Supermicro führt einen 4-Socket-Server ein, der mehr Leistung für eine breite Palette von Workloads der Enterprise-Klasse bietet

Der neue SuperServer verfügt über ein ausgewogenes Design, das die Rechen-, Speicher- und E / A-Ressourcen maximiert. Er unterstützt vier skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der 3. Generation, eine Systemspeicherkapazität von bis zu 18 TB, 24 Hot-Swap-NVM-e-Laufwerke und erweiterte Sicherheit

Super Micro Computer, ein Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, hat eine neue Hochleistungs-X12-Generation 4 vorgestellt. Sockel SuperServer optimiert für die neuen skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 3. Generation (Codename Cooper Lake) und Intel Optane Persistent Memory 200 (Codename Barlow Pass), die beide heute offiziell von Intel eingeführt wurden. Das enorme Wachstum bei Anwendungen und Anwendungsfällen, die eine Echtzeitanalyse und -manipulation von Big Data erfordern, hat dazu beigetragen, dass die 4-Socket-Serverfamilie von Supermicro in letzter Zeit zu einer der am schnellsten wachsenden Produktlinien geworden ist.

»Als erstes System der X12-Generation von Supermicro ist dieser neue 4-Socket-Server unsere robusteste Plattform der Enterprise-Klasse mit den leistungsstärksten skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren, Intel Optane DC Persistent Memory und einer neuen siliziumbasierten Root-of-Trust-Implementierung für Verbesserungen Sicherheit », sagte Charles Liang, CEO und Präsident von Supermicro. »Dieser neue SuperServer bietet eine leistungsstarke und vertrauenswürdige Grundlage für Ihre sichersten und geschäftskritischsten Workloads in Unternehmens-, Cloud- oder Hybridumgebungen.«

Dieser neue Supermicro 2U 4-Socket-Server ist die neueste Generation einer langen Reihe bewährter 4-Socket-Supermicro-Plattformen der Enterprise-Klasse, die einige der anspruchsvollsten Workloads wie SAP HANA, Oracle Enterprise Applications & Database im Arbeitsspeicher unterstützt haben Computer und aufkommende KI-Anwendungsfälle für einige der weltweit führenden Unternehmen und Hyperskalierer. Diese Plattform verfügt über die neuesten Intel-CPU- und Speichertechnologien: Bis zu 112 Xeon-Kerne in ihren 4 CPU-Sockeln und bis zu 18 TB Systemspeicher, wenn sie in einer Mischung aus DDR und Intel Optane Data Center Persistent Memory bereitgestellt werden. Die CPU-Verbindungen wurden von 3 UPI-Lanes auf 6 UPI-Lanes verdoppelt, um die Systemlatenz und den Durchsatz erheblich zu verbessern. Schließlich bietet diese neueste skalierbare Intel Xeon-Plattform Unterstützung für das numerische Format bfloat16 in Intel Deep Learning Boost.

Weitere neue Funktionen, die von diesem neuen Server unterstützt werden, sind:

Bis zu 24 NVMe-Laufwerke, die über direkte PCI-E-Lanes symmetrisch mit den vier CPUs verbunden sind, ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf den Speicher

Unterstützt 100-Gbit / s-Netzwerke zusammen mit dem OCP3.0-kompatiblen Advanced IO Module-Formfaktor

Verbesserte Sicherheitsfunktionen wie die neue siliciumbasierte RoT-Implementierung (Root-of-Trust), die signierte und verschlüsselte Firmware-Bereitstellung für eine echte, unveränderliche Vertrauenskette

»Plattformen, die auf dem neuen skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der 3. Generation basieren, wie der Supermicro X12 SuperServer, sind bereit, sich den größten Herausforderungen in Bezug auf KI, Analyse und geschäftskritische Anwendungen zu stellen«, sagte Lisa Spelman, Corporate Vice President und General Manager des Xeon und Memory Group bei Intel. »Diese Plattformen erweitern den Vorsprung des Intel Xeon-Prozessors bei der integrierten KI-Beschleunigung sowie die Kapazitäts- und Leistungsvorteile des permanenten Intel Optane-Speichers.«

Zusätzlich zu den neuesten Intel-Technologien unterstützt dieser neue Supermicro-SuperServer mit vier Sockeln bis zu zehn PCI-E-Erweiterungssteckplätze für zwei GPU-Karten mit doppelter Breite oder sechs GPU-Karten mit einfacher Breite. Stromversorgungs- und thermische Subsysteme können mit Hot-Swap-fähigen, redundanten 2000-Watt-Hochleistungsnetzteilen und vier Hot-Swap-fähigen Hochleistungslüftern ohne Ausfallzeit gewartet werden.

Weitere Informationen zu Supermicro MP Systems finden Sie unter https://www.supermicro.com/de/products/MP