vorschriften nicht jeweils als Einzelprojekt zu behandeln. Nachhaltiger ist eine gemeinsame Architektur für Risiken, Prozesse, Nachweise, Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten.

Compliance wird damit vom Pflichtprogramm zum Steuerungsinstrument: Sie hilft nicht nur, Vorgaben nachzuweisen, sondern sichtbar zu machen, wo kritische Abhängigkeiten entstehen, welche Systeme geschützt werden müssen und wie handlungsfähig ein Unternehmen im Ernstfall tatsächlich bleibt.

Stefan Mutschler, freier Journalist

Stefan Mutschler ist ein erfahrener freier IT‑Journalist, der seit vielen Jahren für führende Fachmedien über IT‑Security, Infrastruktur, Industrie 4.0 und Digitalisierung berichtet. Seine Beiträge zeichnen sich durch klare Analyse, technische Präzision und praxisnahe Einordnung aus. Als unabhängiger Autor unterstützt er Verlage und Unternehmen dabei, komplexe IT‑Themen verständlich und zielgruppengerecht aufzubereiten.

Praxistipps: Compliance im Alltag verankern

Infografik mit sechs Praxistipps. KI-generierte Darstellung; Quellen [1]–[5] im Quellenverzeichnis. Redaktionelle Handlungsempfehlungen auf Grundlage der ergänzenden Recherche; keine individuelle Rechtsberatung. Recherchestand: 12. November 2026.

Risiken gemeinsam erfassen — Ganzheitlicher Blick: Erfassen Sie kritische Systeme, Informationen und Prozesse und berücksichtigen Sie auch Stromausfälle, Feuer und unbefugten Gebäudezugang. Ordnen Sie Schutzmaßnahmen nach ihrer Eignung, Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit ein. [1] Vorfallprozesse verzahnen — Meldewege vorbereiten: Legen Sie Zuständigkeiten für IT-Sicherheit und Datenschutz sowie eine gemeinsame Vorfalldokumentation fest. Prüfen Sie die jeweiligen Meldepflichten separat: Bei Datenschutzverletzungen gilt die risikobasierte Meldung unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden ab Kenntnis. [1, 3] Wiederanlauf vorbereiten — Betrieb sichern: Verbinden Sie Backup-Management, Wiederherstellung und Krisenmanagement. Halten Sie den im Artikel beschriebenen Offline-Notfallplan bereit und überprüfen Sie, ob die vorgesehenen Maßnahmen im Ernstfall praktisch funktionieren. [1] Lieferanten einbeziehen — Abhängigkeiten prüfen: Identifizieren Sie relevante Anbieter, die eingesetzten IT-Systeme und Schnittstellen. Vereinbaren Sie Sicherheitsanforderungen und prüfen Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen; gemeinsame Krisenübungen können dabei unterstützen. [2] KI-Kompetenz fördern — Menschen befähigen: Richten Sie Schulungen und Anwendungshinweise an den eingesetzten KI-Systemen, den Aufgaben und dem Vorwissen der Nutzer aus. Artikel 4 verlangt Maßnahmen zur Förderung von KI-Kompetenz; nach den aktuellen Kommissions-FAQ ist kein bestimmtes individuelles Kompetenzniveau vorgeschrieben. [4] Souveränität bewerten — Mehr als der Hosting-Ort: Betrachten Sie neben dem Betrieb in Europa auch technologische Abhängigkeiten, Kontrolle über die Daten und die Durchsetzbarkeit europäischer Rechtsnormen. Diese Aspekte gehören zu den fünf Elementen im BITMi-Verständnis digitaler Souveränität. [5]

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die folgenden Umsetzungsvorschläge konkretisieren die sechs Praxistipps. Sämtliche Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen der Veranschaulichung; sie beschreiben weder Proliance noch Spörer oder andere im Artikel genannte Unternehmen. Die vorgeschlagenen Abläufe und Nachweise sind redaktionelle Empfehlungen, keine verbindliche oder vollständige Compliance-Prüfliste. Die Quellenverweise entsprechen dem vorhandenen Quellenverzeichnis.

1. Risiken gemeinsam erfassen — Ganzheitlicher Blick

Ziel: Nicht nur einzelne IT-Komponenten absichern, sondern die für den Betrieb entscheidenden Informationen, Prozesse und Abhängigkeiten verstehen. Das BSI bezieht ausdrücklich auch physische Gefahren und das Umfeld der Systeme ein. [1]

So setzen Sie den Tipp um:

Beginnen Sie mit den Geschäftsprozessen: Welche Leistungen müssen auch bei einer Störung weiterlaufen? Welche Daten, Systeme, Räume und Dienstleister werden dafür gebraucht?

Besprechen Sie mit Fachbereichen, IT und Gebäudeverantwortlichen mögliche Ausfälle. Berücksichtigen Sie neben Cyberangriffen auch Stromausfall, Feuer, fehlenden Gebäudezugang und Bedienfehler.

Dokumentieren Sie je Risiko die möglichen Folgen, vorhandene Schutzmaßnahmen, verbleibende Lücken und eine zuständige Rolle. Priorisieren Sie nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.

Prüfen Sie, ob die gewählten Maßnahmen zum Risiko passen und tatsächlich wirken. Überarbeiten Sie die Bewertung bei wesentlichen Änderungen der Systeme oder Abläufe.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Produktionsbetrieb verwaltet Kundenaufträge zentral. Im Workshop wird deutlich, dass ein Stromausfall im Technikraum sowohl die Auftragsbearbeitung als auch den Zugriff auf Fertigungsunterlagen unterbrechen würde. Der Betrieb nimmt das Szenario in sein Risikoregister auf, prüft die Zugangsregelung zum Raum und legt fest, welche Unterlagen für einen begrenzten Ersatzbetrieb verfügbar sein müssen. Die Geschäftsleitung entscheidet über die priorisierten Maßnahmen und die bewusst verbleibenden Risiken.

Sinnvolle Nachweise: Ein Prozess- und Systemverzeichnis, ein gepflegtes Risikoregister sowie dokumentierte Entscheidungen und Wirksamkeitsprüfungen. Die Umsetzungsschritte und das Beispiel sind redaktionelle Konkretisierungen des ganzheitlichen BSI-Ansatzes. [1]

2. Vorfallprozesse verzahnen — Meldewege vorbereiten

Ziel: Einen Vorfall gemeinsam bearbeiten, ohne unterschiedliche rechtliche Prüfungen zu vermischen. Das BSI nennt Vorfallsbewältigung als Teil des Risikomanagements. Artikel 33 DSGVO regelt gesondert die Meldung und Dokumentation von Datenschutzverletzungen. [1, 3]

So setzen Sie den Tipp um:

Bestimmen Sie eine interne Anlaufstelle und Vertretungen. Legen Sie fest, wer Hinweise aufnimmt, technische Maßnahmen koordiniert und die datenschutzrechtliche Bewertung veranlasst.

Führen Sie eine gemeinsame Zeitleiste: Was wurde wann entdeckt, welche Informationen liegen vor, welche Systeme und Daten könnten betroffen sein und welche Maßnahmen wurden ergriffen?

Prüfen Sie für jedes einschlägige Regelwerk die eigenen Meldevoraussetzungen, Empfänger und Fristen. Verwenden Sie die DSGVO-Frist nicht pauschal als Frist für alle Sicherheitsvorfälle.

Dokumentieren Sie auch Entscheidungen gegen eine Meldung. Wenn Informationen fehlen, halten Sie offene Fragen und die nächste Neubewertung fest.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Mitarbeiter entdeckt, dass eine Kundenliste an einen falschen Empfänger versandt wurde. Die interne Anlaufstelle sichert den Sachverhalt und informiert die zuständige Datenschutzrolle. Diese bewertet das Risiko für die betroffenen Personen; die IT prüft parallel, ob ein technischer Fehler vorliegt. Ist die Verletzung meldepflichtig, erfolgt die Meldung unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden ab Kenntnis. Fehlende Angaben können ohne unangemessene weitere Verzögerung nachgereicht werden. [3]

Sinnvolle Nachweise: Ein Rollen- und Eskalationsplan, eine Vorfallakte mit Zeitleiste und eine begründete Meldeentscheidung. Die DSGVO verlangt die Dokumentation der Verletzung einschließlich ihrer Auswirkungen und Abhilfemaßnahmen; diese Pflicht besteht auch ohne Meldung. [3]

3. Wiederanlauf vorbereiten — Betrieb sichern

Ziel: Nicht nur Daten sichern, sondern die Betriebsfähigkeit nach einer Störung wiederherstellen. Das BSI nennt Backup-Management, Wiederherstellung nach einem Notfall und Krisenmanagement als zusammengehörige Maßnahmen. [1]

So setzen Sie den Tipp um:

Legen Sie mit den Fachbereichen fest, welche Prozesse zuerst wieder anlaufen sollen. Beschreiben Sie, welche Systeme, Zugänge, Daten und externen Kontakte dafür notwendig sind.

Prüfen Sie in einer kontrollierten Übung die Wiederherstellung aus Sicherungen. Eine vorhandene Sicherung und ein praktisch erprobter Wiederanlauf sind unterschiedliche Nachweise.

Halten Sie den Notfallplan und die wichtigsten Kontaktinformationen auch ohne Zugriff auf die reguläre IT verfügbar. Schützen Sie diese Unterlagen gegen unbefugten Zugriff und halten Sie sie aktuell.

Üben Sie die Zusammenarbeit von IT, Fachbereichen und Krisenleitung. Halten Sie Schwierigkeiten fest und aktualisieren Sie anschließend den Plan.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen simuliert den Ausfall seiner Warenwirtschaft. Die Übung erfolgt in einer Testumgebung, ohne den Produktivbetrieb zu gefährden. Das Team stellt fest, dass die Wiederherstellung technisch gelingt, aber ein benötigter Dienstleisterkontakt nur im ausgefallenen System gespeichert ist. Es ergänzt die Offline-Kontaktliste und dokumentiert die richtige Reihenfolge beim Wiederanlauf.

Sinnvolle Nachweise: Ein Wiederanlaufplan, eine geschützte Offline-Kontaktliste, ein Wiederherstellungsprotokoll und eine Liste der Verbesserungsmaßnahmen. Das Beispiel und die Übungsgestaltung sind redaktionelle Empfehlungen zur Konkretisierung der BSI-Maßnahmen. [1]

4. Lieferanten einbeziehen — Abhängigkeiten prüfen

Ziel: Risiken von Anbietern und Schnittstellen in das eigene Sicherheitsmanagement einbeziehen. Das BSI betont die Bedeutung sicherer Lieferketten sowie der Prüfung der Maßnahmenwirksamkeit und gemeinsamer Krisenübungen. [2]

So setzen Sie den Tipp um:

Erfassen Sie Anbieter mit Zugang zu Systemen, Daten oder kritischen Betriebsabläufen. Beschreiben Sie, welche Leistung jeder Anbieter erbringt und welche Folgen ein Ausfall hätte.

Priorisieren Sie Anbieter nach ihrer Bedeutung für den Betrieb und den eingeräumten Zugriffsrechten. Konzentrieren Sie vertiefte Prüfungen zunächst auf kritische Beziehungen.

Vereinbaren Sie passende Sicherheitsanforderungen und klare Ansprechpartner. Legen Sie fest, wie Sicherheitsvorfälle kommuniziert und die vereinbarten Maßnahmen überprüft werden.

Prüfen Sie die Zusammenarbeit auch praktisch, etwa anhand eines abgestimmten Ausfallszenarios. Aktualisieren Sie die Bewertung bei Änderungen der Leistung oder Schnittstellen.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Großhändler nutzt einen externen IT-Dienstleister zur Fernwartung. Gemeinsam erfassen beide Seiten die erreichbaren Systeme, die zuständigen Rollen und die benötigten Berechtigungen. Bei einer Krisenübung wird geprüft, wer einen auffälligen Fernwartungszugriff meldet, wer den Zugang sperren darf und wie beide Seiten auch bei einem Ausfall der üblichen Kommunikation erreichbar bleiben.

Sinnvolle Nachweise: Ein Lieferantenverzeichnis, eine nachvollziehbare Kritikalitätsbewertung, vereinbarte Sicherheitsanforderungen und dokumentierte Prüfungen. Eine Lieferbeziehung allein macht nicht jeden Anbieter unmittelbar NIS2-pflichtig; Anforderungen können jedoch über regulierte Kunden weitergegeben werden. [2]

5. KI-Kompetenz fördern — Menschen befähigen

Ziel: Mitarbeitende und andere mit dem KI-Einsatz betraute Personen befähigen, die verwendeten Systeme angemessen zu nutzen und Ergebnisse einzuordnen. Die Kommissions-FAQ zu Artikel 4 stellen auf Maßnahmen zur Förderung von KI-Kompetenz ab, unter Berücksichtigung von Vorwissen und Anwendungskontext; ein bestimmtes individuelles Niveau ist danach nicht vorgeschrieben. [4]

So setzen Sie den Tipp um:

Erfassen Sie die eingesetzten KI-Anwendungen und die damit verbundenen Aufgaben. Unterscheiden Sie beispielsweise zwischen Textentwürfen, Lieferantenanalysen und Entscheidungen mit Auswirkungen auf Menschen.

Ermitteln Sie den Lernbedarf der jeweiligen Nutzergruppen. Erläutern Sie den vorgesehenen Einsatz, die Grenzen der Systeme und die Bedeutung einer fachlichen Prüfung.

Üben Sie an konkreten Arbeitsaufgaben: Welche Eingaben sind nach den internen Regeln erlaubt? Woran erkennt man unbelegte Aussagen? Wann muss eine Fachperson hinzugezogen werden?

Dokumentieren Sie die angebotenen Maßnahmen und aktualisieren Sie Anwendungshinweise, wenn sich Systeme oder Einsatzbereiche ändern. Leiten Sie aus einer Schulungsteilnahme keine pauschale Garantie für rechtssicheren KI-Einsatz ab.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Einkaufsteam lässt Lieferanteninformationen durch eine KI vorstrukturieren. In einer Übung enthält die erzeugte Zusammenfassung eine unbelegte Aussage zur Sicherheitszertifizierung eines Anbieters. Die Teilnehmenden prüfen die Originalunterlagen, kennzeichnen die offene Frage und übernehmen die Aussage nicht in die endgültige Bewertung. Das Team hält fest, welche Angaben vor einer Freigabe durch einen Menschen belegt werden müssen.

Sinnvolle Nachweise: Eine Übersicht der KI-Anwendungen und Nutzergruppen, dokumentierte Lernangebote, interne Anwendungshinweise und eine nachvollziehbare Prüfroutine. Diese Ausgestaltung ist eine redaktionelle Empfehlung; die Kommission betont den kontextbezogenen Charakter der Kompetenzmaßnahmen. [4]

6. Souveränität bewerten — Mehr als der Hosting-Ort

Ziel: Digitale Handlungsfähigkeit anhand mehrerer Kriterien bewerten. Der BITMi nennt technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung; bloße Wechselfähigkeit oder ein europäischer Hosting-Ort bilden dieses Verständnis nicht vollständig ab. [5]

So setzen Sie den Tipp um:

Identifizieren Sie Dienste, deren Ausfall oder veränderte Nutzungsbedingungen wesentliche Geschäftsprozesse beeinträchtigen würden. Prüfen Sie die Folgen einseitiger Abhängigkeiten.

Klären Sie, wer die Kontrolle über Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der Daten ausübt. Betrachten Sie dabei technische Möglichkeiten ebenso wie die vertraglichen Bedingungen.

Bewerten Sie den Rechtsrahmen der Anbieter und Rechteinhaber. Lassen Sie unklare oder widersprüchliche Regelungen fachkundig prüfen; ein Standortetikett ersetzt diese Prüfung nicht.

Erproben Sie bei wichtigen Diensten die praktische Handlungsfähigkeit, etwa durch einen Datenexport und einen dokumentierten Wechselpfad. Ergänzen Sie diese Betrachtung um die Rolle eigener Kompetenzen und europäischer Wertschöpfung.

Fiktives Praxisbeispiel: Ein Ingenieurbüro beschafft eine neue Projektplattform. Neben Preis und Funktionen prüft es, ob Projektdaten exportiert werden können, in welchem Format sie vorliegen und welche Unterstützung bei einem Anbieterwechsel verfügbar ist. Die zuständige Fachstelle bewertet die Bedingungen zur Datennutzung und den Rechtsrahmen. Ein Probeexport zeigt, dass zwar Dateien übertragbar sind, die Projektstruktur aber gesondert dokumentiert werden muss. Das Büro berücksichtigt diesen Aufwand vor Vertragsabschluss.

Sinnvolle Nachweise: Eine Übersicht kritischer Abhängigkeiten, dokumentierte Anbieter- und Vertragsbewertungen sowie ein erprobter Export- oder Wechselpfad. Die fünf Kriterien stammen aus der BITMi-Position; die genannten Umsetzungsschritte sind redaktionelle Vorschläge und keine allgemeine gesetzliche Herkunftsvorgabe für Technologie. [5]

FAQ: Compliance, NIS2 und digitale Souveränität im Mittelstand

Warum wird Compliance für Mittelständler zunehmend komplex?

Weil Anforderungen aus Datenschutz, Informationssicherheit, NIS2 und KI-Regulierung ineinandergreifen. Ein einzelner Vorfall kann dadurch mehrere Dokumentations- und Meldepflichten gleichzeitig auslösen. Ergänzende Einordnung: Eine gemeinsame Vorfallbearbeitung ersetzt nicht die gesonderte Prüfung der Meldevoraussetzungen. Nach Artikel 33 DSGVO ist unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden ab Kenntnis zu melden, sofern die Datenschutzverletzung voraussichtlich zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt; auch nicht meldepflichtige Verletzungen sind zu dokumentieren. [3]

Was ist der sinnvollere Ansatz als getrennte Compliance-Projekte?

Prozesse, Systeme, Daten, Risiken und Verantwortlichkeiten sollten möglichst zentral erfasst und gesteuert werden. Dadurch lassen sich Anforderungen verschiedener Regelwerke auf gemeinsamen Grundlagen abbilden. Das BSI nennt unter anderem Risikoanalyse, Vorfallsbewältigung, Betriebskontinuität, Lieferkettensicherheit und Verfahren zur Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit als Bestandteile des Risikomanagements. Gemeinsame Nachweise sollten diesen Bereichen nachvollziehbar zugeordnet werden. [1]

Welche Rolle kann KI im Compliance-Management spielen?

KI kann beispielsweise Informationen zu Lieferanten recherchieren und vorbereiten, Kritikalitäten bewerten sowie Dokumentationen auf Inkonsistenzen und fehlende Informationen prüfen. Sie unterstützt damit vor allem die Analyse und Priorisierung. Ergänzend bleibt die Befähigung der Menschen wichtig: Die Europäische Kommission erläutert, dass Maßnahmen zur KI-Kompetenz das Vorwissen und den Anwendungskontext berücksichtigen sollen. KI-Unterstützung ist daher kein Ersatz für geschulte Anwender. [4]

Was zeigte die Gap-Analyse bei Spörer?

Neben Dokumentationsdefiziten wurden Risiken sichtbar, die zunächst kaum als klassische Cybersecurity-Themen erscheinen: Die zentrale Stromversorgung war vergleichsweise leicht erreichbar, und bei Neueinstellungen war bislang keine Ausweiskontrolle vorgesehen.

Warum ist der physische Schutz der Infrastruktur Teil von NIS2?

Informationssicherheit hängt nicht nur von Software, Firewalls und Endpoint-Schutz ab. Manipulationen an Stromversorgung, Netzwerkleitungen oder anderen physischen Komponenten können digitale Dienste ebenso zum Erliegen bringen wie ein Cyberangriff. Der Spörer-Fall macht diese Verbindung praktisch sichtbar. Das BSI beschreibt ausdrücklich einen gefahrenübergreifenden Ansatz, der auch das physische Umfeld umfasst, etwa Feuer, Überschwemmungen, Stromausfälle und unbefugten Zugang. [1]

Was gehört zu einem belastbaren Notfallplan?

Er sollte festlegen, wer im Ernstfall informiert wird, wie Polizei, Forensik und Versicherer erreichbar sind und wie die Kommunikation funktioniert. Wichtig ist zudem, dass der Plan auch dann zugänglich bleibt, wenn zentrale IT-Systeme nicht verfügbar sind. Der Maßnahmenkatalog des BSI ergänzt diesen Blick um Backup-Management, Wiederherstellung nach einem Notfall, Krisenmanagement und gegebenenfalls gesicherte Notfallkommunikation. [1]

Reicht eine Cyberversicherung als Absicherung?

Nein. Eine Versicherung ersetzt technische und organisatorische Vorsorge nicht. Zudem können Versicherungsbedingungen vorsehen, dass bestimmte Sicherheitsanforderungen eingehalten werden müssen, damit Leistungen im Schadenfall greifen.

Warum ist Informationssicherheit bei Spörer besonders kritisch?

Das Unternehmen arbeitet im Bereich Reha-Technik und Home Care und verarbeitet sensible Gesundheitsdaten. Ein längerer Infrastrukturausfall könnte deshalb nicht nur wirtschaftliche Folgen haben, sondern im Extremfall auch die Versorgung von Patienten beeinträchtigen.

Was versteht der BITMi unter digitaler Souveränität?

Der Verband nennt fünf Komponenten: technologische Selbstbestimmung, Europarechtstreue, Datensouveränität, digitale Resilienz und digitale Wertschöpfung. Ziel ist vor allem, kritische einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren und eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die BITMi-Definition vom Mai 2026 bestätigt diese fünf Elemente und betont, dass technologische Selbstbestimmung über bloße Wechselfähigkeit hinausgeht. [5]

Bedeutet digitale Souveränität den Verzicht auf US-amerikanische oder andere außereuropäische Produkte?

Nein. Nach der im Artikel wiedergegebenen Position des BITMi geht es nicht um vollständige technologische Autarkie. Relevant sind vor allem Abhängigkeiten, die bei Ausfällen, Konflikten oder regulatorischen Problemen die eigene Handlungsfähigkeit gefährden könnten. Zugleich geht die BITMi-Position über einen europäischen Hosting-Ort hinaus: Sie fordert eine strategische Reduktion einseitiger Abhängigkeiten und stellt strenge Anforderungen an die Europarechtstreue der Rechteinhaber. Dies ist die Verbandsposition, keine allgemeine gesetzliche Herkunftsvorgabe für Software. [5]

Welche Bedeutung hat der deutsche IT-Mittelstand?

Nach den vom BITMi präsentierten Destatis-Zahlen macht er 99 Prozent der deutschen Digitalbranche aus, stellt 57 Prozent der Arbeitsplätze der Branche und erwirtschaftet 107 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Wann wird Compliance zum strategischen Instrument?

Wenn Unternehmen nicht mehr nur einzelne Vorschriften abhaken, sondern Risiken, Prozesse, Verantwortlichkeiten, Nachweise und technologische Abhängigkeiten gemeinsam steuern. Dann unterstützt Compliance zugleich Informationssicherheit, Resilienz und digitale Souveränität.

Welche Rolle spielen Lieferanten für die eigene Sicherheit?

Ein kompromittierter Anbieter kann auch die Systeme seiner Kunden beeinträchtigen. Das BSI empfiehlt daher, relevante Personen und Schnittstellen zu identifizieren, Sicherheitsrichtlinien und Prozesse festzulegen und die eingesetzten IT-Systeme sowie deren Bezugsquellen zu kennen. Wichtig ist die Abgrenzung: Nicht jeder Zulieferer wird allein durch seine Lieferbeziehung selbst unmittelbar gesetzlich verpflichtet; Sicherheitsanforderungen können jedoch über die Verträge der regulierten Kunden weitergegeben werden. [2]

Quellen zur ergänzenden Recherche

Die Verweise [1] bis [5] beziehen sich auf die Praxistipps und FAQ-Vertiefungen, nicht auf die Verifizierung der Roundtable-Zitate oder der im Artikel genannten Branchenzahlen. Alle Quellen abgerufen am 12. November 2026.

[2] BSI: Sichere Lieferkette

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Infopakete/NIS-2-Lieferkette/NIS-2-Lieferkette_node.html

[3] Artikel 33 DSGVO – Wiedergabe des Gesetzestextes

https://dsgvo-gesetz.de/art-33-dsgvo/

[4] Europäische Kommission: AI Literacy – Questions & Answers

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/ai-literacy-questions-answers

[5] BITMi: Definition »Digitale Souveränität« aus Sicht des IT-Mittelstands, Mai 2026

https://bitmi.de/wp-content/uploads/Definition-%E2%80%9EDigitale-Souveraenitaet-aus-Sicht-des-IT-Mittelstands.pdf

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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