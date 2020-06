Machen Sie mit bei Theiners SecurityTalk zum Thema Identity und Access Management

Am 17.06.2020 von 14.00 bis 15.00 findet wieder »Theiners SecurityTalk«, diesmal zum Thema Identity und Access Management statt.

In Kooperation mit dem führenden IT-Security Blog – datensicherheit.de – und dem Fachmagazin für IT Strategien & Lösungen – »manage it«, lädt Werner Theiner Sie entweder als interaktiver Gast in die Webshow, oder als Zuseher des Live Events im YouTube Kanal von German Mittelstand ein.

Folgende Gäste sind dieses Mal dabei:

Peter van Zeist, Senior Solutions Consultant von LogMeIn Germany

Carsten Pinnow, Geschäftsführender Gesellschafter von Pinnow und Partner

Sharin Gattung, Sr. Regional Marketing Manager DACH von LogMeIn

Philipp Schiede, Geschäftsführer des ap Verlags – »manage it«

Andreas Kunz, Gründer und Geschäftsführer der Connecting Media

Dieses Online Event wird live gestreamt auf den Facebookseiten und YouTube Kanälen der Partner. Im Anschluss wird diese Folge als Aufzeichnung auf »manage it« verfügbar sein.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme als Gast unter:

https://zoom.us/j/93325728707?pwd=V0NpUVNhWVByalR1ZkdXRk5TWmRkdz09

Dieser SecurityTalk ist gesponsert von

