Scan Station 730EX Plus – Produktiver durch Prozesse nach Maß

Die Scan Station 730EX Plus von Kodak Alaris implementiert Informationen schnell und nahtlos in Geschäftsprozesse. Dies geschieht mit individuell konfigurierbaren Prozessen, die nicht nur effizient, sondern auch sicher sind. Der vollständig integrierte Netzwerkscanner mit Windows 10 Betriebssystem bietet leistungsstarke Funktionen und simple Verwaltung.

Bei der Scan Station 730EX Plus liegt der Fokus ganz auf der Erstellung benutzerdefinierter Lösungen. Die frei individualisierbaren Prozesse lassen sich intuitiv mittels Touchdisplay ausführen und sorgen so für bessere Produktivität sowie eine geringere Fehlerquote. Per »Touch« auf die jeweilige Kachel startet die Scan Station automatisch den hinterlegten Prozess, wodurch die Dokumente an die zuvor definierten Zielorte im richtigen Format abgelegt werden. Zudem überzeugt das Gerät durch eine einfach gehaltene Administration, denn sie lassen sich bequem und zentral über das Netzwerk verwalten und updaten.

Simple Vorgänge dank integrierter Funktionen. Die Scan Station von Kodak Alaris verfügt über einige integrierte Funktionen, die Vorgänge vereinfacht und dadurch die Produktivität steigern. Mit der OCR-Engine können Dokumente per Knopfdruck in durchsuchbare PDF-Dateien oder andere Dateiformate (etwa JPEG, TIFF, Word) konvertiert werden. Ein integriertes Mikrofon und ein Lautsprecher, ermöglichen es Benutzern Sprachnachrichten als Dateianhang aufzeichnen zu können. Dabei benötigt die Scan Station 730EX Plus keinen zusätzlichen PC, da ein leistungsstarker Prozessor und Windows 10 Betriebssystem integriert sind.

Das Gerät verfügt über einen automatischen Dokumenteneinzug für 75 Blatt, der ID-Karten, Letter Size und andere Papierformate unterstützt. Es gibt ein optionales Flachbettzubehör im legalen Format. Die minimale Dokumentengröße beträgt 2″ x 2,5″, während die maximale Größe 8,5″ x 34″ beträgt.

Individuell und trotzdem sicher. Die Scan Station 730EX Plus von Kodak Alaris schützt Unternehmen vor Datenlecks durch eine Reihe an Sicherheitsfunktionen. Die sichere LDAP-Anmeldung und MS Active Directory gewährleisten die technische Sicherheit, während der Passwortschutz auf Administrationsebene Eingriffe von außerhalb verhindert. Zudem werden keinerlei Daten auf dem Gerät gespeichert. Die integrierte Funktion, direkt auf USB-Datenträger zu scannen, lässt sich deaktivieren.

Rundum-Sorglos. Mit dem breiten Angebot an Service- und Supportverträgen wird die bestmögliche Leistung aus Scanner und Software herausgeholt. Zusammen mit der anfänglichen Garantie und dem Know-how von Kodak Alaris ist sichergestellt, dass die Kodak Scan Station 730EX Plus Scanner den sich wandelnden Bedürfnissen der Geschäftsprozesse auch in den kommenden Jahren gerecht werden.

Über Alaris, ein Geschäftsbereich von Kodak Alaris

Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichnete Reihe von Scannern, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

Bild: © Alaris

