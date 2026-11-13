Talkdesk vereinheitlicht die weltweiten Customer-Service-Abläufe bei Villeroy & Boch

Weniger Systemwechsel, mehr Zeit für Kunden: Villeroy & Boch bündelt den internationalen Service seiner Bereiche »Dining & Lifestyle« und »Bad & Wellness« auf der Talkdesk-Plattform und verbindet das Contact Center mit Salesforce. Automatische Kundenprofilanzeige, Anrufdokumentation und kontextbezogenes Routing sollen die tägliche Servicearbeit vereinfachen. [1] Für IT-Entscheider liegt der strategische Hebel nicht allein in der KI, sondern im Zusammenspiel von Integration, klaren Prozessen und menschlicher Verantwortung. Die entscheidende Frage lautet: Wie wird aus technischer Automatisierung ein nachweisbar besseres Kundenerlebnis?
KI-generierte Illustration: Vernetzte Serviceprozesse verbinden Automatisierung und persönliche Kundenbetreuung. Keine Darstellung realer Personen oder Unternehmensstandorte.
Management Summary
- Serviceplattform statt Silodenken. Villeroy & Boch führt zwei Geschäftsbereiche auf einer gemeinsamen Cloud-Plattform zusammen. Das schafft die technische Basis für konsistentere internationale Serviceprozesse. [1]
- CRM-Integration ist ein operativer Hebel. Automatisch eingeblendete Kundenprofile und im CRM gespeicherte Anrufdaten reduzieren manuelle Arbeit und Systemwechsel. [1]
- Routing braucht Kontext. Anliegen, Kundenhistorie und Priorität bestimmen die Weiterleitung. Ziel sind weniger Umwege und eine höhere Erstlösungsquote – nicht bloß kürzere Gespräche. [1]
- KI soll Menschen unterstützen. Automatisierung und persönliche Betreuung sind keine Gegensätze. Für eine verantwortungsvolle Umsetzung empfiehlt sich eine transparente KI-Nutzung mit klarer Übergabe an Mitarbeitende. [3]
- Nutzen messen statt Versprechen übernehmen. Die Fallbeschreibung nennt keine belastbaren Vorher-nachher-Kennzahlen. [1] Redaktionelle Empfehlung: Erstlösungsquote, Wartezeit, Nachbearbeitung und Kundenzufriedenheit gemeinsam bewerten und Governance zur Führungsaufgabe machen. [4]
Praxisbericht: Villeroy & Boch
Talkdesk®, Inc., hat bekannt gegeben, dass Villeroy & Boch die Talkdesk-Plattform für seine internationalen Geschäftsaktivitäten implementiert hat. Die Implementierung bringt die Unternehmensbereiche »Dining & Lifestyle« sowie »Bad & Wellness« des Keramikherstellers auf eine einheitliche, Cloud-basierte Customer-Experience-Plattform.
Customer Experience Automation (CXA) nutzt KI, Machine Learning und datengestützte Workflows, um Kundeninteraktionen auf jeder Stufe der Customer Journey zu automatisieren. Talkdesk Customer Experience Automation ermöglicht es Villeroy & Boch, hochvolumige Service-Interaktionen durch die Automatisierung zentraler Kontaktpunkte zu verwalten, während gleichzeitig der Mensch im Mittelpunkt des Erlebnisses bleibt.
»Vertrauen ist die Basis einer jeden Kundenbeziehung. Und Vertrauen entsteht in den tagtäglichen Interaktionen: dem persönlichen Kontakt und der konkreten Hilfe bei Anfragen. Talkdesk hilft uns, diesen Mechanismus zu fördern. Es stellt uns ein stabiles und intuitives System bereit, mit dem sich unsere Agenten wirklich darauf konzentrieren können, mit den Kunden zu sprechen, also die menschliche Komponente einzubringen«, erklärt Claudia Pauli, Lead B2C Service Teams, Bad & Wellness bei Villeroy & Boch. »Talkdesk hat eine klare Vision, die zu unserer Herangehensweise passt: Wir möchten KI stärker in unsere tägliche Arbeit integrieren, um unsere Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben zu erledigen.«
Intelligent Call Routing stellt sicher, dass Kunden abhängig vom Kontext wie Intention, Historie oder Priorität mit der jeweils korrekten Ressource verbunden werden. Durch die Implementierung von intelligenter Priorisierung und Routing kann Villeroy & Boch Wartezeiten und unnötige Weiterverbindungen reduzieren, die Erstlösungsquote (First Contact Resolution Rate, FCR) erhöhen sowie kanalübergreifend konsistentere Erlebnisse liefern.
Talkdesk for Salesforce erlaubt es Villeroy & Boch, sein Contact Center mit seinem Customer-Relationship-Management-System (CRM) zu integrieren. Die Verfügbarkeit der gesamten Contact-Center-Funktionalität in Salesforce hilft Agenten dabei, jede Kundeninteraktion nahtlos zu personalisieren, ohne dabei zwischen Systemen hin- und herspringen zu müssen.
Vor dem Rollout suchten und öffneten die Mitarbeitenden im Kundenservice zugehörige Kunden-Accounts manuell. Ebenso händisch erfolgte die Dokumentation von Aktivitäten. Mit Talkdesk for Salesforce erscheint mit einem eingehenden Anruf unmittelbar das entsprechende Kundenprofil auf dem Bildschirm des Agenten. Details und Notizen zum Anruf speichern sich nach Ende der Interaktion automatisch direkt im Salesforce-Eintrag des Kunden. So gewinnen die Mitarbeitenden bei jedem Anruf wertvolle Sekunden.
»Durch die vollständige Integration von Talkdesk in Salesforce können unsere Teams weltweit schneller und personalisierter denn je auf Kundenanfragen reagieren«, ergänzt Pauli. »Jeder Anruf wird automatisch protokolliert und mit dem zugehörigen Kundenprofil verbunden. Das bedeutet, dass wir nun weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen und mehr Zeit für das aufwenden können, was wirklich zählt: der Kunde. So sieht ein modernes, hochwertiges Kundenerlebnis aus.«
»Dank Customer Experience Automation müssen Enterprise Service Teams weniger Zeit mit der Navigation im System verbringen und können mehr Zeit für das nutzen, was ihre Stärke ausmacht: den Kunden zu helfen. Villeroy & Boch geht bei diesem Wandel voran, indem es Betriebsabläufe erfolgreich optimiert und die Kundenzufriedenheit steigert«, betont Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk. »Immer mehr Unternehmen integrieren KI tiefer in ihre Strategien und erkennen, dass die Verbindung von Personalisierung und Effizienz in den Abläufen die Bereitstellung von herausragenden Kundenerlebnissen fördert – und dadurch Kundenloyalität und -bindung stärkt.«
Talkdesk CXA
Talkdesk Customer Experience Automation (CXA) automatisiert den gesamten Kunden-Lebenszyklus: von der initialen Konversation bis zur Lösung im Back-end. Die Plattform greift auf Kundendaten über verschiedene Enterprise-Systeme hinweg zu und liefert KI-Agenten so den Kontext, den sie benötigen, um komplexe Anfragen mit menschenähnlicher Genauigkeit zu lösen. Bei Talkdesk CXA handelt es sich um ein sich selbst verbesserndes System, das neue Automatisierungsmöglichkeiten während seines Betriebs identifiziert. Auf diese Weise sorgt es dafür, dass die KI-Workforce mit jedem Kundenkontakt genauer und effektiver wird.
Tipps für IT-Entscheider
Die folgenden Punkte sind redaktionelle Handlungsempfehlungen, keine Beschreibung bereits umgesetzter Maßnahmen bei Villeroy & Boch. Sie greifen die Integrations- und Governance-Perspektive von manage it sowie Hinweise zur verantwortungsvollen KI-Nutzung auf. [3] [4]
- Mit einem klar begrenzten Prozess beginnen. Wählen Sie einen häufigen, gut dokumentierten Servicefall. Legen Sie fest, was automatisiert werden darf und wann ein Mensch übernimmt.
- Kundendaten vor der Automatisierung ordnen. Prüfen Sie eindeutige Kundenkennungen, Dubletten, Zuständigkeiten und Aktualität. Testen Sie insbesondere, ob eingehende Kontakte dem richtigen CRM-Profil zugeordnet werden.
- Routing aus Kundensicht testen. Simulieren Sie mehrsprachige Anfragen, fehlende Kundendaten und dringende Reklamationen. Prüfen Sie, ob Anliegen ohne wiederholte Erklärung beim passenden Team ankommen.
- Erfolg ausgewogen messen. Dokumentieren Sie zunächst den Ausgangszustand. Beobachten Sie anschließend Erstlösungsquote, Wartezeit, Nachbearbeitungsaufwand und Kundenzufriedenheit. Ergänzen Sie Wiederkontakte, damit eine kurze Bearbeitung nicht mit einer guten Lösung verwechselt wird.
- Kontrolle und Datenschutz einplanen. Definieren Sie Freigaben, Zugriffsrechte, Aufbewahrungsregeln und Verfahren zur Fehlerkorrektur. Lassen Sie Datenschutz und IT-Sicherheit die konkrete Verarbeitung prüfen; eine Produktintegration allein ist kein Compliance-Nachweis.
- Teams einbeziehen und schrittweise skalieren. Schulen Sie den Umgang mit KI-Ausgaben und Ausnahmen. Sammeln Sie Rückmeldungen aus dem Service und erweitern Sie die Automatisierung erst nach dokumentierten Qualitätsprüfungen.
FAQ: Zehn Fragen zur Serviceautomatisierung
1. Was bedeutet Customer Experience Automation?
CXA verbindet KI, maschinelles Lernen und datenbasierte Workflows, um Kundeninteraktionen und nachgelagerte Abläufe zu automatisieren. Talkdesk beschreibt den Ansatz als durchgängige Automatisierung vom ersten Gespräch bis zur Lösung im Back-end. Das ist die Produktpositionierung des Anbieters, keine Garantie für die Qualität jedes einzelnen Ergebnisses. [1]
2. Was hat Villeroy & Boch konkret umgesetzt?
Laut Talkdesk hat der Keramikhersteller seine internationalen Aktivitäten in »Dining & Lifestyle« und »Bad & Wellness« auf einer gemeinsamen Customer-Experience-Plattform zusammengeführt. Die Fallbeschreibung nennt intelligentes Routing und die Salesforce-Integration als wesentliche Bausteine. [1]
3. Welchen Nutzen bringt die Salesforce-Anbindung?
Im beschriebenen Einsatz erscheint bei einem eingehenden Anruf das zugehörige Kundenprofil. Anrufdetails und Notizen werden anschließend im Salesforce-Eintrag gespeichert. Damit entfällt ein Teil der manuellen Suche und Dokumentation. [1] Empfehlung: Zuordnung und Datenqualität vor dem produktiven Einsatz gezielt testen.
4. Ist Talkdesk for Salesforce dasselbe wie Talkdesk for Salesforce Voice?
Nein. Die Produktseite unterscheidet eine CTI-Integration und Talkdesk for Salesforce Voice. Beide verbinden Contact-Center-Funktionen mit Salesforce, unterscheiden sich aber im Integrationsansatz. [2] Die Fallbeschreibung nennt Talkdesk for Salesforce; daraus lässt sich nicht ableiten, dass Villeroy & Boch sämtliche Voice-Funktionen einsetzt. [1]
5. Wie funktioniert intelligentes Routing?
Die Weiterleitung berücksichtigt Kontext wie Absicht, Kundenhistorie oder Priorität, um eine passende Ressource auszuwählen. Im Fallbericht wird dies mit dem Ziel verknüpft, Wartezeiten und unnötige Weiterverbindungen zu reduzieren sowie die Erstlösungsquote zu erhöhen. [1] Ob diese Ziele erreicht werden, sollte anhand eigener Betriebsdaten geprüft werden.
6. Welche Aufgaben sollten bei Menschen bleiben?
IBM betont die Verbindung von KI-gestützter Geschwindigkeit und Datenanalyse mit menschlichem Einfühlungsvermögen und kritischem Denken. [3] Redaktionelle Empfehlung: Komplexe Beschwerden, unklare Sachverhalte und folgenreiche Entscheidungen sollten eine klar erreichbare menschliche Ansprechperson haben. KI-Ausgaben sind dort Unterstützung, nicht ungeprüfte Entscheidungsgrundlage.
7. Welche Kennzahlen gehören in die Erfolgskontrolle?
Die Fallbeschreibung nennt die Erstlösungsquote als Zielgröße, veröffentlicht aber keine konkreten Vergleichswerte. [1] Empfehlung: Ergänzen Sie Wartezeit, Nachbearbeitungszeit, Wiederkontaktquote und Kundenzufriedenheit. Definieren Sie Messzeitraum und Fallgruppen vorab und vergleichen Sie ähnliche Anliegen, damit Veränderungen im Anfragemix das Ergebnis nicht verzerren.
8. Wie lässt sich das Risiko falscher KI-Antworten begrenzen?
Empfehlenswert sind freigegebene Wissensquellen, Tests mit typischen und schwierigen Anfragen sowie ein dokumentierter Korrekturprozess. Unsichere Fälle sollten an Mitarbeitende übergeben werden. Menschliche Kontrolle und nachvollziehbare KI-Nutzung sind zentrale Elemente der Governance-Perspektive von manage it. [4]
9. Was ist beim Datenschutz zu beachten?
IBM empfiehlt Transparenz darüber, wann KI eingesetzt wird und wie Kundendaten behandelt werden. [3] Für die konkrete Einführung sollten Unternehmen zusätzlich Datenflüsse, Berechtigungen, Speicherung und externe Verarbeitung mit Datenschutz und IT-Sicherheit prüfen. Das ist eine redaktionelle Prüfliste, keine rechtliche Bewertung oder Bestätigung der Konformität einer konkreten Talkdesk-Konfiguration.
10. Wie gelingt ein tragfähiger Rollout?
manage it betrachtet Serviceautomatisierung als Zusammenspiel von Technologie, Prozessen, Governance und Kultur. [4] Daraus folgt als redaktionelle Empfehlung: Mit einem begrenzten Anwendungsfall starten, IT und Service gemeinsam verantwortlich machen, Teams schulen und Qualität vor der Ausweitung prüfen. Automatisierung sollte einen nachgewiesenen Prozessnutzen skalieren – nicht ungeklärte Abläufe.
Quellen
Recherche und Abruf: 13. November 2026. Die Fallbeschreibung und die Funktionsangaben stammen vom Anbieter; sie sind keine unabhängige Wirksamkeitsprüfung. IBM liefert allgemeinen fachlichen Hintergrund. Der manage-it-Beitrag dient als redaktionelle Orientierung für die Management- und Governance-Perspektive.
[1] Talkdesk: Talkdesk vereinheitlicht die weltweiten Customer-Service-Abläufe bei Villeroy & Boch, 8. Oktober 2026.
https://developers.talkdesk.com/de-de/news-and-press/press-releases/villeroy-boch/
[2] Talkdesk: Salesforce-Integration für Contact Center | Service Cloud Voice.
https://www.talkdesk.com/de-de/contact-center-platform/integrations/salesforce/
[3] IBM: KI im Kundenservice, 15. Mai 2025.
https://www.ibm.com/de-de/think/topics/ai-in-customer-service
[4] manage it: KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird, 15. November 2025.
https://ap-verlag.de/ki-im-kundenservice-wenn-automatisierung-zur-managementdisziplin-wird/100461/
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