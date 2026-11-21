Cyberangriffe und elektromagnetische Störungen sind im Krieg in der Ukraine zu untrennbaren Waffen geworden, und die Verteidigungsindustrie steht im Dauerfeuer staatlicher Akteure. Wer Streitkräfte, Fahrzeuge, Drohnen und Zulieferer sicher vernetzen will, braucht Architekturen, die Funkstörungen, Abhörversuche und künftig auch Quantencomputer überstehen. Der Beitrag zeigt, wie SD-WAN, Secure Overlay, Zero Trust und hybride Post-Quanten-Kryptografie dabei zusammenspielen.

Management Summary

Bedrohungslage verschärft sich: Die Verteidigungsindustrie ist Dauerziel von Spionage, Sabotage und Cyberangriffen; Zulieferer und KMU dienen als Einfallstor [1][2][5].

Die Verteidigungsindustrie ist Dauerziel von Spionage, Sabotage und Cyberangriffen; Zulieferer und KMU dienen als Einfallstor [1][2][5]. Resilienz ist Pflicht, keine Option: Mehrere Übertragungswege und SD-WAN-Firewalls schalten bei Störungen automatisch auf Backup-Tunnel um und halten Kommunikation am Laufen.

Mehrere Übertragungswege und SD-WAN-Firewalls schalten bei Störungen automatisch auf Backup-Tunnel um und halten Kommunikation am Laufen. Zero Trust im Gefechtsfeld: Ein Secure Overlay mit ZTNA, Mikrosegmentierung und ohne offene Ports verkleinert die Angriffsfläche und sichert Autonomie selbst bei Netzisolation [17].

Ein Secure Overlay mit ZTNA, Mikrosegmentierung und ohne offene Ports verkleinert die Angriffsfläche und sichert Autonomie selbst bei Netzisolation [17]. Quantenrisiko jetzt adressieren: »Harvest Now, Decrypt Later« bedroht langlebige Geheimnisse; hybride Verfahren und Krypto-Agilität sind der pragmatische Weg [10][11][14].

»Harvest Now, Decrypt Later« bedroht langlebige Geheimnisse; hybride Verfahren und Krypto-Agilität sind der pragmatische Weg [10][11][14]. Souveränität sichern: Gehärtete Hardware, europäische oder offene Software, Schlüsselhoheit und ITAR-Unabhängigkeit sichern Entscheidungsautonomie und Handlungsfreiheit.

Ein aktueller Bericht der Google Threat Intelligence Group warnt vor einer Intensivierung der Cyberangriffe auf die industrielle und technologische Basis des Verteidigungssektors, die fortwährend im Visier staatlicher Akteure und von Spionagegruppen steht [1][18]. Diese Einschätzung wird auch auf institutioneller Ebene weitgehend geteilt: Die Lageberichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) bestätigen die anhaltende Bedrohung durch Cyberangriffe, Spionage und Sabotage [2][3][4][5][6].

Selbst die Bundesregierung stuft in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vom September 2026 die Bedrohung für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie als hoch ein [7]. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sowie Zulieferer können dabei als Einfallstore dienen, um kritische Technologien auszuspähen oder operative Fähigkeiten zu sabotieren [5].

Cyberangriffe und elektromagnetische Störungen als Waffen

In hochintensiven Konflikten wie dem Krieg in der Ukraine sind Cyberangriffe und elektromagnetische Störmaßnahmen inzwischen zu zwei untrennbar miteinander verbundenen Waffen geworden. Deren Ziel ist, die Kommunikation lahmzulegen und dadurch sowohl die gegnerische Führung als auch deren operative Einsatzmittel zu blenden. Der Angriff auf das Satellitennetz von Viasat veranschaulicht dies deutlich [8][9].

Vor dem Hintergrund zunehmender Funkstörungen und ständiger Abhörversuche ist die Entwicklung von Architekturen, die von Anfang an auf Resilienz ausgelegt sind, daher keine technische Option mehr, sondern eine zwingende Voraussetzung für nationale Souveränität.

Die doppelte Herausforderung für IT-Leiter

Für IT-Leiter und Informationssicherheitsverantwortliche im Verteidigungssektor ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung: Sie müssen einen reibungslosen Informationsfluss und dessen Integrität gewährleisten, unabhängig davon, über welche Übertragungsmedien die Daten laufen – Satellitenverbindungen, private oder öffentliche 5G-Netze, mobile Ad-hoc-Netzwerke (MANet), Glasfaser oder andere fortschrittliche Technologien im elektromagnetischen Spektrum. Gleichzeitig müssen sie digitale Identitäten sowie die Integrität militärischer Standorte und mobiler Systeme wie Drohnen oder Kampffahrzeuge schützen.

In militärischen Operationsgebieten beruht die Aufrechterhaltung der Verbindungen in einer feindlichen elektromagnetischen Umgebung auf dem Zusammenspiel fortschrittlicher Lösungen wie dem Schutz vor Funkstörungen, Frequenzsprüngen, dynamischer Mesh-Vernetzung und Verschlüsselung. Diese Cybersicherheitsanforderungen sollten langfristig betrachtet werden, denn Daten, die bereits heute abgefangen werden könnten, müssen künftig auch der Rechenleistung von Quantencomputern standhalten.

Gehärtete Hardware und softwaregesteuerter Ansatz

Im Feld müssen diese Mechanismen auf gehärteter, kompakter Hardware beruhen, die auch für extreme Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperaturen, Stöße, Vibrationen oder große Höhen ausgelegt ist. Diese physische Widerstandsfähigkeit wird durch einen Software-gesteuerten Ansatz ergänzt: Statt für jede Sicherheitsanforderung ein eigenes elektronisches Gerät vorzuhalten, werden sämtliche Funktionen in einer einzigen eingebetteten Software-Anwendung gebündelt. Dadurch lässt sich die Zahl der physischen Geräte in gepanzerten Fahrzeugen und mobilen Gefechtsständen drastisch verringern, was unmittelbar Gewicht, Platz und Stromverbrauch reduziert.

Je nach Kontext kann es zwingend erforderlich sein, einen Mechanismus zur sicheren Löschung kryptografischer Schlüssel zu integrieren, falls die Hardware in die Hände des Gegners fällt, um das Risiko einer Kompromittierung des taktischen Netzwerks unverzüglich auszuschließen.

»Darüber hinaus ist in Gefechtszonen, in denen nicht immer Fachwissen zur Cybersicherheit vorhanden ist, eine vereinfachte Konfiguration neuer Geräte notwendig. Auf diese Weise können sie ohne das Risiko menschlicher Fehler aus der Ferne automatisch bereit- oder wiederhergestellt werden.

Hardwarebasierte Absicherung und Verschlusssachen

Die strikte Abschottung der Netzwerke wird durch eine konsequente hardwarebasierte Absicherung verstärkt. Die Integration von Hardware-Sicherheitschips (TPM) und Geräte-Attestierung legitimieren die Hardware, bevor der Datenverkehr freigegeben wird.

Für den nationalen Austausch von Verschlusssachen (bis zur Geheimhaltungsstufe VS-NfD) sind die Vorgaben der deutschen Verschlusssachenanweisung (VSA) und die Zulassungsanforderungen des BSI an souveränen Verschlüsselungslösungen wie IPsec-VPNs maßgeblich [16]. Im Austausch zwischen Bündnispartnern (NATO/FMN) oder bei Verbindungen, die eine strikte Trennung unterschiedlicher Vertraulichkeitsstufen erfordern, gewährleisten Cross-Domain-Lösungen und nach »NATO Restricted« zertifizierte Komponenten die Isolation sensibler Datenströme. Die Einhaltung der TEMPEST-Prüfkriterien vervollständigt diese Abschottung, indem sie das Risiko eines Informationsabflusses durch elektromagnetische Emissionen ausschließt.

SD-WAN und hochresiliente Datenübertragung unter beeinträchtigten Bedingungen

Die operative Resilienz der Kommunikation beruht vor allem auf der Vielfalt der verfügbaren Übertragungswege. Im Rahmen eines SD-WAN-Ansatzes übernehmen Next-Generation-Firewalls die Rolle zentraler Orchestratoren des Datenverkehrs, indem sie die Netzwerkqualität in Echtzeit analysieren. Wenn die Hauptverbindung an Qualität verliert oder durch gezielte Störsignale beeinträchtigt wird, wechselt der Datenverkehr automatisch und nahtlos auf einen Backup-VPN Tunnel. Das dynamische Routing passt die Sicherheitsfilterung dann unverzüglich an.

Das Secure Overlay: Elektromagnetische Unauffälligkeit, ZTNA und taktische Autonomie

Wenn sensible Daten über zivile oder nicht kontrollierbare Infrastrukturen wie öffentliche 4G/5G Netze oder private Satellitenkonstellationen übertragen werden müssen, kommt dem Schutz der Daten an ihrem Ursprung eine entscheidende Bedeutung zu. Um die Starrheit herkömmlicher VPNs zu überwinden, entwickelt sich die Architektur hin zu einer Secure-Overlay-Schicht, die auf den Prinzipien von ZTNA (»Zero Trust Network Access«) beruht [17]. Dieses Overlay-Konzept markiert einen grundlegenden strategischen Wandel, da es die transparente Vernetzung sämtlicher Systeme auf dem Gefechtsfeld ermöglicht – von stationären Gefechtsständen über Kampffahrzeuge, Sensoren und Drohnen bis hin zu den Soldaten.

Durch eine strikte Mikrosegmentierung und die Beschränkung des Zugriffs auf die jeweils benötigten Anwendungen reduziert ZTNA die Angriffsfläche erheblich. Die Architektur macht es überflüssig, eingehende Ports (»Listening Ports«) auf der lokalen Firewall zu öffnen, sodass der Gegner weder die interne Infrastruktur kartieren noch das Vorhandensein kritischer Ressourcen erkennen kann.

Die Kommunikation erfolgt Peer to Peer oder über eine verteilte Architektur, die auch ohne Netzwerkverbindung betrieben werden kann und so die Autonomie eingesetzter Einheiten selbst bei vollständiger Netzisolation gewährleistet. Dabei nutzen die Datenströme vorrangig moderne, latenzarme Protokolle wie QUIC und können nahtlos zwischen verschiedenen physischen Verbindungen (MANet, 4G/5G, Satellit usw.) sowie bei einer Verschlechterung der Netzwerkqualität auf verschlüsselte Backup-Kanäle (TLS) wechseln.

Die Post-Quanten-Bedrohung: Krypto-Agilität und der Ansatz der französischen ANSSI

Parallel zur Resilienz der Signalübertragung erfordert der Schutz von Daten vor künftigen Quantencomputern, die kryptografische Widerstandsfähigkeit anhand des Lebenszyklus der Informationen zu beurteilen. Nicht alle Daten sind über denselben Zeitraum von strategischer Bedeutung. Ein Feuerbefehl oder Zielkoordinaten sind nur kurzzeitig sensibel, da ihr operativer Wert nach wenigen Minuten erlischt. Werden solche Informationen zehn Jahre später durch einen Quantencomputer entschlüsselt, ist ihre frühere Abfangung folgenlos. Staatsgeheimnisse, Konstruktionspläne der Ausrüstung und das technologische Know-how der Verteidigungsindustrie hingegen bleiben über einen langen Zeitraum sensibel (10 bis 30 Jahre). Genau für diese zweite Kategorie macht die Bedrohung durch »Harvest Now, Decrypt Later« – heute abfangen, später entschlüsseln – eine sofortige Überarbeitung der kryptografischen Architekturen erforderlich [11][14].

Dabei stehen sich zwei Ansätze gegenüber: Während US-Behörden einen direkten Umstieg auf eigenständige Post-Quanten-Algorithmen empfehlen, setzen Frankreich und die ANSSI auf einen pragmatischen, auf Hybridisierung ausgerichteten Ansatz [11]. Gemäß den Empfehlungen und Stellungnahmen der ANSSI (das französische Pendant zum deutschen BSI) über die Post-Quanten-Transition dürfen dabei die bewährten Sicherheitsgarantien klassischer Verfahren nicht aufgegeben werden [10][11]. Der französische Ansatz sieht vor, einen herkömmlichen Algorithmus mit einem Post-Quanten-Verfahren wie ML-KEM-768 oder FrodoKEM zu kombinieren [11][13]. Diese doppelte Absicherung gewährleistet, dass die klassische Verschlüsselung die Vertraulichkeit staatlicher und industrieller Geheimnisse weiterhin schützt, selbst wenn sich bei einem neueren Post-Quanten-Algorithmus eine theoretische Schwachstelle zeigen sollte.

Für IT-Leiter und Informationssicherheitsverantwortliche der Verteidigungsindustrie sowie des Verteidigungssektors kommt es daher auf Krypto-Agilität und den Einsatz von Architekturen an, deren Algorithmen sich mit der Weiterentwicklung kryptografischer Standards aktualisieren lassen, ohne die Geräte austauschen zu müssen. Der von der ANSSI festgelegte Zeitplan schreibt eine sofortige Bestandsaufnahme kritischer Komponenten vor, macht die Hybridisierung bis 2027 zur Voraussetzung für jede Qualifizierung und wird bis 2030 die ausschließliche Verwendung klassischer Kryptografie untersagen [10][12][15].

Souveränität und Open Source

Sich auf europäische Software-Anbieter oder souveräne, überprüfbare Open-Source-Komponenten zu stützen, ist der einzige Weg, die Transparenz des Quellcodes, die Kontrolle über Abhängigkeiten und die Hoheit über die Schlüssel zu gewährleisten – frei von extraterritorialen Rechtsvorschriften und Hintertüren.

Fazit

Letztlich hängt die Resilienz militärischer und industrieller Kommunikation nicht mehr allein davon ab, wie robust ein Algorithmus zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Erforderlich ist eine ganzheitliche, agile und souveräne Architektur, die sich dank SD-WAN selbst regenerieren kann, durch ein Secure Overlay die elektromagnetische Unauffälligkeit wahrt, mithilfe von Zero Trust die Integrität sowie Identität jedes Akteurs gewährleistet und angesichts der Quantenbedrohung eine hybride Krypto Agilität aufrechterhält.

Indem die europäische Verteidigungsindustrie gehärtete Hardware mit der Kontrolle über den Quellcode verbindet, bietet sie Streitkräften und strategischen Akteuren die Gewähr, ihre Entscheidungsautonomie und Handlungsfreiheit auch im digitalen und elektromagnetischen Gefechtsnebel zu bewahren. Diese Unabhängigkeit muss auch in kommerzieller Hinsicht gegeben sein, indem Geräte angeboten werden, die vollständig von den US-amerikanischen ITAR Exportvorschriften unabhängig sind.

Manoel Bizien, Defense and Industry Cybersecurity Pre-Sales bei Stormshield

Acht Tipps auf einen Blick

Resilient und quantensicher: 8 Tipps für die Verteidigungs-IT 1 · Kryptografie-Inventur starten Erfassen Sie sofort, wo und wie Kryptografie im Einsatz ist, und beginnen Sie mit den kritischen Anwendungsfällen [10]. 2 · Daten nach Lebensdauer einstufen Priorisieren Sie Informationen, die zehn Jahre und länger vertraulich bleiben müssen; kurzlebige Daten wie Feuerbefehle haben geringere Dringlichkeit [11][14]. 3 · Hybrid statt solo Kombinieren Sie klassische Verfahren mit Post-Quanten-Algorithmen wie ML-KEM, statt sich allein auf neue Verfahren zu verlassen [11][13][14]. 4 · Krypto-Agilität vertraglich verankern Fordern Sie von Lieferanten austauschbare Algorithmen per Update und Post-Quanten-Unterstützung, denn ANSSI hält den Kauf von Produkten ohne PQC nach 2030 für nicht sinnvoll [10][12]. 5 · Netzwerkränder härten Der Viasat-Angriff begann über eine fehlkonfigurierte VPN-Appliance, und GTIG sieht Edge-Geräte als wachsendes Einfallstor. Konfiguration prüfen, patchen, überwachen [1][8]. 6 · Menschen als Angriffsziel mitdenken Schulen Sie Beschäftigte zu gefälschten Bewerbungsportalen und zu privaten E-Mail-Konten, die von Unternehmenssicherheit oft nicht erfasst werden [1][18]. 7 · Ausfallszenarien üben Testen Sie SD-WAN-Failover und autonomen Betrieb bei Netzisolation unter realistischen Störbedingungen, nicht nur im Labor. 8 · Zulassungen früh klären Für Verschlusssachen benötigen IT-Sicherheitsprodukte nach VSA eine BSI-Zulassung; planen Sie die Zulassungsdauer in Beschaffung und Rollout ein [16].

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Beispiele sind fiktiv und dienen der Veranschaulichung; die Quellenverweise beziehen sich auf die jeweiligen fachlichen Aussagen.

1. Kryptografie-Inventur starten

ANSSI rät allen Organisationen, die Quantenbedrohung in die Risikoanalyse aufzunehmen und sofort mit einer ersten Bestandsaufnahme zu beginnen, um den Einsatz von Kryptografie zu verstehen; kritische Anwendungsfälle kommen zuerst an die Reihe [10]. Erfassen Sie Protokolle (TLS, IPsec, SSH), Algorithmen, Schlüssellängen, Zertifikate, Hersteller und Lebensdauer der Systeme.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Zulieferer für Drohnenkomponenten listet in vier Wochen alle VPN-Gateways, Funkmodule und Update-Signaturen auf. Dabei zeigt sich, dass ein Fertigungsstandort noch einen Fernzugang mit ausschließlich klassischem Schlüsselaustausch nutzt. Dieser Zugang wird zuerst in den Migrationsplan aufgenommen.

2. Daten nach Lebensdauer einstufen

Nicht alle Daten sind gleich lange sensibel. Ein Feuerbefehl verliert nach wenigen Minuten seinen Wert, Konstruktionspläne und technologisches Know-how bleiben 10 bis 30 Jahre relevant. Da vor allem die Schlüsselvereinbarung durch »Harvest Now, Decrypt Later« bedroht ist, sollten Sie zuerst die Kommunikationswege schützen, über die langlebige Informationen laufen [11][14].

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Panzerhersteller trennt seine Datenklassen in »taktisch kurzlebig« (Positionsmeldungen) und »strategisch langlebig« (CAD-Konstruktionsdaten, Fertigungsparameter). Für die zweite Klasse wird der Datentransfer zwischen Entwicklungsstandorten als erstes auf hybride Verfahren umgestellt.

3. Hybrid statt solo

Hybridisierung kombiniert einen bewährten klassischen Algorithmus mit einem Post-Quanten-Verfahren. ANSSI betont, dass Post-Quanten-Algorithmen noch nicht ausgereift genug sind, um allein zu sichern, und verweist darauf, dass mehrere Verfahren bereits klassisch angegriffen wurden [11]. Das BSI empfiehlt ebenfalls, sie möglichst nur in Kombination mit klassischen Verfahren einzusetzen [14]. ML-KEM ist in FIPS 203 standardisiert [13].

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Systemhaus testet in einer Laborumgebung einen IPsec-Tunnel, der einen klassischen Schlüsselaustausch mit ML-KEM-768 kombiniert. Fällt später eine Schwachstelle im Post-Quanten-Teil auf, schützt weiterhin das klassische Verfahren die Verbindung.

4. Krypto-Agilität vertraglich verankern

Krypto-Agilität bedeutet, Algorithmen austauschen zu können, ohne Geräte zu ersetzen. Das BSI rät, Produkte bei Neu- und Weiterentwicklung möglichst flexibel anpassbar zu gestalten [14]. ANSSI plant Post-Quanten-Pflichten für die Qualifizierung ab 2027 und hält den Kauf von Produkten ohne PQC nach 2030 für nicht sinnvoll [10][12]. Nehmen Sie deshalb PQC-Unterstützung, Update-Fähigkeit und einen Migrationsfahrplan in Ausschreibungen und Lieferverträge auf.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Beschaffungsstelle ergänzt ihre Standardklauseln um drei Punkte: Algorithmen müssen per Softwareupdate austauschbar sein, der Hersteller legt einen PQC-Fahrplan vor, und er benennt die Zulassungsstrategie für VS-NfD. Angebote ohne diese Angaben werden zurückgestellt.

5. Netzwerkränder härten

Beim Angriff auf das KA-SAT-Netz nutzten die Angreifer laut Viasat eine Fehlkonfiguration in einer VPN-Appliance, um in das Verwaltungsnetz zu gelangen [8]. GTIG beobachtet, dass Edge-Geräte und Appliances als Einstieg zunehmend an Bedeutung gewinnen [1]. Prüfen Sie Konfigurationen, spielen Sie Updates zügig ein und überwachen Sie diese Geräte gesondert, weil klassische Endpunktschutz-Lösungen sie oft nicht abdecken.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein mittelständischer Zulieferer führt eine monatliche Konfigurationsprüfung aller Firewalls und VPN-Gateways durch. Verwaltungszugänge sind nur noch aus einem getrennten Admin-Netz erreichbar, und jede Änderung wird nach dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben.

6. Menschen als Angriffsziel mitdenken

GTIG beschreibt, dass Angreifer verstärkt Beschäftigte ins Visier nehmen, etwa über gefälschte Bewerbungsportale und private E-Mail-Konten, und dabei an der Sichtbarkeit klassischer Unternehmenssicherheit vorbeiarbeiten [1][18]. Wirksam sind Schulungen mit konkreten Szenarien, klare Meldewege und Regeln für den Umgang mit privaten Konten und Geräten.

Praxisbeispiel (illustrativ): Eine Personalabteilung eines Drohnenherstellers prüft Bewerberportale und Einladungslinks künftig über einen internen Freigabeprozess. In einer Übung erhalten Beschäftigte eine täuschend echte Stellenanzeige, und das Team misst, wie schnell sie den Vorfall melden.

7. Ausfallszenarien üben

Resilienz zeigt sich erst im Ernstfall. Der SD-WAN-Ansatz sieht vor, dass Firewalls die Netzwerkqualität analysieren und bei Störungen automatisch auf einen Backup-Tunnel wechseln; ZTNA-Overlays sollen zudem ohne Netzverbindung autonom weiterarbeiten. Prüfen Sie beides unter realistischen Bedingungen, nicht nur im Labor.

Praxisbeispiel (illustrativ): Bei einer Übung wird die Hauptverbindung eines Gefechtsstands bewusst gestört. Das Team misst die Umschaltzeit auf Satelliten- und Mobilfunkpfad, prüft, ob Dienste nach dem Wechsel weiterlaufen, und simuliert anschließend eine vollständige Netzisolation, um die Autonomie der Einheiten zu testen.

8. Zulassungen früh klären

Produkte, die Verschlusssachen schützen, müssen nach der Verschlusssachenanweisung vom BSI evaluiert und zugelassen werden; die Zulassung nennt den maximalen Geheimhaltungsgrad [16]. Klären Sie früh, welcher Geheimhaltungsgrad gebraucht wird, ob ein zugelassenes Produkt existiert und wie lange ein Zulassungsverfahren in Ihrem Projekt dauern würde.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Projektteam plant den Rollout einer neuen Fernzugangslösung. Vor der Ausschreibung wird geprüft, ob Produkte für VS-NfD zugelassen sind. Das Team plant die Zulassungsdauer in den Zeitplan ein, statt sie erst bei der Abnahme zu entdecken.

FAQ

1. Was bedeutet »Harvest Now, Decrypt Later«?

Angreifer speichern heute verschlüsselten Datenverkehr, um ihn zu entschlüsseln, sobald ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer verfügbar ist. Zuerst bedroht ist die Schlüsselvereinbarung, während Signaturen meist nur kurzfristig sicher sein müssen [11][14].

2. Wann kommt der kryptografisch relevante Quantencomputer?

Ein verlässlicher Termin lässt sich nicht nennen. Das BSI betont, dass die Frage nach dem »Ob« und »Wann« nicht mehr entscheidend ist und die Migration vorangetrieben werden sollte; ANSSI rechnet mit einem Übergang von mehr als einem Jahrzehnt [10][14].

3. Warum empfehlen Behörden hybride Verfahren?

Hybridisierung kombiniert einen bewährten klassischen Algorithmus mit einem Post-Quanten-Verfahren. Laut ANSSI sind Post-Quanten-Algorithmen noch nicht ausgereift genug, um allein zu sichern, mehrere Verfahren wurden bereits klassisch angegriffen. Das BSI empfiehlt ebenfalls, Post-Quanten-Verfahren möglichst nur kombiniert mit klassischen einzusetzen [11][14].

4. Was ist ML-KEM?

ML-KEM ist ein von NIST in FIPS 203 (13. August 2024) standardisierter Schlüsselkapselungsmechanismus mit den Parametersätzen ML-KEM-512, -768 und -1024, der auch gegen Angreifer mit Quantencomputer als sicher gilt [13].

5. Welche Fristen gelten für die Migration?

ANSSI plant Post-Quanten-Pflichten für die Qualifizierung ab 2027 und hält den Kauf von Produkten ohne PQC nach 2030 nicht für vernünftig. Ein Umsetzungstext lag laut Fachpresse zuletzt noch nicht vor. Das BSI empfiehlt in TR-02102-1 klassische Schlüsseleinigung allein nur noch bis Ende 2031, bei sehr hohem Schutzbedarf bis Ende 2030 [10][12][15]. Es handelt sich also um Empfehlungen und Ankündigungen, nicht um ein generelles Verbot.

6. Was ist Krypto-Agilität?

Gemeint ist die Fähigkeit, kryptografische Verfahren auszutauschen, ohne Geräte oder Anwendungen neu aufzubauen. Das BSI rät, Produkte bei Neu- und Weiterentwicklung möglichst flexibel anpassbar zu gestalten [14].

7. Ist Quantenschlüsselverteilung (QKD) eine Alternative?

Nach Einschätzung des BSI nur für Nischenfälle und sicherheitstechnisch derzeit nicht ausreichend ausgereift; die NATO empfiehlt, QKD nicht für Regierungs- oder Militäranwendungen zu nutzen [14].

8. Was bedeutet Zero Trust, und wofür steht ZTNA?

Nach NIST SP 800-207 wird kein Vertrauen allein aufgrund des Netzwerkstandorts gewährt; Authentisierung und Autorisierung von Nutzer und Gerät erfolgen vor jedem Sitzungsaufbau, und geschützt werden Ressourcen statt Netzsegmente [17]. ZTNA setzt diese Prinzipien beim Zugriff auf Anwendungen um.

9. Was bedeutet eine BSI-Zulassung für VS-NfD?

Nach der Verschlusssachenanweisung müssen IT-Sicherheitsprodukte für Verschlusssachen vom BSI evaluiert und zugelassen werden. Die Zulassung nennt den maximalen Geheimhaltungsgrad, für den das Produkt eingesetzt werden darf [16].

10. Was geschah beim Viasat-Angriff?

Am 24. Februar 2022 wurde das KA-SAT-Netz angegriffen; laut Viasat nutzten die Angreifer eine Fehlkonfiguration in einer VPN-Appliance. Betroffen waren Tausende Kunden in der Ukraine und Zehntausende in Europa. Die EU ordnete den Angriff am 10. Mai 2022 Russland zu [8][9].

Quellen

[1] Google Threat Intelligence Group: Beyond the Battlefield: Threats to the Defense Industrial Base, 10.02.2026. https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/threats-to-defense-industrial-base

[2] Bundesamt für Verfassungsschutz: Spionage, Cyberangriffe und sonstige sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Aktivitäten für eine fremde Macht (Verfassungsschutzbericht 2025). https://www.verfassungsschutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-spionageabwehr/2025-spionageabwehr-artikel.html

[3] BMI: Verfassungsschutzbericht 2025 vorgestellt, Pressemitteilung 30.06.2026. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2026/06/vsb2025-pm.html

[4] BSI: Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2026. https://bsi-lagebericht.de/

[5] BSI: Jahreslagebericht: Cybersicherheitslage in Deutschland ist angespannt bis kritisch, 19.11.2026. https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2026/261119_Lagebericht.html

[6] Bundeswehr/MAD: Jahresbericht MAD 2025, 14.09.2026. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/mad-bundesamt-fuer-den-militaerischen-abschirmdienst/jahresbericht-mad-2025-6149146

[7] Deutscher Bundestag: Drucksache 21/7830, Bedrohung für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1210968

[8] Viasat: KA-SAT Network cyber attack overview, 30.03.2022. https://www.viasat.com/perspectives/corporate/2022/ka-sat-network-cyber-attack-overview/

[9] Rat der EU: Russian cyber operations against Ukraine, Declaration by the High Representative, 10.05.2022. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/10/russian-cyber-operations-against-ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/

[11] ANSSI: Views on the Post-Quantum Cryptography transition (2023 follow up), 21.12.2023. https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/follow_up_position_paper_on_post_quantum_cryptography.pdf

[12] postquantum.com: ANSSI Sets 2027 PQC Deadline for Product Qualification, 17.06.2026 (Fachpresse). https://postquantum.com/security-pqc/anssi-pqc-certification-2027/

[13] NIST: FIPS 203, Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard, 13.08.2024. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final

[14] BSI: Quantum Technologies and Quantum-Safe Cryptography. https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/quantentechnologien-und-post-quanten-kryptografie_node.html

[15] heise online: Neue Verschlüsselungs-Empfehlungen des BSI: Das Ende für RSA und ECC naht, 11.02.2026. https://www.heise.de/news/Neue-Verschluesselungs-Empfehlungen-des-BSI-Das-Ende-fuer-RSA-und-ECC-naht-11172624.html

[16] BSI: Zulassung von IT-Sicherheitsprodukten. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Zulassung/zulassung_node.html

[17] NIST: SP 800-207, Zero Trust Architecture, August 2020. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final

[18] SecurityWeek: Hacktivists, State Actors, Cybercriminals Target Global Defense Industry, Google Warns, 12.02.2026. https://www.securityweek.com/hacktivists-state-actors-cybercriminals-target-global-defense-industry-google-warns/

Hinweis zur Faktenlage: Die im Text genannte Antwort der Bundesregierung vom September 2026 zur Bedrohung der Verteidigungsindustrie ließ sich nicht eindeutig zuordnen; die Drucksache 21/7929 [7] behandelt Cyberangriffe Russlands gegen Deutschland. Die Aussage, die klassische Kryptografie werde bis 2030 »untersagt«, geben die ANSSI-Quellen [10][12] so nicht wieder (Kaufempfehlung und Qualifizierungspflicht).

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