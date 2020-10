Scanner: Intelligente Dokumentenerfassung zur Integration papierbasierter Informationen in digitale Workflows

Neue Scanner und Software von Kodak Alaris ermöglichen eine schnelle, effiziente Bildverarbeitung und intelligente Datenextrahierung, was die Umwandlung von Dokumenten in unternehmenskritische Informationen beschleunigt.

Kodak Alaris erweitert sein Portfolio mit einer neuen Reihe von Produktionsscannern für große Abteilungen oder Poststellen von KMUs. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen eine Aktualisierung seiner Software für die webbasierte Erfassung. Für heute gebaut, bereit für morgen. Die neuen Scanner und die Software sind skalierbar, um den sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, da die digitale Transformation rasant voranschreitet.

Basierend auf den ausgezeichneten Scannerserien i2900 und i3000[1] sind die neuen Kodak Scanner S2085f und die der S3000 Serie schneller sowie leistungsfähiger. Sie bieten Netzwerkkonnektivität und eine einfache Bedienung. Zu den neuen Modellen gehören der Scanner Kodak S2085f mit 85 Blatt pro Minute (ppm) (Papierformat A4) und der Kodak S3100f mit 100 ppm (Papierformat A3). Beide Modelle haben ein integriertes Flachbett, um Informationen von Visitenkarten bis hin zu Büchern einfach zu erfassen. Ebenfalls neu im Kodak Alaris Portfolio sind die Scanner Kodak S3060 (60 ppm), Kodak S3100 (100 ppm) und Kodak S3120 (120 ppm), allesamt A3-Scanner.

»Die meisten Unternehmen haben den starken Wunsch, Geschäftsprozesse zu automatisieren, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden«, so Lee Davis, Associate Director, Scanneranalyse und Software-Evaluation für Keypoint Intelligence. »Aber wenn es darum geht, bestimmte Arten von Prozessen zu automatisieren, wie zum Beispiel solche, bei denen Daten auf Papier in einen digitalen Prozess eingegeben werden müssen, werden die Dinge knifflig. Die neuen Scanner und die Software von Kodak Alaris vereinfachen diese Schnittstelle und bieten den Kunden ein automatisiertes Portal zur Integration papierbasierter Informationen in digitale Workflows und Archive.

Zu den neuen Funktionen und Vorteilen gehören:

Echte Netzwerkfreigabe , d. h. auf die Scanner kann von jedem PC in einem Netzwerk sicher zugegriffen werden. Sie können gemeinsam genutzt werden, ohne Laptops bewegen, Kabel umstecken oder IT-Ausrüstung kaufen zu müssen. Mehrere Mitarbeiter können mit einem einzigen Scanner sicher arbeiten, ähnlich wie bei einem Multifunktionsdrucker (Multi Function Printer, MFP), jedoch mit einer weitaus besseren Bildqualität und weiteren Vorteilen.

, d. h. auf die Scanner kann von jedem PC in einem Netzwerk sicher zugegriffen werden. Sie können gemeinsam genutzt werden, ohne Laptops bewegen, Kabel umstecken oder IT-Ausrüstung kaufen zu müssen. Mehrere Mitarbeiter können mit einem einzigen Scanner sicher arbeiten, ähnlich wie bei einem Multifunktionsdrucker (Multi Function Printer, MFP), jedoch mit einer weitaus besseren Bildqualität und weiteren Vorteilen. Verbesserte integrierte Bildverarbeitung ohne Abhängigkeit von der CPU-Leistung einer Workstation oder eines PCs. Die Serien S2085f/S3000 erzeugen kleinere Dateigrößen, was die Speicherkosten minimiert und den Abruf beschleunigt. Die Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie verwandelt schwierige Originaldokumente automatisch in gestochen scharfe, qualitativ hochwertige Bilder, während mit voller Geschwindigkeit gescannt wird.

ohne Abhängigkeit von der CPU-Leistung einer Workstation oder eines PCs. Die Serien S2085f/S3000 erzeugen kleinere Dateigrößen, was die Speicherkosten minimiert und den Abruf beschleunigt. Die Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie verwandelt schwierige Originaldokumente automatisch in gestochen scharfe, qualitativ hochwertige Bilder, während mit voller Geschwindigkeit gescannt wird. Größerer Farb-Touchscreen, mithilfe dessen das Senden von Dokumenten an vordefinierte Workflows direkt vom Scanner aus erleichtert wird. Der Scanner bietet auch erweiterte Benutzeroptionen auf dem Display, wie Wartungs- und Produktivitätszähler. Da das größere Display einfacher zu bedienen ist, benötigen Mitarbeiter weniger Schulung.

mithilfe dessen das Senden von Dokumenten an vordefinierte Workflows direkt vom Scanner aus erleichtert wird. Der Scanner bietet auch erweiterte Benutzeroptionen auf dem Display, wie Wartungs- und Produktivitätszähler. Da das größere Display einfacher zu bedienen ist, benötigen Mitarbeiter weniger Schulung. Verbesserte Sicherheitsprotokolle auf Unternehmensebene schützen gescannte Bilder zwischen Host und Scanner beim Scannen über das Netzwerk. Die TLS-Verschlüsselung gewährleistet Datenschutz und Datenintegrität, und der sichere Bootvorgang validiert »vertrauenswürdige« Firmware vor der Ausführung, wodurch »hackbare« Software verhindert wird. Dies ist äußerst vorteilhaft für Lösungen z. B. für Wahlen und Wahlverfahren.

auf Unternehmensebene schützen gescannte Bilder zwischen Host und Scanner beim Scannen über das Netzwerk. Die TLS-Verschlüsselung gewährleistet Datenschutz und Datenintegrität, und der sichere Bootvorgang validiert »vertrauenswürdige« Firmware vor der Ausführung, wodurch »hackbare« Software verhindert wird. Dies ist äußerst vorteilhaft für Lösungen z. B. für Wahlen und Wahlverfahren. Optimierte Papierverarbeitung. Eine erhöhte Kapazität des Einzugsfachs (300 Seiten) ermöglicht es den Benutzern, größere Dokumentenmengen in kürzerer Zeit zu scannen, so dass sich die Bediener des Scanners auf andere Aufgaben konzentrieren können. Wenn das Papier in Größe, Dicke und Gewicht variiert, sorgt die SurePath-Technologie von Kodak Alaris für einen sauberen Papierstapel und reduziert die Notwendigkeit, Dokumente manuell vorzusortieren.

Der Scanner Kodak S2085f und die Kodak S3000 Serie verfügen über eine optionale gerade Papierführung (»straight-through«) mit rückseitiger Ausgabe für Ausnahmedokumente, was das Scannen von dickeren und großformatigen Dokumenten rationalisiert und Papierstaus beseitigt. Alle neuen Scanner sind EPEAT® Gold-registriert für hervorragende Umweltfreundlichkeit.

Intelligente Erfassung mit Info Input Solution

Benutzer können die Möglichkeiten des Dokumentenscannens mit Kodak Info Input Solution v6 erweitern. Die webbasierte und mobile Anwendung ermöglicht eine schnellere Erfassung und einen unmittelbaren Zugriff auf Informationen im Büro oder per Fernzugriff.

Info Input Solution bietet jetzt eine erweiterte Dokumentenklassifizierung und -trennung, was die manuelle Vorbereitung verringert. Beispielsweise kann ein BPO oder Scandienstleister mehrere Dokumententypen in den Einzug laden und Info Input trennt, klassifiziert und extrahiert die Daten, ohne dass Barcodes oder Patchblätter erforderlich sind. Diese Fähigkeit hilft den BPOs, ihr Angebot zu erweitern, indem sie den Kunden gegen eine Gebühr echten Selfservice ermöglichen.

Beim Kauf von Info Input Solution können Kunden jetzt wählen, welche Cloud-Engine sie für die Datenextraktion und Indizierung verwenden möchten: Google Vision AI, Amazon Recognition, oder Microsoft Azure AI. Die Cloud-Engines verwenden optische Zeichenerkennung (OCR) und intelligente Zeichenerkennung (ICR), um handgeschriebene Buchstaben auf strukturierten Formularen zu erfassen und umzuwandeln.

»Die Dokumentenerfassung ist der entscheidende erste Schritt zur Automatisierung papierbasierter Geschäftsprozesse«, so Don Lofstrom, President & General Manager des Geschäftsbereichs Alaris von Kodak Alaris. »Zu viele Organisationen sind frustriert über Engpässe, die durch ineffiziente Scanner und Software entstehen, die Geschäftsprozesse verlangsamen und die Kosten erhöhen. Es ist von entscheidender Bedeutung, unnötige manuelle Eingriffe bei der Verarbeitung von Dokumenten zu eliminieren, um Zeit und Geld einzusparen. Außerdem wird so sichergestellt, dass wertvolle Informationen nahtlos in Geschäftssysteme fließen.”

Ob zum Scannen für die Archivierung oder direkt in einen Geschäftsprozess, Scanner und Software von Kodak Alaris sind ideal für Branchen wie Gesundheitswesen, Behörden, Finanzdienstleistungen, Bildung und Logistik sowie für horizontale Anwendungen wie Poststellen, Personalwesen, Finanzen und Archivmanagement.

Weitere Informationen auf der Kodak Alaris-Website.

[1] Die Kodak Scanner der Serien i2900 und i3000 waren eine treibende Kraft hinter der Auszeichnung von Kodak Alaris mit dem »Keypoint Intelligence – Buyers Lab’s Scanner Line of the Year Award« in vier der letzten fünf Jahre.

Foto: Kodak Alaris (c)

