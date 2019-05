Rohde & Schwarz Cybersecurity und Utimaco bieten hardwaregestützte Sicherheit in der Cloud

Mit der Kombination von R&S Trusted Gate des IT-Sicherheitsexperten Rohde & Schwarz Cybersecurity und dem High-Security-Modul von Utimaco bieten die beiden Unternehmen jetzt auch hardwaregestützte Sicherheit in der Cloud. Kryptografisches Material kann separat in einem Hardware-Sicherheitsmodul generiert werden. Somit steht den Kunden zukünftig auch eine zusätzliche Hardwareoption zur Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen mittels R&S Trusted Gate zur Verfügung.

Die Produktfamilie R&S Trusted Gate von Rohde & Schwarz Cybersecurity bietet durch seine Microservices-Struktur eine große Flexibilität beim Einsatz von Containern oder virtuellen Maschinen. Der Nutzer kann bestimmen, welche Services der Lösung on-premises oder in der Cloud laufen. Damit behält der Nutzer die komplette Kontrolle über das angestrebte Security-Niveau. Gemeinsam mit Utimaco erweitert R&S Trusted Gate nun diese Möglichkeiten um eine weitere Option. Seit Jahren werden Hardware-Sicherheitsmodule zur sicheren Verwaltung von Verschlüsselungscodes in den eigenen Rechenzentren von Unternehmen und Behörden eingesetzt. Diese, als manipulations- und einbruchsicher konzipierten und zertifizierten Hardware-Appliances, bieten ein Höchstmaß an physischer Sicherheit. Zukünftig haben Nutzer von R&S Trusted Gate die Möglichkeit, ihren Key Server mit einem Utimaco High-Security-Modul (HSM) zu integrieren. Mit der physischen Trennung der Anwendung vom Speicherort der Keys bieten Rohde & Schwarz Cybersecurity und Utimaco dem Nutzer höchste Sicherheit.

Kryptografisches Material und dessen Speicherung für die Verschlüsselung der Daten kann vom Cloud Service Provider separiert, in einem Hardware-Sicherheitsmodul von Utimaco generiert werden. Die Originaldokumente werden durch R&S Trusted Gate in einem Streaming-Verfahren verschlüsselt. Diese starke Verschlüsselung mit symmetrischen und asymmetrischen Verfahren gewährleistet, dass nur berechtigte Personen oder Gruppen Zugriff auf die Inhalte erhalten. Immer mehr Unternehmen und Behörden migrieren sensible Daten und Dokumente von eigenen Servern in Cloud-Umgebungen. Mit R&S Trusted Gate können auch internationale Cloud-Anbieter genutzt werden, ohne dabei auf höchste Sicherheitsanforderungen – auch eingestufter zu verzichten. Mit der Integration von Utimaco HSM eröffnet sich den Kunden nun eine weitere Option für zusätzliche Sicherheit.

Die Produktfamilie R&S Trusted Gate von Rohde & Schwarz Cybersecurity ist eine Cloud-Security-Lösung, die einen datenzentrischen Ansatz konsequent umsetzt. R&S Trusted Gate lässt sich nahtlos in Storage-Systeme gängiger Public Clouds wie Microsoft Azure, Google, AWS und Collaboration-Tools wie Microsoft Office 365 und SharePoint einbinden und gewährleistet bei Nutzung dieser Plattformen höchste Sicherheit und Kontrolle. Gesetzliche Vorgaben und Compliance-Regeln können auch in globalen Cloud-Umgebungen problemlos umgesetzt werden. R&S Trusted Gate läuft dabei transparent in bestehenden Anwendungen, sodass Arbeitsabläufe unverändert bleiben. Eine spezielle Suchfunktion ermöglicht eine sichere Volltextsuche selbst in verschlüsselten Dokumenten.

